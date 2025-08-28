Bhadra Raj Yoga: सप्टेंबरमध्ये भद्र राजयोगामुळे मिथुनसह या 5 राशींना मिळणार यश, पैसा आणि प्रगती, जाणून घ्या तुमचं राशी भविष्य

थोडक्यात:सप्टेंबर 2025 मध्ये बुध ग्रहाच्या कन्या राशीत गोचरामुळे भद्र राजयोग तयार होणार आहे.या शुभ योगाचा लाभ मिथुन, तुळ, वृश्चिक, धनु आणि मीन या ५ राशींना मिळणार आहे.या राशींना करिअर, पैसा, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक जीवनात मोठ्या संधी व प्रगतीचे योग आहेत..Monthly Horoscope September 2025: सप्टेंबर 2025 मध्ये बुध ग्रहाचे कन्या राशीत गोचर होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुध हा ग्रह बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल्य, व्यवहार, गणित, शिक्षण आणि व्यवसाय यांचा कारक मानला जातो. विशेष म्हणजे कन्या ही बुधची उच्च राशी असल्यामुळे या काळात बुध आपली संपूर्ण ताकद दाखवतो..या गोचरामुळे भद्र राजयोग तयार होणार आहे. हा योग पंचमहापुरुष योगांपैकी एक आहे, जो अत्यंत शुभ फलदायी मानला जातो. ज्या व्यक्तीच्या राशीवर किंवा जन्मकुंडलीतील स्थानांवर याचा प्रभाव पडतो, त्या व्यक्तीच्या जीवनात प्रगती, पैसा, सन्मान आणि संधींचा वर्षाव होतो. चला तर, जाणून घेऊया सप्टेंबर 2025 मध्ये कोणत्या राशींना भद्र राजयोगाचा लाभ होणार आहे आणि त्यांच्या राशी भविष्याचा आढावा घेऊया..AAI Recruitment 2025: परीक्षा न देता मिळवा सरकारी नोकरी! एअरपोर्ट प्राधिकरणात मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा?.मिथुन सप्टेंबर महिन्यात तुम्हाला अनेक नव्या दिशा उघडतील. कामानिमित्त प्रवास करावा लागेल आणि हे प्रवास आर्थिक आणि करिअरमध्ये फायद्याचे ठरतील. काही जुने प्रकल्प पुन्हा सुरू होतील आणि आधीचे अडथळे दूर होऊन महत्त्वाची यशस्वी कामगिरी होईल. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील आणि काही जणांना जुने नातेवाईक भेटू शकतात.तुळ या काळात तुमचं भाग्य तुमच्या बाजूने असेल. प्रेमसंबंध मजबूत होतील आणि विवाहासाठी योग्य प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये तुम्ही घेतलेले निर्णय फलदायी ठरतील. व्यवसायात नवीन भागीदारी किंवा डील फायदेशीर ठरेल. मित्रांची साथ आणि वरिष्ठांचा सल्ला तुम्हाला पुढे नेईल..वृश्चिक या महिन्यात अनेक गोष्टी तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे घडतील. पूर्वी अडथळ्यात अडकलेली कामं पूर्ण होतील. सरकारी कामकाजात यश मिळेल. व्यवसायात नफा, गुंतवणुकीत फायदा आणि घरात सौहार्दाचे वातावरण राहील. स्पर्धा परीक्षा किंवा करिअर बदलाचा विचार करत असाल, तर हा काळ अत्यंत अनुकूल आहे.धनु धनु राशीच्या लोकांसाठी सप्टेंबर महिना उत्कृष्ट कारकीर्दीच्या संधी घेऊन येणार आहे. नवी जबाबदारी, बढती किंवा नवीन जॉबचा योग आहे. तुमचे निर्णय लोकांना प्रभावित करतील आणि तुमची प्रतिष्ठा समाजात वाढेल. वरिष्ठांचा विश्वास मिळेल आणि विरोधक निष्फळ ठरतील..Ganpatipule Travel: गणेशोत्सवात गणपतीपुळेच्या दर्शनासाठी जाताय? या जवळच्या ठिकाणांना देखील भेट द्या!.मीन या महिन्यात मीन राशीच्या व्यक्तींना आर्थिक स्थैर्य, घरगुती समाधान आणि प्रेमात समजूतदारपणा अनुभवायला मिळेल. नोकरी किंवा व्यवसायात प्रगती होईल. काही नवे उत्पन्नाचे स्रोत सुरू होतील. घरातील तणाव कमी होईल आणि कुटुंबात सुसंवाद वाढेल. प्रेमसंबंध गोड होतील, पण संवाद कायम ठेवा..FAQs1. भद्र राजयोग म्हणजे काय? (What is Bhadra Rajyoga?)भद्र राजयोग हा बुध ग्रहाच्या उच्च स्थितीतून तयार होणारा पंचमहापुरुष योग आहे जो बुद्धी, व्यवसाय व यशासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो.2. भद्र राजयोग कधी तयार होतो? (When does Bhadra Rajyoga occur?)जेव्हा बुध ग्रह कन्या राशीत (त्याच्या उच्च राशीत) गोचर करतो, तेव्हा भद्र राजयोग तयार होतो.3. सप्टेंबर 2025 मध्ये कोणत्या राशींना भद्र राजयोगाचा लाभ होणार आहे? (Which zodiac signs will benefit from Bhadra Rajyoga in September 2025?)मिथुन, तुळ, वृश्चिक, धनु आणि मीन राशींना याचा लाभ मिळणार आहे.4. या राशींना भद्र राजयोगामुळे कोणते फायदे मिळतील? (What benefits will these signs get from Bhadra Rajyoga?)करिअरमध्ये यश, आर्थिक प्रगती, कौटुंबिक सुख, नवे संधी आणि समाजात मान-प्रतिष्ठा मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.