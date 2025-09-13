Political Astrology : अजित पवारांच्या मागची साडेसाती कधी संपणार? या महिन्यात होणार मोठा राजकीय बदल, जाणून घ्या भविष्य....

संस्कृती

Ajit Pawar Sade Sati End Date : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा वाढदिवस २२ जुलै रोजी असून, दोघांची राशी एकच म्हणजे कुंभ आहे. त्यामुळे दोघांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले आहेत.
Shubham Banubakode
Astrologers predict Ajit Pawar’s Sade Sati to last until June 2027 : सध्या राशीच्या अष्टमातील मंगळाच्या भ्रमणामुळे महिला आयपीएस अधिकाऱ्याबरोबर झालेले संभाषण व्हायरल झाल्यामुळे अजित पवारांना नमते घ्यावे लागले आहे. मंगळाचे कन्या राशीतील भ्रमण १३ सप्टेंबरपर्यंत असणार आहे. तर साडेसाती २०२७ जूनपर्यंत असणार आहे. या काळात राष्ट्रवादी पक्ष, चिन्हाविषयी न्यायालयीन लढाईची टांगती तलवार असेल, असं भाकित ज्योतिष्याचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलं आहे.

