Angaraki Chaturthi 2026: दुर्मीळ योगांचा महासंयोग! पाहा, आज कोणत्या ३ राशींवर राहणार बाप्पाची कृपा?

Angaraki Chaturthi 2026: हिंदू पंचांगानुसार, ६ जानेवारी २०२६ हा दिवस अत्यंत खास मानला जात आहे, कारण आज २०२६ मधील पहिली अंगारकी चतुर्थी आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, अंगारकी चतुर्थी हा दिवस भगवान गणेशाची पूजा करण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. .ज्योतिषशास्त्रानुसार, अंगारकी चतुर्थीचा उपवास हा मंगल दोषापासून मुक्त होण्यासाठी सर्वंत्तोम असतो. आज ६ जानेवारीला अनेक शुभ योग तयार होत असून त्यामध्ये सर्वार्थ सिद्धी योग सर्वात महत्वाचा आहे. यासोबतच विशेष ३ योगाचे संयोग या दिवशी तयार होत असल्याने, या राशीच्या लोकांना मोठे लाभ होण्याची शक्यता आहे. चला तर जाणून घेऊया, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत.या दिवशीचे विशेष महत्वहिंदू पंचांगानुसार, अंगारकी चतुर्थी हा वर्षातील सर्वात शुभ दिवसांपैकी एक मानला जातो. आजच्या दिवशी सर्वार्थ सिद्धी योग आणि शुक्रादित्य योग तयार होत असून त्यामुळे या दिवसाचे महत्व अधिक वाढते.सर्वार्थ सिद्धी योग: सकाळी ७ वाजून १५ मिनिट ते दुपारी १२ वाजून १७ मिनिटापर्यंतप्रीती योग: दिवशभर प्रभावीआयुष्मान योग: रात्री ८ वाजून २१ मिनिटानंतर सुरु होणार आहे.ज्योतिषींच्या मते, या दिवशी वर्षातील पहिला शुक्रादित्य योग, तसेच बुध-शनी द्विचतर्विंशती योग देखील तयार होत आहे. ग्रह-नक्षत्रांच्या या शुभ संयोगांमुळे हा दिवशी विशेष लाभदायक ठरणार आहे. भगवान गणेशाच्या कृपेने अनेकांच्या जीवनातील अडथळे दूर होतील..या 3 राशींचे नशीब उजळणारवृषभ राशीवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ उत्साहवर्धक राहील. प्रलंबित कामे पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे आणि व्यवसायात चांगले परिणाम मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या निर्णय क्षमतेत अडथळा येईल. कौटुंबिक आनंदाचे वातावरण राहील आणि घराशी संबंधित चांगली बातमी मिळू शकेल.कन्या राशीकन्या राशीच्या लोकांसाठी हा दिवस सकारात्मक बदल आणू शकतो. कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल आणि आर्थिक स्थिरता वाढेल. सध्याचा आर्थिक ताण हळूहळू कमी होईल.कामाच्या ठिकाणी विश्वास वाढेल. विद्यार्थ्यांसाठी व्यवहारात प्रगती आणि एकाग्रतेचा काळ आहे. कौटुंबिक संबंध अधिक दृढ होतील.मकर राशीअंगारकी चतुर्थी मकर राशीच्या लोकांसाठी प्रगतीची नवी दारे उघडू शकते. तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीत पुढे जाण्याच्या संधी मिळतील. वरिष्ठांमधील सहकार्याचे फायदे. गुंतवणूक किंवा भविष्यासाठी घेतलेले निर्णय फायदेशीर ठरू शकतात.