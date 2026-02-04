वर्षभरात नाही तर फक्त 40 दिवसांमध्ये पालटणार 'या' राशींचं नशीब ; शनीच्या अस्तामुळे गोल्डन टाईम सुरु !

Marathi Rashi Bhavishya : वैदिक ज्योतिषशास्त्रामध्ये शनीदेवांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांना कर्मदाता आणि कठोर न्यायाधीश मानले जाते. याशिवाय शनी गूढ विज्ञान, संशोधन, तंत्रज्ञान, दीर्घायुष्य, लोह, कर्मचारी वर्ग यांचे कारक आहेत. जेव्हा शनी ग्रह भ्रमण करतात त्याचा परिणाम जातकाच्या संपूर्ण कुंडलीवर होतो. .येणारी होळी तीन राशींना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. होळीनंतर मार्च महिन्यात शनी तब्बल 30 वर्षांनी मीन राशीत अस्त होणार आहेत. याचा विशेष लाभ तीन राशींना होणार असून प्रचंड आर्थिक लाभ या राशींना होणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .धनु रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार शनीचा अस्त धनु राशीसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. भौतिक सुख-सोयींचा तुम्ही आनंद घ्याल. तुम्ही वाहन किंवा मालमत्ताही खरेदी करू शकता. तुम्हाला चांगली आर्थिक संधी मिळेल. या काळात नव्या नोकरीचे योग तुम्हाला आहेत. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना चांगली ऑफर मिळेल. आर्थिक नुकसानही होऊ शकते त्यामुळे सावधगिरी बाळगा..कुंभ रास :कुंभ राशीसाठी शनी अस्त अनुकूल असेल. या काळात अनपेक्षित धनलाभ होईल. व्यावसायिकांना अडकलेले पैसे मिळतील. मीडिया क्षेत्रातील लोकांना फायदा होईल. व्यावसायिकांसाठी हा काळ चांगला आहे. .मीन रास : हा अस्त तुमच्यासाठी शुभ ठरेल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुम्हाला समाजात मान,प्रतिष्ठा मिळेल. विवाहित व्यक्तींचे वैवाहिक जीवन उत्तम असेल. जोडीदाराची प्रगती होईल. व्यावसायिकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. पार्टनरशिपमधून उत्तम फायदा होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Horoscope News : 'या' राशींच्या अडचणीचा काळ झाला सुरु ! अंगारक योगामुळे करावा लागणार संकटांचा सामना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.