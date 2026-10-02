Baba Vanga: २०२६ चे शेवटचे ३ महिने ठरणार खास? ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये ‘या’ राशींचं नशीब चमकणार म्हणे; पैसा, नोकरी अन् प्रेमात मोठा बदल?

Baba Vanga 2026 Predictions: नवीन महिना सुरू झाला की पुढचे दिवस आपल्यासाठी कसे असतील, याची उत्सुकता असतेच. आता ऑक्टोबर महिना सुरू झाला आहे आणि 2026 चे शेवटचे तीन महिनेही सुरू झाले आहेत. बाबा वेंगा यांच्या नावाने व्हायरल होत असलेल्या भाकितांनुसार, या काळात काही राशींच्या आयुष्यात पैसा, करिअर आणि कुटुंबाच्या बाबतीत चांगले बदल होऊ शकतात. कोणत्या राशींचा यात समावेश आहे, पाहूया..MONEY LUCK: सप्टेंबरमध्ये पैशांची कमतरता भासणार नाही! ‘या’ राशींवर होणार धनाचा वर्षाव; तिजोरी भरभरून भरणार, तुमची रास कोणती?.कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी वर्षाचा शेवटचा काळ चांगला ठरू शकतो, असं या व्हायरल दाव्यात म्हटलं जातं. घर किंवा फ्लॅट घेण्याचा विचार असेल तर त्याबाबत काही चांगली बातमी मिळू शकते. जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. नोकरीतही तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते..मीनमीन राशीच्या लोकांना उत्पन्न वाढवण्याच्या काही संधी मिळू शकतात. परदेश प्रवास किंवा शिक्षणाशी संबंधित कामं मार्गी लागू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित कामातूनही फायदा होऊ शकतो..मकरमकर राशीसाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर हा काळ आर्थिकदृष्ट्या चांगला जाऊ शकतो. पैशांचा फायदा झाल्याने आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. मित्र आणि भावंडांकडूनही चांगली साथ मिळू शकते..वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी मिळू शकते. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार असेल तर काही नवीन संधी समोर येऊ शकतात. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ चांगला ठरू शकतो..ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा ठरणार खास! ‘या’ राशींच्या आयुष्यात होणार मोठे बदल; पैसा, करिअर आणि नात्यांमध्ये मिळणार शुभ संकेत, तुमची रास कोणती?.मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांसाठी काही जुने प्रश्न सुटू शकतात. कुटुंबातील तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून फायदा मिळू शकतो आणि पैसे कमावण्याचे नवीन मार्गही मिळू शकतात. नोकरी आणि व्यवसायातही चांगल्या संधी येऊ शकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.