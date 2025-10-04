Diwali 2025 : 'या' राशींसाठी दिवाळी ठरणार गोल्डन टाईम ! टॅरो कार्डच्या मदतीने जाणून घ्या भविष्य

Tarrot Reading In Marathi : ज्योतिष शास्त्राप्रमाणे टॅरो कार्ड ही सुद्धा भविष्य जाणून घेण्याची शाखा आहे. टॅरो कार्डमधील प्रत्येक कार्ड हे विविध गोष्टींमध्ये मार्गदर्शन करतं. जाणून घेऊया या महिन्याचं दिवाळी विशेष मासिक राशिभविष्य. .मेष रास :या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द फूल या महिन्यात तुम्ही भूतकाळाचं ओझं न बाळगता नवीन सुरुवात कराल. तुम्ही अंतःप्रेरणेवर विश्वास ठेवून धाडसी पाऊल उचला. जे काम होत नाहीये ते सोडून आणि जे काम तुम्हाला प्रोत्साहन देत आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करा. तुम्हाला ज्या गोष्टीची भीती वाटते ती पुन्हा तुम्ही सुरु कराल. नातं, ध्येय किंवा कोणतीही नवीन सवय लाज किंवा अपराधीपणाची भावना त्यागून पुन्हा सुरु करण्याला प्राधान्य द्या. सल्ला- विचारांपेक्षा कृतीला महत्त्व द्या. .वृषभ रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द हिरोफंटतुमचा आतला आवाज शांतपणे एक. तुमच्या आतील ज्ञानाची तुम्हाला जाणीव होईल. या महिन्यात तुमचे विचार शांतपणे एका आणि त्यांचं परीक्षण करू नका. इतरांचे ऐकण्यापेक्षा तुमचं मन काय संगीत त्याकडे लक्ष द्या. तुमचा स्वाभिमान वाढवा. सल्ला- मनाचे ऐका..मिथुन रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द लव्हर्स या महिन्यात तुम्हाला एखादे नवीन प्रोजेक्ट मिळेल. तुम्हाला भविष्यातील दिशा पक्की करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे भविष्यात तुमची प्रगती अधिक चांगली कशी होईल याचा विचार करून निर्णय घ्या. स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि सत्याची साथ द्या. हे बदल घडवताना त्रास होईल पण भविष्यात तुम्हाला याचा फायदा होईल. सल्ला- संधीच्या मागे न धावता भविष्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे याचा विचार आधी करा. .कर्क रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द मूनतुम्हाला तुमचं खरं आयुष्याचा विचार करण्यास भाग पाडण्यात येईल. भ्रमांना दूर करून सत्य स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. हे सत्य तुम्हाला त्रास देईल पण तुम्ही यातून आनंदीही व्हाल. वर्तमानात जगा आणि गोष्टी आहेत तशा स्वीकारा. धनार्जनाची संधी उत्तम आहे. सल्ला - गोंधळात टाकणाऱ्या स्वप्नांचा विचार करू नका..सिंह रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द पॉवर या महिन्यात तुमचं हृदय तुलना करण्यापेक्षा संबंध वाढवण्याची आस धरून आहे. खरी हिंमत दयाळूपणा दाखवण्यात आहे याची जाणीव तुम्हाला होईल. दुसऱ्यांकडून स्वतःची किंमत जाणून घेण्यापेक्षा स्वतः स्वतःची किंमत ठरवा. स्पर्धा करण्यापेक्षा मैत्री करण्याला प्राधान्य द्या. यंदाची दिवाळी तुम्हाला उत्तम जाईल. आर्थिक अडचणींसोबत कुटूंबातील अडचणीही दूर होतील. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळी तुम्हाला भरभराट घेऊन येणार आहे. उपाय - प्रेमाने नातेसंबंध टिकवा..