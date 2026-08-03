Astrology: १८ सप्टेंबरपर्यंत ग्रहांचा मोठा खेळ; 'या' राशींवर होणार पैशांचा आणि यशाचा वर्षाव!

Mars Rahu effect on zodiac signs: २ ऑगस्टपासून मंगळ ग्रहाने मिथुन राशीत प्रवेश केला आहे. आता १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तो याच राशीत राहणार आहे. यामुळे मंगळ आणि राहू हे एकमेकांसमोर आले आहेत. ज्योतिषशास्त्रात ही ग्रहस्थिती खूप महत्त्वाची मानली जाते. मंगळ हा धाडस, मेहनत आणि ऊर्जेचा ग्रह मानला जातो, तर राहू अचानक घडणाऱ्या घटना आणि अनपेक्षित बदलांचा कारक मानला जातो.या दोन्ही ग्रहांच्या प्रभावामुळे काही राशींच्या लोकांच्या आयुष्यात चांगले बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती आणि करिअरमध्ये मोठ्या संधी मिळू शकतात. पाहूया कोणत्या आहेत त्या भाग्यवान राशी.सिंहसिंह राशीच्या लोकांना या काळात नशिबाची चांगली साथ मिळू शकते. करिअरमध्ये सुरू असलेल्या अडचणी कमी होतील. मेहनतीचं योग्य फळ मिळेल. नोकरीत प्रगती होईल आणि व्यवसायातही चांगला नफा मिळू शकतो. अचानक धनलाभ होण्याचीही शक्यता आहे..मिथुन साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : तुमची आर्थिक कोंडी होणार दूर; मिळतील शुभवार्ता.कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्या लोकांना चांगली बातमी मिळू शकते. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील. आर्थिक स्थिती सुधारेल. महत्त्वाचे निर्णय तुमच्या फायद्याचे ठरू शकतात. अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामंही पूर्ण होतील..वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांना या काळात अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. व्यवसायात नवीन करार किंवा मोठी डील होण्याची शक्यता आहे. मेहनतीचं पूर्ण फळ मिळेल. प्रभावशाली लोकांशी ओळख वाढेल आणि त्याचा भविष्यात फायदा होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या हा काळ चांगला राहण्याची शक्यता आहे..मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप शुभ मानला जात आहे. नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात. उत्पन्न वाढेल. घर, जमीन किंवा वाहन खरेदीचा योगही येऊ शकतो. वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या कामावर खूश राहतील. करिअरमध्ये नवीन ओळख मिळण्याचीही शक्यता आहे..मेष साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : या आठवड्यात मिळेल व्यावसायिक यश अन् शुभवार्ता.मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर ठरू शकतो. बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पैशांची आवक वाढेल. नोकरी करणाऱ्यांना बढती किंवा नवीन जबाबदारी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांनाही चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे. नवीन उत्पन्नाचे मार्गही सुरू होऊ शकतात.ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांची ही स्थिती काही राशींसाठी मोठा बदल घडवून आणू शकते. मात्र, फक्त नशिबावर अवलंबून न राहता मेहनत आणि योग्य निर्णय घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.