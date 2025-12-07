संस्कृती

Tarot Prediction : आज 7 डिसेंबरला बनतोय लक्ष्मी योग; 'या' 4 राशींवर होणार धनवर्षाव

Tarot Card Reading Prediction For 5 Lucky Zodiac Signs : 7 डिसेंबरला लक्ष्मी योगाचा शुभ संयोग बनत असून पाच राशींना याचा फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घ्या टॅरोनुसार भविष्य.
Tarot Card Reading Prediction For 5 Lucky Zodiac Signs

Tarot Card Reading Prediction For 5 Lucky Zodiac Signs

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : 7 डिसेंबरला रविवारी लक्ष्मी योगाचा शुभ संयोग तयार होतोय. चंद्र यावेळी कर्क राशीत असून आणि मंगळ धनु राशीत आहे. चंद्र कर्क राशीत असल्यामुळे लक्ष्मी योग बनतो आहे. या योगाचा अतिशय फायदा जातकांना होतो.

Loading content, please wait...
Aquarius Horoscope
horoscope
Zodiac
Zodiac Signs
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com