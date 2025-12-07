Tarot Prediction : आज 7 डिसेंबरला बनतोय लक्ष्मी योग; 'या' 4 राशींवर होणार धनवर्षाव

Marathi Rashi Fal : 7 डिसेंबरला रविवारी लक्ष्मी योगाचा शुभ संयोग तयार होतोय. चंद्र यावेळी कर्क राशीत असून आणि मंगळ धनु राशीत आहे. चंद्र कर्क राशीत असल्यामुळे लक्ष्मी योग बनतो आहे. या योगाचा अतिशय फायदा जातकांना होतो. .टॅरो कार्डनुसार पाच राशींना याचा फायदा होणार आहे. एखादी अपुरी इच्छा या राशींची पूर्ण होईल. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास :टॅरो कार्डनुसार, मेष राशीच्या लोकांच्या मनात आज कोणत्यातरी गोष्टीला घेऊन संभ्रम राहील. निर्णय घेण्यात अडचणी येतील. मानसिक दृष्ट्या खूप बेचैन असाल. उद्या कोणतेही काम घाईत करू नका नाहीतर तुमचे नुकसान होईल. धनप्राप्तीसाठी उद्याचा दिवस सामान्य असेल. पण तुमचा खर्च खूप होईल. .वृषभ रास :टॅरो कार्ड्सनुसार, वृषभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवस छान जाईल. तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. आर्थिक दृष्टीने उद्याचा दिवस चांगला आहे. गुंतवणुकीतून फायदा होईल. .मिथुन रास : टॅरो कार्ड्सनुसार मिथुन राशीच्या लोकांना कामाच्या बाबतीत उद्याचा दिवस चांगला जाईल. सगळी कामं सहज पूर्ण होतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. कोणतेही काम आत्मविश्वासाने कराल. आर्थिक दृष्टीने लाभ होतील. विलासी वस्तूंवर पैसे खर्च कराल. .कर्क रास : टॅरो कार्ड्सनुसार कर्क राशीच्या लोकांना नक्षत्रांची साथ मिळेल. कामामुळे ताण वाढेल. आर्थिकदृष्ट्या लाभ होईल. खर्च खूप होतील. .सिंह रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, उद्याचा दिवस तुम्हाला चांगला जाईल. आत्मचिंतन कराल. तुम्ही तुमच्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न कराल. आर्थिक बाबतीत दिवस सामान्य राहील. खर्चात वाढ होईल. .कन्या रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, कन्या राशीच्या लोकांनी घाईघाईत काम करू नये. काम खराब होऊ शकतं. आर्थिक बाबतीत तुमची वेळ चांगली असेल. जुन्या गुंतवणुकीतून लाभ होईल. समाजात तुमची ओळख वाढेल. खूप खर्च होईल. .तूळ रास : तूळ राशीच्या लोकांची तब्येत ठीक नसेल. कामाच्या ठिकाणी दिवस चांगला जाईल. धन लाभ होईल. व्यापार वाढवण्यासाठी पैसे खर्च कराल. .वृश्चिक रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, वृश्चिक राशीच्या लोकांना ग्रह आणि नक्षत्रांची पूर्ण साथ मिळेल. कोणतेही काम सहजरित्या पूर्ण कराल. याबरोबरच तब्येती बाबतीतील समस्या दूर होतील. .धनु रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, धनु राशीच्या लोकांना सांभाळून वागावं लागेल. वादविवाद होऊ शकतात. व्यवसायात मनासारखे रिझल्ट दिसण्यासाठी योजनांवर काम करावे लागेल. आर्थिक दृष्टीने दिवस सामान्य असेल. .मकर रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, मकर राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. प्रामाणिकपणे केलेले प्रयत्न सफल होतील. कामाच्या ठिकाणी संभ्रम असेल. आर्थिक दृष्टीने दिवस चांगला जाईल. .कुंभ रास : टॅरो कार्ड्सनुसार, कुंभ राशीच्या लोकांचे कामासाठी केलेले प्रयत्न सफल होतील. मनात संपत्तीविषयी चिंता निर्माण होईल. घरात एखादा वाद होईल. आर्थिक बाबतीत दिवस सामान्य असेल. खर्च सांभाळून करा. .मीन रास : टॅरोकार्ड्स नुसार, मीन राशीच्या लोकांना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागेल. निर्णय घेताना त्रास होईल. मानसिक शांतीसाठी ध्यान करा. आर्थिक दृष्ट्या लाभ होईल. .Horoscope Prediction : खूप सहन केलं आता येणार सोन्याचे दिवस ! तीन दिवसांत शुक्र देव बदलणार या राशींचं नशीब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.