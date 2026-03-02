जगावर घोंगावतंय महायुद्धाचं संकट! Baba Vanga यांनी दशकांपूर्वीच केली होती भीषण युद्धाची भविष्यवाणी; सध्याच्या घटनांशी जुळतंय का भाकीत?

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील भयंकर युद्धामुळे जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आले आहे. या तणावाच्या दरम्यान बाबा वांगा यांच्याशी संबंधित एक कथित भविष्यवाणी सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. लोक असा दावा करत आहेत की, बाबा वांगा यांनी दशकांपूर्वी २०२० च्या मध्यात एका विनाशकारी जागतिक संघर्षाचा इशारा दिला होता, जो आजच्या परिस्थितीशी अगदी जवळून जुळतो..१९९६ मध्ये निधन पावलेल्या बाबा वांगा यांच्या अनुयायांचा असा दावा आहे की, त्यांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी अनेक संकेत दिले होते. समर्थकांच्या मते, त्यांनी भाकीत केले होते की २०२० नंतर जगात राजनैतिक तणाव वाढेल, ज्यामुळे शेवटी एक मोठे युद्ध होईल. त्यांच्या शब्दांमध्ये बदल आणि विनाशकारी संघर्षचे उल्लेख होते, जे आजच्या बदलत्या जागतिक गतिमानतेशी जोडले जात आहेत..Mumbai: मुंबईतील नामांकित हॉटेलमध्ये किळसवाणा प्रकार, डालखिचडीमध्ये आढळलं झुरळ; अन्नसुरक्षेचा धक्का!.इतिहासकारांचे म्हणणे आहे की, बाबा वांगा यांनी कधीही कोणतेही लेखी दस्तऐवज सोडले नाहीत. त्यांच्याशी संबंधित बहुतेक भविष्यवाण्या इंटरनेटवर पसरलेल्या ऐकीव किंवा अफवांवर आधारित आहेत. इराणच्या सरकारी टेलिव्हिजनने सकाळी ७:०० वाजता प्रसारित केलेल्या प्रसारणात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूची पुष्टी केली..मध्य पूर्वेतील परिस्थिती सध्या अत्यंत गंभीर आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने तेहरानमधील सरकारी आणि अणु सुविधांवर मोठे हल्ले केले आहेत. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी याला "इराणमधील मोठ्या युद्ध कारवायांची सुरुवात" असे वर्णन केले आहे. इराणने युएई, बहरीन आणि कतार या आखाती देशांमध्ये असलेल्या २७ अमेरिकन तळांना लक्ष्य करून प्रत्युत्तर दिले आहे..चिंतेची बाब म्हणजे, केवळ मध्य पूर्वेतच नव्हे तर जगाच्या इतर भागातही युद्धे भडकत आहेत. पूर्व युरोपमध्ये युद्ध सुरूच आहे आणि रशिया नवीन प्रदेशांवर कब्जा करत आहे. दक्षिण आशियातील परिस्थिती देखील बिकट झाली आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्ध "खुले युद्ध" घोषित केले आहे. या सर्व वेगवेगळ्या युद्धांच्या एकाच वेळी घडण्यामुळे लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे की हे 'तिसरे महायुद्ध' आहे का..Police Action: धूलिवंदनला कायद्याचा कडक पहारा! उल्हासनगर पोलिस सतर्क; समाजकंटकांवर राहणार करडी नजर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.