Vastu Tips : आर्थिक त्रासाला कंटाळले आहात? शनिवारी सुपारीचे 'हे' सोपे उपाय करा

Supari or Betel Nuts Can End Your Problems : पूजा विधीमध्ये गणपती म्हणून सर्वप्रथम सुपारीच पूजली जाते. सुपारी शिवाय कोणतीही पूजा अपूर्ण असते. पण याशिवाय सुपारी तुमची आर्थिक स्थिती सुधारायला देखिल तुम्हाला मदत करते.

सुपारीचे उपाय

जर तुमच्या कुटुंबात आर्थिक अडचण असेल तर तुम्ही शनिवारी रात्री पिंपळाच्या झाडाची पूजा करा. पूजेनंतर एक नाणं आणि सुपारी पिंपळाला अर्पण करावे. दुसऱ्या दिवशी आंघोळ करून पिंपळाचं एक पान तोडा. त्यात सुपारी आणि नाणं ठेवून लाल धागा गुंढाळा. जिथे तुम्ही धन ठेवतात तिथे हे ठेवा. या उपायाने काही दिवसांनी पैशाची आवक वाढेल.

याशिवाय पूजेत दोन सुपाऱ्या ठेवा त्यांना लक्ष्मी आणि गणेश मानून त्याची पूजा करा. त्यावर हळद कुंकू, चंदन, अक्षता आणि जाणवं अर्पण करावं. मंत्र जप करावा. पूजा झाल्यावर ती सुपारी जाणव्यात गुंडाळून तिजोरीत ठेवा. यामुळे घरातली पैशांची चणचण कमी होईल.

