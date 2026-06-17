संस्कृती

Baba Vanga Prediction : निम्मा जून उलटूनही पाऊस नाही! 2026 बद्दल बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरतीये का? नेमकं काय म्हटले होते?

जून महिना सुरू झाला असूनही अद्याप पावसाचा पत्ता नाहीये. अशात एक विषय सध्या खूप ट्रेंड करतोय तो म्हणजे बाबा वेंगाची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी. त्यांनी भूकंप, पाऊस याबद्दल काय भविष्यवाणी केलेली आणि ती खरी ठरत आहे का? जाणून घ्या..
Baba Vanga Predictions on 2026 Weather and monsoon updates

Baba Vanga Predictions on 2026 Weather and monsoon updates

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

जून महिना सुरू झाला असूनही पावसाचा अद्याप पत्ता नाही. कडक ऊन आणि लांबलेल्या मान्सूनमुळे सगळेच चिंतेत आहेत. अशातच, सोशल मीडियावर बल्गेरियाच्या भविष्यवेत्त्या बाबा वेंगा (Baba Vanga Predictions) यांची धडकी भरवणारी भविष्यवाणी कमालीची ट्रेंड होत आहे.

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