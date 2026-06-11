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Success Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांना मिळतं खूप मोठं यश; पण हातातोंडाशी आलेल्या गोष्टीसाठी करावी लागते खूप धडपड

Happy, successful life numerology prediction : अंकशास्त्रानुसार काही विशेष मूलांकाच्या लोकांना मोठे यश मिळते, पण गुरु, शनी आणि मंगळाच्या प्रभावामुळे हातातोंडाशी आलेले यशही अनेकदा निसटते, मात्र शेवटी ते साम्राज्य उभे करतात.
success numerology prediction best 3 mulank

success numerology prediction best 3 mulank

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

अंकशास्त्रानुसार काहींच्या नशिबात अफाट यश असते, पण ते सहजासहजी मिळत नाही. अगदी हातातोंडाशी आलेली संधी शेवटच्या क्षणी निसटते.

यश मिळवण्यासाठी त्यांना प्रचंड धडपड करावी लागते. जाणून घेऊया अशा ३ संघर्षमय पण यशस्वी मूलांकांविषयी.

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