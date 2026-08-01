Weekly Horoscope: ऑगस्टचा पहिला आठवडा ठरणार गेमचेंजर! या 4 राशींच्या आयुष्यात घडणार मोठे बदल,धनलाभासह मिळणार मोठी खुशखबर

August first week weekly horoscope in Marathi: ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा आजपासून सुरू झाला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा आठवडा काही राशींसाठी खूप शुभ ठरणार आहे, तर काहींना थोडी जपून पावलं टाकावी लागतील. या आठवड्यात कामिका एकादशी आल्यामुळे अनेक राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, प्रेमसंबंध आणि आरोग्य अशा अनेक गोष्टींवर ग्रह-नक्षत्रांचा प्रभाव दिसून येणार आहे. चला मग जाणून घेऊया या आठवड्यात कोणत्या चार राशींचं नशीब बदलणार आहे..कुंभ रास (Aquarius Weekly Horoscope)कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला जाणार आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात, त्यामुळे कामातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या तरुणांसाठी करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकतात.प्रेमसंबंधातही सकारात्मक घडामोडी होतील. मित्रांच्या मदतीने अडकलेली काही कामं पूर्ण होतील. आरोग्य चांगलं राहील, पण पुरेशी झोप घेणं गरजेचं आहे..Horoscope : नव्या आठवड्याची नवी सुरुवात! 'या' 4 राशीच्या लोकांसाठी टर्निंग पॉइंट; नशीब घेणार भरारी, धनलाभासह मिळणार चौफेर यश.वृश्चिक रास (Scorpio Weekly Horoscope)वृश्चिक राशीच्या लोकांनी या आठवड्यात पैशांच्या व्यवहारात जरा जपून राहावं. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.मोठे निर्णय घाईत घेऊ नका. विचार करून घेतलेले निर्णय पुढे फायदेशीर ठरतील. नोकरीत वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मिळेल. आरोग्याच्या छोट्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका..धनू रास (Sagittarius Weekly Horoscope)धनू राशीसाठी हा आठवडा नवीन सुरुवातीचा ठरू शकतो. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर चांगली संधी मिळण्याची शक्यता आहे.व्यवसायात नफा वाढेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगलं यश मिळेल. कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवता येतील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता असून, गुंतवणूकही फायदेशीर ठरू शकते..Weekly Love Horoscope 6-12 July 2026: वृषभसह 'या' २ राशींना खरं प्रेम मिळणार! ७ जुलैच्या मोठ्या बदलाचा होणार फायदा; वाचा आठवड्याचं लव्ह राशीफळ.मीन रास (Pisces Weekly Horoscope)मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या चांगला राहील. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळू शकते, तर व्यवसाय वाढवण्यासाठीही योग्य वेळ आहे.धार्मिक आणि आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये मन रमेल. घरातील वातावरण आनंदी राहील. आठवड्याच्या शेवटी एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते किंवा आर्थिक फायदा होण्याचीही शक्यता आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.