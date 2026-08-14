August 2026 Horoscope: नोकरीत प्रमोशन, व्यवसायात नफा अन् उत्पन्नाचे नवे मार्ग; ऑगस्टमध्ये ‘या’ ४ राशींचे दिवस बदलणार

August 2026 Horoscope: ऑगस्ट २०२६ हा महिना काही राशींसाठी खूप खास ठरणार आहे. ग्रहांची स्थिती आणि ज्योतिषीय गणनेनुसार, या काळात ४ राशींच्या नोकरी आणि व्यवसायात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. रखडलेली कामे मार्गी लागतील, उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होतील आणि आर्थिक स्थितीही मजबूत होऊ शकते. चला तर मग, या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत ते एक-एक करून जाणून घेऊया..पहिली राशीया यादीतील पहिली भाग्यवान राशी आहे मिथुन. ऑगस्ट महिन्यात तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. नोकरी करणाऱ्यांना बढती किंवा पगारवाढीची संधी मिळू शकते. व्यावसायिकांसाठीही नवीन योजना आणि संधी फायदेशीर ठरू शकतात. एखादं रखडलेलं काम पूर्ण झाल्यामुळे मनाला मोठा दिलासा मिळेल..August Horoscope: अखेर प्रतीक्षा संपणार! ऑगस्टमध्ये ‘या’ राशींची रखडलेली कामं मार्गी, पैशांसह मिळणार मोठी खुशखबर.दुसरी राशीदुसरी नशीबवान राशी आहे सिंह. या काळात तुमच्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामे वेगाने पूर्ण होतील. अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता असून गुंतवणुकीतूनही फायदा मिळू शकतो..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी राशी आहे तूळ. ऑगस्टमध्ये नशीब तुमची चांगली साथ देऊ शकतं. कामातील अडथळे दूर होतील आणि आर्थिक लाभाच्या नवीन संधी मिळू शकतात. नोकरी किंवा व्यवसायात प्रगती करण्यासाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो..Astrology: १८ सप्टेंबरपर्यंत ग्रहांचा मोठा खेळ; 'या' राशींवर होणार पैशांचा आणि यशाचा वर्षाव!.चौथी राशीचौथी भाग्यवान राशी आहे वृश्चिक. नोकरीच्या ठिकाणी येणाऱ्या अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते आणि पदोन्नतीची संधीही मिळू शकते. कामानिमित्त होणारा प्रवास व्यावसायिकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. त्यामुळे ऑगस्ट महिना तुमच्यासाठी प्रगतीचा नवा मार्ग उघडणारा ठरू शकतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.