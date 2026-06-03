Baba Vanga Prediction: शेवटच्या ७ महिन्यात 'हे' लोक होणार मालामाल! बाबा वेंगाची भविष्यवाणी चर्चेत; कोणत्या राशींना होणार लाभ?

जगभरात भविष्यासाठी बाबा वेंगा हे नाव चर्चेत आहेत. सध्या बाबा वेंगा यांनी शेवटच्या ७ महिन्यांबाबत राशीनुसार करण्यात आलेली भाकीत चर्चेत आली आहेत. ज्यामध्ये त्या राशीतील लोकांचे पुढचे सात महिने आर्थिक, कौटुंबिक आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठा लाभ मिळणार आहे..सध्या २०२६ या वर्षाचा सहावा महिना सुरु आहे. या महिन्यापासून पुढील सात महिने नागरिकांचे कसे जातील, याबाबत बाबा वेंगा यांनी भविष्यकथन केले आहे. ज्यामध्ये पाच राशीतील लोकांना लॉटरी लागणार आहे. धन, करिअर आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये या लोकांना मोठा लाभ मिळणार आहे. बाबा वेंग यांच्या भाकीतनुसार त्या राशी कोणत्या आहेत, याबाबत जाणून घ्या..Mumbai: रात्री २ च्या सुमारास नग्न अवस्थेत महिला कार्यकर्त्याला फोन केला, नंतर भलतीच मागणी; भाजपच्या नेत्याचं विकृत कृत्य.वृषभवृषभ राशीतील लोकांना २०२६ वर्षातील शेवटचे ७ महिन्यांत मोठा लाभ होणार आहे. या वर्षी गुंतवणूक आणि मालमत्तेतून फायदा होणार असून मोठा परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर व्यावसायिकांना नवीन संधी मिळू शकणार आहेत..सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी २०२६ वर्षाचे शेवटचे ७ महिन्यांत पदोन्नती, नवीन व्यवसाय किंवा मोठा प्रकल्पातून त्यांचे उत्पन्न वाढू शकणार आहे. यामुळे त्यांना मोठी लॉटरीदेखील लागू शकते, असे बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीत म्हटले आहे..वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांना शेअर मार्केट, स्टार्टअप्स किंवा नवीन व्यवसायांमध्ये गुंतवणुकीत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये त्यांना चांगला परतावा मिळू शकतो..मकरमकर राशीच्या लोकांना या वर्षातील शेवटचे ७ महिने मोठा फायदा होणार असल्याचे बाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीत म्हटले आहे. या राशीच्या लोकांना उत्पन्न आणि वाढलेल्या बचतीचा फायदा होणार असून सरकारी नोकरी, व्यवस्थापन किंवा मोठ्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांना विशेष लाभ मिळणार आहे..Mumbai Electricity: मुंबईत वारंवार वीजपुरवठा खंडित, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा प्रशासनावर संताप; आंदोलनाचा इशारा .कुंभबाबा वेंगा यांच्या भविष्यवाणीनुसार कुंभ राशीतील लोकांना वर्षाचे शेवटचे महिने भाग्योदयाचे ठरले आहेत. या काळात नवीन कल्पना, डिजिटल कामात आर्थिक लाभ मिळू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.