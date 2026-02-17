कर्क लग्न, पंचमात बिघडलेला चंद्र अन् शेअर मार्केटमध्ये अपयश! जाणून घ्या पत्रिकेतील धक्कादायक कारण

कर्क लग्नाची पत्रिका पाहिली. लग्नेश चंद्र पंचम भावात जेष्ठा नक्षत्रात वृश्चिक राशीत पंचम भावात हर्षला च्या अंशात्मक युतीत. चंद्र लग्नेश आणि लग्नेश जेव्हा बिघडतो तेव्हा त्या भावाने दर्शवलेल्या फळात न्यूनता येतेच. हि पुरुषाची पत्रिका आहे, इथे चंद्र बुधाच्या नक्षत्रात आहे. शेअर मार्केट मध्ये काम करतो यश नाही. कर्क लग्नाचा योगकारक ग्रह मंगळ दशमात राहू सोबत आणि केतूच्या नक्षत्रात. केतू भाग्यातील शुक्राची फळे देत आहे शुक्र स्वतः गंडांतात आहे आणि बाधकेश आहे. चंद्र बिघडला कि सर्व बाजूने अपयश येणारच कारण कश्यातच मन सौख्य नाही . .चंद्र हा नैसर्गिक शुभ आणि स्त्री ग्रह असला तरी हर्षलाच्या कुयोगात आणि मंगळाच्या दृष्टीत आहे. चंद्र म्हणजे आई आणि पत्नी . आईचा स्वभाव विचित्र आणि एक साखरपुडा मोडला. विवाह झाला पण पत्नीशी पटत नाही . सप्तम भावातील गुरु चंद्राच्या श्रवण नक्षत्रात आहे. एक ग्रह बिघडला कि त्यावरून मिळणारी फळे तसेच त्या ग्रहांचे भावेश तपासावे लागतात . चंद्र मनाचा कारक असल्यामुळे मन सदैव अस्थिर . कधी भडकेल आणि कधी हसेल सांगता येत नाही . एकंदरीत घरात आणि मनात अस्थिरता , आर्थिक अडचणी त्यामुळे सतत चिडचिड ..ग्रहाच कारकत्व आणि भावेशत्व अभ्यासले तर पत्रिका लगेच सुटते. जीवनाची गाडी ढकलत आहे. घरात लक्ष नाही आणि लक्ष्मी सुद्धा नाही, कारण जीवनातील अनिश्चितता. असो. चंद्र हा अतिशय महत्वाचा आहे, कारण तो आपले मन दर्शवतो. लग्नेश बिघडतो तेव्हा आत्मविश्वास आणि आयुष्यातील यशाला ओहोटी लागते..आज चंद्राचेच नक्षत्र चालू आहे. सप्तमात चंद्र असेल तर बायको गोरी असेल वगैरे ठीक पण चंद्र कलेकलेने लहान मोठा होत असतो त्यामुळे दोघांच्यातील प्रेम सुद्धा तसेच कायम राहील असे नाही. पटतंय का?आज चंद्राचे श्रवण नक्षत्र आहे म्हणून हा लेखन प्रपंच. आपले ग्रह कसे आहेत हे आपल्याला सुद्धा सहज ओळखता येतात , थोडा अभ्यास केला तर .बरोबर हाय नव्ह ???श्री स्वामी समर्थपत्रिकेसाठी संपर्क : 8104639230.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.