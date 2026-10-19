बाबा वेंगांच्या भविष्यवाणीची चर्चा! 'या' 5 राशींना 19 ते 25 ऑक्टोबरदरम्यान पैसा अन् नोकरीत लाभ?

Baba Vanga Prediction 2026: ऑक्टोबर महिन्याचा चौथा आठवडा काही राशींसाठी खास ठरणार असल्याचा दावा सध्या चर्चेत आहे. 19 ते 25 ऑक्टोबर 2026 या काळात वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु आणि कुंभ या पाच राशींना करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि नवीन संधी मिळू शकतात, असे व्हायरल भविष्यकथनात सांगितले जात आहे. मात्र, या भविष्यवाणीला बाबा वेंगा यांच्याशी जोडणारा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे हे राशिभविष्य निश्चित भविष्य म्हणून न पाहता मनोरंजनाच्या दृष्टीने घ्यावे..वृषभ रासवृषभ राशीच्या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रखडलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात आणि आर्थिक नियोजनाला चालना मिळू शकते. कुटुंबीयांचा पाठिंबा मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल..मिथुन रासमिथुन राशीच्या लोकांसाठी नवीन ओळखी आणि कामातील प्रगती महत्त्वाची ठरू शकते. नोकरीत वरिष्ठांकडून कौतुक मिळण्याची, तर व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक जोडण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केल्यास चांगली प्रगती करता येईल..कुंभ रासकुंभ राशीच्या व्यक्तींना अडलेली कामे पुढे नेण्याची संधी मिळू शकते. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळणे किंवा व्यवसायात संपर्क वाढणे शक्य आहे. भविष्यासाठी बचत आणि खर्चाचे नियोजन करणे फायदेशीर ठरेल..सिंह राससिंह राशीच्या लोकांसाठी कामातील जबाबदाऱ्या वाढण्याची शक्यता आहे. योग्य नियोजन आणि मेहनतीच्या जोरावर महत्त्वाची कामे पूर्ण करता येऊ शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक ठरेल..धनु रासधनु राशीच्या व्यक्तींना नोकरीच्या शोधात नवीन संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. व्यवसायात नवीन करारांबाबत चर्चा होऊ शकते. संयमाने निर्णय घेतल्यास कामातील अडचणी सोडवण्यास मदत होईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.