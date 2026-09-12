Ganesh Aarti: यंदा गणपतीच्या आरतीसाठी पुस्तक शोधण्याची गरज नाही; सगळ्या आरत्या मिळवा एकाच ठिकाणी, एका क्लिकवर!

Ganpati Marathi Aarti Collection: भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला गणेश चतुर्थी साजरी केली जाते. बाप्पाच्या आगमनापासून पुढचे १०-१२ दिवस संपूर्ण वातावरण भक्तीमय आणि मंगलमय असते. या काळात गणरायाची मनोभावे आरती केली जाते. आरतीचा गजर, टाळ-मृदंगाचा नाद, घंटानाद आणि भक्तांचा उत्साह यामुळे वातावरण भक्तीने भारून जाते. असं म्हणतात आरती करताना आणि ती म्हणताना आपण अंतःकरणाने देवाच्या सर्वात जवळ असतो. सध्याच्या धावपळीत तुम्हाला जर आरतीचं पुस्तक सापडत नसेल, तर पुढे गणपतीच्या सगळ्या प्रमुख आरत्या दिल्या आहेत. .श्री गणपतीची आरतीसुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाचीनुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाचीसर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराचीकंठी झळके माळ मुक्ताफळांचीजयदेव जयदेव जय मंगलमूर्तीदर्शनमात्रें मनकामना पुरती ।। जयदेव जयदेव ।।धृ।।रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमराचंदनाची उटी कुंकमकेशराहिरेजडित मुकुट शोभतो बरारुणझुणती नूपुरें चरणी घागरियाजयदेव जयदेव जय मंगलमूर्तीदर्शनमात्रे मनकामना पुरती जयदेव जयदेव ।।2।।लंबोदर पीतांबर फणिवरबंधनासरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयनादास रामाचा वाट पाहे सदनासंकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवंदनाजयदेव जयदेव जय मंगलमूर्तीदर्शनमात्रें मनकामना पुरती जयदेव जयदेव ।।3।।.Ganesh Chaturthi 2026: यंदा हरतालिका अन् गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी! मग आधी पूजा कोणाची करायची? उपवास कधी सोडायचा? जाणून घ्या एकाच क्लिकवर.शेंदूर लाल चढायोशेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको ।।दोंदिल लाल बिराजे सुत गौरीहरको ।।हाथ लिये गुडलड्डू साई सुरवरको ।।महिमा कहे न जाय लागत हूं पदको ।।1।।जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता ।।धन्य तुमारा दर्शन मेरा मन रमता ।।धृ.।।अष्टौ सिद्धी दासी संकटको बैरी ।।बिघनबिनाशन मंगलमूरत अधिकारी ।।कोटी सूरजप्रकाश ऐसी छबी तेरी ।।गंडस्थलमदमस्तक झूले शशिविहारी।। जय.।। ।।2।।भावभगतसे कोई शरणागत आवे ।।संतत संपत सबही भरपूर पावे ।।ऐसे तुम महाराज मोको अतिभावे ।।गोसावीनंदन निशिदिनीं गुण गावे।। जय.।। ।।3।।.श्री शंकराची आरतीलवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळावीषें कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळालावण्य सुंदर मस्तकी बाळातेथुनिया जल वाहे निर्मळ झुळझुळां ।1।।जयदेव जयदेव जय श्रीशंकराआरती ओवाळू तुज कर्पुरगौरा ।।धृ।।कर्पुरगौरा भोळा नयनी विशाळाअर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळाविभुतीचें उधळण शितिकंठ नीळाऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ।। जय देव ।। 2।।देवी दैत्यीं सागरमंथन पै केलेत्यामाजी अवचित हालाहल जें उठिलेते त्वां असुरपणे प्राशन केलेंनीलकंठ नाम प्रसिद्ध झालें ।। जय देवे ।।3।।व्याघ्रांबरफणिवरधर सुंदर मदनारीपंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारीशतकोटीचें बीज वाचे उच्चारीरघुकुलटिळक रामदासाअंतरी ।। जय देव ।।4।।.देवीची आरतीदुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारीअनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारींवारी वारी जन्ममरणांते वारीहारी पडलो आतां संकट निवारी ।।1।।जयदेवी जयदेवी महिषासुरमथिनीसुरवरईश्वरवरदे तारक संजीवनी ।।धृ।।त्रिभुवन भुवनी पाहतां तुजऐसी नाहींचारही श्रमले परंतु न बोलवे काहीसाही विवाद करितां पडिलें प्रवाहींते तू भक्तांलागीं पावसि लवलाहीं ।।