Baba Vanga Prediction : निम्मा जून उलटूनही पाऊस नाही! 2026 बद्दल बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरतीये का? नेमकं काय म्हटले होते?

जून महिना सुरू झाला असूनही पावसाचा अद्याप पत्ता नाही. कडक ऊन आणि लांबलेल्या मान्सूनमुळे सगळेच चिंतेत आहेत. अशातच, सोशल मीडियावर बल्गेरियाच्या भविष्यवेत्त्या बाबा वेंगा (Baba Vanga Predictions) यांची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी कमालीची ट्रेंड होत आहे..भूकंप आणि पावसाचे भयानक भाकीतबाबा वेंगा यांनी निसर्गाच्या प्रकोपाविषयी अनेक धक्कादायक दावे केले होते. त्यांच्या मते, पृथ्वीवर भीषण भूकंप, ज्वालामुखी आणि चक्रावून टाकणारे हवामान बदल होतील. यामुळे पृथ्वीचा तब्बल ७ ते ८ टक्के भूभाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी वर्तवली होती..Mulank : 'या' 3 मुलांकाचे लोक सतत आजारी पडतात, शनीच्या साडेसातीमुळे रोज येतात नव्या अडचणी, पाहा यावर उपाय काय?.हे भाकीत खरोखरच खरे ठरत आहे का?सध्या जगभरात वाढलेली तापमानवाढ, अचानक येणारे पूर आणि भूकंपाचे धक्के यामुळे लोकांना या भाकिताची आठवण होत आहे. मात्र बाबा वेंगा यांनी कोणत्याही भविष्यवाणीत '२०२६ चा भारतीय मान्सून' असा थेट उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे सध्याचा लांबलेला पाऊस हा पूर्णपणे निसर्गातील वैज्ञानिक बदलांचा परिणाम आहे..Career Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड मेहनती; पण कष्टाला मिळत नाही नशिबाची जोड, दरवेळी थोडक्यात हुकते संधी.भाकितांमागचे सत्य काय?बाबा वेंगा यांनी आपली भाकिते कधीही लिहून ठेवली नव्हती. अनेकदा संकट आल्यावर त्यांच्या जुन्या वाक्यांचा विपर्यास करून ती सोशल मीडियावर व्हायरल केली जातात. त्यामुळे विस्कळीत पावसाच्या काळात अशा अफवांना बळी न पडता विज्ञानावर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.