संस्कृती

जगावर घोंगावतंय महायुद्धाचं संकट! Baba Vanga यांनी दशकांपूर्वीच केली होती भीषण युद्धाची भविष्यवाणी; सध्याच्या घटनांशी जुळतंय का भाकीत?

Baba Vanga prediction: अनेक भागात सुरू असलेल्या संघर्षांमध्ये, लोक असा दावा करत आहेत की बाबा वांगा यांनी दशकांपूर्वी २०२० च्या मध्यात एका विनाशकारी जागतिक संघर्षाचा इशारा दिला होता, जो सध्याच्या परिस्थितीसारखाच आहे.
Baba Vanga Predictions

Baba Vanga Predictions

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील भयंकर युद्धामुळे जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. या तणावाच्या दरम्यान बाबा वांगा यांच्याशी संबंधित एक कथित भविष्यवाणी सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. लोक असा दावा करत आहेत की, बाबा वांगा यांनी दशकांपूर्वी २०२० च्या मध्यात एका विनाशकारी जागतिक संघर्षाचा इशारा दिला होता, जो आजच्या परिस्थितीशी अगदी जवळून जुळतो.

Loading content, please wait...
horoscope
War
Predictions
Astrology Predictions
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.