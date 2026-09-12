संस्कृती

Ganesh Aarti: यंदा गणपतीच्या आरतीसाठी पुस्तक शोधण्याची गरज नाही; सगळ्या आरत्या मिळवा एकाच ठिकाणी, एका क्लिकवर!

Ganpati Aarti Collection: गणेशोत्सवात बाप्पाच्या आरतीसाठी पुस्तक शोधण्याची गरज नाही; गणपतीच्या सर्व प्रमुख आरत्या, मंत्र आणि स्तोत्रे एका क्लिकवर वाचा.
Ganesh Chaturthi 2026 | Aarti Collection

Ganesh Chaturthi 2026 | Aarti Collection

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Ganpati Marathi Aarti Collection: भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीला गणेश चतुर्थी साजरी केली जाते. बाप्पाच्या आगमनापासून पुढचे १०-१२ दिवस संपूर्ण वातावरण भक्तीमय आणि मंगलमय असते. या काळात गणरायाची मनोभावे आरती केली जाते. आरतीचा गजर, टाळ-मृदंगाचा नाद, घंटानाद आणि भक्तांचा उत्साह यामुळे वातावरण भक्तीने भारून जाते.

असं म्हणतात आरती करताना आणि ती म्हणताना आपण अंतःकरणाने देवाच्या सर्वात जवळ असतो.

सध्याच्या धावपळीत तुम्हाला जर आरतीचं पुस्तक सापडत नसेल, तर पुढे गणपतीच्या सगळ्या प्रमुख आरत्या दिल्या आहेत.

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