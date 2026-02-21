संस्कृती

Astrology: मनाचे आणि शरीराचे अपंगत्व देणारा शनी

saturn effects on mental and physical health astrology: आज शनी महाराजांबद्दल अधिक काही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करुया.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आज शनी महाराजांबद्दल अधिक काही जाणून घेण्याचा प्रयत्न करुया. त्यांचे अस्तित्व ते वेळोवेळी दाखवून देत असतातच. आयुष्यात अनेक चढ उतार असतात आणि अनेक चांगले वाईट प्रसंग सुद्धा घडत असतात. अनेकदा हे वाईट प्रसंग साडेसाती नसताना किंवा शनीची दशा, पनवती नसताना सुद्धा घडतात पण तरीही काहीही झाले कि शनीवर खापर फोडणे हा मनुष्य स्वभाव आहे. शनीला व्हिलन करून ठेवले आहे आपण. असो .

