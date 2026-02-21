Budh Vakri 2026: सावधान! बुधाच्या वक्री गतीचा कन्यासह ‘या’ राशींवर परिणाम; समस्या वाढण्याआधी करा 'हे' उपाय

grah shanti upay for budh dosh: 26 फेब्रुवारीला बुध कुंभ राशीत वक्री होईल आणि 21 मार्चपर्यंत तो तसाच राहील. ज्योतिषशास्त्रात बुध हा बुद्धिमत्ता, तर्क, संवाद आणि व्यवसायासाठी जबाबदार ग्रह मानला जातो. जेव्हा बुध वक्री होतो तेव्हा निर्णय घेण्याशी संबंधित बाबींमध्ये गोंधळ किंवा अडथळे येऊ शकतात. या काळात पुढील ५ राशींना काळजी घेण्याची गरज आहे. तसेच कोणते उपाय करावे हे जाणून घेऊया. .कन्याकन्या राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात अचानक बदल होऊ शकतात. काहींची बदली अनपेक्षित ठिकाणी होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी आणि तुमच्या करिअरमधील परिस्थिती थोडी आव्हानात्मक असू शकते, परंतु संयम आणि कठोर परिश्रम परिस्थिती सुधारतील. परदेशात शिक्षण घेण्याची योजना आखणाऱ्यांना काही अडचणी येऊ शकतात. तुमच्या आरोग्याबद्दल निष्काळजी राहू नका. .कर्कबुध ग्रहाची वक्री गती कर्क राशीच्या लोकांसाठी आव्हाने वाढवू शकते. कामाच्या ठिकाणी चढ-उतार येऊ शकतात, म्हणून प्रत्येक काम लक्षपूर्वक आणि सावधगिरीने करा. एक छोटीशी चूक देखील टीकेचे कारण बनू शकते. विद्यार्थ्यांचे मन अभ्यासातून विचलित होऊ शकते आणि त्यांची एकाग्रता कमी होऊ शकते. या काळात विचार न करता कोणताही मोठा निर्णय घेऊ नका. तसेच, आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही..मीनमीन राशीसाठी, बुध राशीची वक्री चाल खर्च आणि तोटा या बाबतीत सावधगिरीबाळगणे गरजेचे आहे. योग्य काळजी न घेता कोणतीही गुंतवणूक करणे टाळा. गाडी चालवताना काळजी घ्यावी. तुमच्या मुलाच्या आरोग्याची काळजी असू शकते. काही लोकांना पदोन्नती किंवा पुढे ढकलण्याचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे निराशा होऊ शकते. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या..मकरमकर राशीच्या दुसऱ्या घरात बुध ग्रह वक्री असणार आहे. त्यामुळे तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. चुकीचे शब्द वापरल्याने कामावर आणि तुमच्या वैयक्तिक जीवनात समस्या निर्माण होऊ शकतात. जवळचे लोकही नाराज होऊ शकतात. शिक्षणाशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा आणि वाईट संगत टाळा. घसा आणि कानाच्या समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या..पुढील उपाय करावेजेवणात थोड्या प्रमाणात केशर खाणं शुभ मानलं जातं.नियमितपणे गणपतीची पूजा आणि आराधना करावी.गाईला हिरवा चारा द्यावा.बुध ग्रहाशी संबंधित मंत्रांचा जप केल्यानेही सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.या उपायांचे भक्ती आणि नियमिततेने पालन केल्यास बुधाच्या प्रतिगामी अवस्थेचे नकारात्मक परिणाम कमी करता येतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.