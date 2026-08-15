Shravan Belpatra Rules: बेलाचं पान कधी तोडावं? कधी तोडू नये? 'या' चुकांमुळे लागू शकतो दोष; जाणून घ्या योग्य नियम

Belpatra plucking rules: श्रावण हा पवित्र महिना भगवान शिवाच्या उपासनेसाठी अत्यंत फलदायी मानला जातो. या संपूर्ण महिन्यात शिवलिंगावर पाणी अर्पण करून बेलपत्र वाहिल्याने महादेवाची असीम कृपा प्राप्त होते आणि सर्व मनोकामना पूर्ण होतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. पण, अनेक लोक सोयीनुसार कोणत्याही दिवशी किंवा कोणत्याही वेळी बेलपत्र तोडतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, चुकीच्या तिथीला किंवा अयोग्य वेळी बेलपत्र तोडल्यास पूजेचे संपूर्ण फळ मिळत नाही आणि नकळत दोषही लागू शकतो. त्यामुळे शंकराला प्रिय असलेले बेलपत्र तोडण्याचे आणि वाहण्याचे योग्य नियम काय आहेत, ते जाणून घेऊया..'या' दिवशी अन् वेळी बेलपत्र तोडणे पूर्णपणे वर्जितशास्त्रानुसार खालील दिवशी आणि वेळेत बेलपत्राच्या झाडाला हात लावणे किंवा पाने तोडणे अयोग्य मानले जाते-सोमवार: भगवान शिवाच्या पूजेसाठी सोमवार हा अत्यंत शुभ मानला जातो, पण या दिवशी बेलपत्र तोडण्यास मनाई आहे. सोमवारी पूजेसाठी लागणारे बेलपत्र आदल्या दिवशी म्हणजेच रविवारीच तोडून ठेवावे.विशेष तिथी: चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आणि अमावस्या या तिथींना बेलपत्र तोडू नये.संक्रांत: संक्रांतीच्या दिवशीही बेलपत्र तोडणे वर्जित मानले जाते.संध्याकाळनंतर: सूर्यास्तानंतर बेलपत्र कधीही तोडू नये. तसेच संध्याकाळी बेलपत्राच्या झाडाला स्पर्श करणेही टाळावे..Vastu Tips: उशीखाली किंवा बेडवर औषधं ठेवताय? वास्तूमध्ये का मानले जाते अशुभ? जाणून घ्या नियम! .बेलपत्र तोडताना घ्यावयाची काळजीबेलपत्र तोडण्यापूर्वी मनात भगवान शिवाचे स्मरण करून झाडाला हात जोडून प्रणाम करावा.पान तोडताना झाडाची फांदी किंवा डहाळी तुटणार नाही याची काळजी घ्यावी. झाडाची संपूर्ण फांदी तोडल्यास दोष लागतो, त्यामुळे फक्त पानेच तोडावीत.बेलपत्राचे झाड कधीही कापू नये, यामुळे आयुष्यात विविध समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते..शिवलिंगावर बेलपत्र कसे अर्पण करावे?३ पानांची जुडी: पूजेसाठी नेहमी तीन पाने एकत्र असलेलेच बेलपत्र वापरावे. फाटलेले किंवा डाग असलेले बेलपत्र वाहू नये.उलटे अर्पण करा: शिवलिंगावर बेलपत्र वाहताना ते नेहमी उलटे करून वाहावे, म्हणजेच पानाचा गुळगुळीत भाग शिवलिंगाला स्पर्श करेल अशा प्रकारे ठेवावा.संख्या: शिवलिंगावर ३ ते ११ बेलपत्रे वाहणे शुभ मानले जाते. जर पुरेसे बेलपत्र उपलब्ध नसेल, तर वाहिलेले एकच बेलपत्र स्वच्छ पाण्याने धुऊन पुन्हा पुन्हा अर्पण केले तरी चालते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Shravan 2026: भारतात श्रावण एकाच वेळी का सुरू होत नाही? वेगवेगळ्या तारखा का असतात? जाणून घ्या रंजक शास्त्र! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.