जय देवी।। 2।।प्रसन्न वदनें प्रसन्न होसी निजदासांक्लेशांपासुनि सोडवि तोडी भवपाशाअंबे तुजवाचून कोण पुरविल आशानरहरि तल्लिन झाला पदपंकजलेशाजयदेवी जयदेवी जय महिषासुरमथिनीसुरवरईश्वरवरदे तारक संजिवनी ।।जय देवी।। 3।।.श्री दत्ताची आरतीत्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणात्रिगुणी अवतार त्रैलोक्यराणानेती नेती शब्द नये अनुमानासुरवर मुनिजन योगी समाधि न ये ध्याना ।।1।।जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुदत्ताआरती ओवाळीतां हरली भवचिंता ।।धृ।।सबाह्य अभ्यंकरी तू एक दत्तअभाग्यासी कैसी न कळे ही मातपराही परतली तेथे कैचा हा हेतजन्ममरणाचा पुरलासे अंत ।। जय।।2।।दत्त येऊनियां उभा ठाकलाभावे साष्टांगें प्रणिपात केलाप्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिधलाजन्ममरणाचा फेरा चुकविला ।। जय।। 3।।दत्त दत्त ऐंसे लागले ध्यानहारपलें मन झालें उन्मनमीतूंपणाची झाली बोळवणएका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान ।। जयदेव।।4।।.Ganesh Chaturthi Vastu Tips 2026: गणेशोत्सवाआधी घरातून ‘या’ ६ वस्तू आजच काढून टाका; वास्तुशास्त्रानुसार मिळेल सुख-शांती अन् सकारात्मक ऊर्जा! .श्री विठ्ठलाची आरतीयुगे अठ्ठावीस विटेवरी उभावामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभापुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गाचरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ।।1।।जयदेव जयदेव जय पांडुरंगा।रखुमाईवल्लभा राईच्या वल्लभा पावें जिवलगा ।।3।।तुळशींमाळा गळां कर ठेवुनि कटींकांसे पीतांबर कस्तुरि लल्लाटीदेव सुरवर नित्य येती भेटीगरुड हनुमंत पुढे उभे राहती ।। जय देव।।2।।धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्रपाळासुवर्णांची कमळे वनमाळा गळांराई रखुमाई राणीया सकळाओंवाळिती राजा विठोबा सावळा ।।जयदेव।।3।।ओंवाळू आरत्या कुर्वंड्या येतीचंद्रभागेमाजी सोडुनियां देतीदिंड्या पताका वैष्णव नाचतीपंढरीचा महिमा वर्णावा किती ।। जयदेव ।।4।।आषाढी कार्तिकी भक्तजन येतीचंद्रभागेमध्यें स्नाने जे करितीदर्शनहेळामात्रें तया होय मुक्तीकेशवासी नामदेव भावे ओंवाळिती ।। जयदेव ।।5।।.प्रार्थनाघालीन लोटांगण, वंदीन चरणडोळ्यांनी पाहीन रूप तुझेंप्रेमे आलिंगिन आनंदे पूजिनभावे ओवाळिन म्हणे नामा ।।1।।त्वमेव माता च पिता त्वमेवत्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेवत्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेवत्वमेव सर्वं मम देवदेव ।।2।।कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा,बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्करोमि यद्यत्सकलं परस्मै,नारायणायेति समर्पयामि ।।3।।अच्युतं केशवं रामनारायणं,कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिंश्रीधर माधवं गोपिकावल्लभं,जानकीनायकं रामचंद्र भजे ।।4।।हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।।5।।.Rishi Panchami 2026: ऋषी पंचमी महिलांसाठी खास का असते? १०८ वेळा आघाड्याच्या काडीने दात घासण्यामागचं कारण काय?.मंत्रपुष्पांजलीॐ यज्ञेन यज्ञमयजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्तेहनाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयंवैश्रवणाय कुर्महेस मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेस्वरो वैश्रवणो ददातुकुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्य स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यंराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्या ईस्यात्सार्वभौमः सार्वायुष आंतादापरार्धातपृथ्विव्यै समुद्रपर्यंताया एक राळिती ।तदप्येषश्लोकोभिगीतो मरुतः परिवेष्टारोमरुत्तस्यावसन् गृहे आविक्षितस्यकामप्रेविश्वेदेवाः सभासद इति ।.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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