कन्या रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द टॉवर या महिन्यात नवीन बदल घडतील. नवीन बदल स्वीकारण्यासाठी झगडण्यापेक्षा तो स्वीकारा. नुकसान होण्याची शक्यता आहे पण घाबरू नका. हे नुकसान भविष्यात तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. अचानक घडणारे बदल तुम्हाला महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवतील. येणारी दिवाळी नवीन बदल घडवून आणणारे आहेत. सल्ला- तुटलेल्या गोष्टी जोडण्याचा प्रयत्न करू नका. .तूळ रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द एम्प्रेस तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टींना भेट द्या. तुमच्या सर्जनशील विचारांना चालना मिळेल. तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टीतून आनंद मिळेल. नवीन छंद जोपासणे फायदेशीर ठरेल. ही दिवाळी आर्थिक फायदा घेऊन येणारी आहे. तुमचा उत्साह अनेक अडचणी दूर करेल. सल्ला - तुमच्या आवडीच्या गोष्टी करण्याला प्राधान्य द्या. .वृश्चिक रास :या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द डेथमृत्यूचं कार्ड हे वाईट नसून एखाद्या चांगल्या गोष्टीची सुरुवात असू शकतो. एखादी जुनी गोष्ट संपून नवीन गोष्टीची सुरुवात होणार आहे. तुमची प्रगती तुम्हाला तुमच्या निवडींवरून दिसेल. ज्या गोष्टींवरून तुम्ही दुखावले गेला होतात त्यात पुन्हा पडू नका. नवीन विचार करा. वेगळ्या पद्धतीने विचार करा, हालचाल करा. तुमच्या निवडी बदला. सल्ला - तुमच्या दैनंदिन सवयींमध्ये बदल करा. .धनु रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द जजमेंट तुम्ही स्वतःचं एक वेगळं रूप या महिन्यात घेऊन याल. सतत बदल घडत असतात त्यावर विश्वास ठेवा. जीवन तुम्हाला नवीन टप्प्यावर घेऊन जाईल त्यामुळे खुलेपणाने वागा. नवीन गोष्ट करण्याची संधी मिळेल. एखादी गोष्ट तुम्हाला नाही मिळाली किंवा तुमच्या आयुष्यातून जाणार असेल तर त्याची जागा एखादी दुसरी गोष्ट घेईल. सल्ला - कोणताही हट्ट न करता आयुष्यात येणारे बदल स्वीकारा..मकर रास :या महिन्याचे टॅरो कार्ड : व्हील ऑफ फॉर्च्युन तुम्हाला अजून दिशा पूर्णपणे दिसत नसली तरी गोष्टी बदलत आहेत. फॉर्च्यूनचे चक्र तुम्हाला आठवण करून देते की काहीही सारखे राहत नाही आणि ते वाईट नाही. तुमच्या पायाखाली हालचाल होत असली तरीही त्यावर विश्वास ठेवा. जीवन तुम्हाला एका नवीन टप्प्यावर घेऊन जात आहे आणि तुमची भूमिका खुली राहण्याची आहे. तुम्ही नियंत्रणासाठी ज्याला चिकटून आहात ते सोडून द्या. जे राहण्यासाठी आहे ते राहील. जे सोडते ते जागा निर्माण करेल. जे सोडते ते जागा निर्माण करेल.सल्ला - तुमच्या प्रगतीवर विश्वास ठेवा..कुंभ रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : द स्टार या महिन्यात तुम्ही तुमच्या वाईट अनुभवांमधून बाहेर पडाल. एखादी नवीन गोष्ट, वस्तू खरेदी कराल. तुमची प्रगती होईल. नवीन एखादी संधी मिळेल पण तुमच्या विचारांशी प्रामाणिक राहाल. लवकरच एखादी मोठी गोष्ट तुमच्या आयुष्यात घडेल. सल्ला- हळूहळू वाटचाल करा. तुमची प्रगती होईल. .मीन रास : या महिन्याचे टॅरो कार्ड : पेशन्स संयमाने वागा. एखाद्या गोष्टीत संतुलन ठेवणं महत्त्वाचं आहे. विश्रांतीला महत्त्व द्या. सतत धावपळ तुमच्यासाठी घातक ठरू शकते. योग्य दिशेने वाटचाल करण्याला प्राधान्य द्या. सल्ला - स्थिर पावले चिरस्थायी आणि शांत यश मिळवून देतात..NUMEROLOGY : अतिशय चतुर आणि पैसे कमावण्यात पटाईत असतात या मूलांकाच्या व्यक्ती ! 