Astrology : स्त्रियांच्या कुंडलीत हे योग असतील तर होतील जुळी मुलं; जाणून घ्या

वैवाहिक जीवन तेव्हाच यशस्वी होते जेव्हा त्यात सर्व प्रकारचे सुख प्राप्त होतात. यात संसाराची गाडी आनंदात चालविण्यासाठी व सुख-शांतीसाठी पैसा आणि संपत्ती महत्वपुर्ण ठरते. मात्र यासह अत्यंत महत्वपुर्ण म्हणजे वैवाहिक जीवनात अपत्य असणे. ज्याशिवाय वैवाहिक जीवनातील आनंदाला अर्थ नाही.

ज्योतिष शास्त्रानुसार कुंडलीत असे काही योग असतात ज्यामुळे दांपत्याला जुळ्या मुलांची प्राप्ती होते. जुळी मुलं होण्याच्या या विशेष योगांबद्दल आपण जाणून घेवूया.

धर्म अभ्यासक पं. नरेंद्र धारणे सांगतात, ज्योतिष शास्त्रानुसार जुळी मुलं होण्याबाबत काही विशेष योग असतात. स्त्रियांच्या कुंडलीत काही योग असतात त्यांना नक्कीच जुळी मुलं होतात.

(Astrology special yog are present in the horoscope of women for twins)

हेही वाचा: Kojagiri Purnima 2022 : कोजागिरीला खीर खाण्याने होतात लाभ; बनवा ही खास ‘खीर’

जुळी मुलं होण्याबाबतचे विशेष योग पुढीलप्रमाणे -

1. कुंडलीत चंद्र आणि शुक्र ग्रह एकाच राशीत असणे.

2. बुध, मंगळ आणि गुरु विषम राशीत असणे.

3. लग्न आणि चंद्र समराशीत स्थित असतील. आणि पुरुष ग्रह दृष्टीत असता जुळी संतती प्राप्त होते.

4. बुध, मंगळ, गुरु आणि लग्न बलवान असावे तसेच समराशीत असणे.

हेही वाचा: Kojagiri Pornima : कोजागिरी पौर्णिमेला आपल्या प्रियजणांना पाठवा हे हटके मॅसेज

5. मिथुन किंवा धनु राशीमध्ये गुरु-सूर्य असता तसेच बुध ग्रहाची दृष्टी असता जुळी मुल प्राप्त होतात.

6. शुक्र, चंद्र, मंगल, कन्या किंवा मीन राशीमध्ये बुध ग्रहाची दृष्टी असता जुळ्या कन्या होतात.

7. स्त्रियांच्या कुंडलीत सातव्या स्थानावर राहू असता किंवा गुरु-शुक्र एक साथ असता जुळी मुले जन्मतात. परंतु अशा दांपत्याला ही जुळी संतती विवाहानंतर खूप वर्ष नंतर होतात.

हेही वाचा: Vastu Tips : आर्थिक त्रासाला कंटाळले आहात? शनिवारी सुपारीचे 'हे' सोपे उपाय करा