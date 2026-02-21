संस्कृती

Budh Vakri 2026: सावधान! बुधाच्या वक्री गतीचा कन्यासह ‘या’ राशींवर परिणाम; समस्या वाढण्याआधी करा 'हे' उपाय

mercury retrograde 2026 effects on zodiac signs: जेव्हा बुध वक्री असतो तेव्हा निर्णय घेण्याशी संबंधित बाबींमध्ये, अभ्यासात, करिअरमध्ये आणि संवादात गोंधळ किंवा अडथळे येऊ शकतात. या काळात पुढील काही राशींना काळजी घेण्याची गरज आहे. तसेच कोणते उपाय करावे हे जाणून घेऊया.
grah shanti upay for budh dosh: 26 फेब्रुवारीला बुध कुंभ राशीत वक्री होईल आणि 21 मार्चपर्यंत तो तसाच राहील. ज्योतिषशास्त्रात बुध हा बुद्धिमत्ता, तर्क, संवाद आणि व्यवसायासाठी जबाबदार ग्रह मानला जातो. जेव्हा बुध वक्री होतो तेव्हा निर्णय घेण्याशी संबंधित बाबींमध्ये गोंधळ किंवा अडथळे येऊ शकतात. या काळात पुढील ५ राशींना काळजी घेण्याची गरज आहे. तसेच कोणते उपाय करावे हे जाणून घेऊया.

