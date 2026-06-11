Success Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांना मिळतं खूप मोठं यश; पण हातातोंडाशी आलेल्या गोष्टीसाठी करावी लागते खूप धडपड

अंकशास्त्रानुसार काहींच्या नशिबात अफाट यश असते, पण ते सहजासहजी मिळत नाही. अगदी हातातोंडाशी आलेली संधी शेवटच्या क्षणी निसटते. यश मिळवण्यासाठी त्यांना प्रचंड धडपड करावी लागते. जाणून घेऊया अशा ३ संघर्षमय पण यशस्वी मूलांकांविषयी..मूलांक ३३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ३ असतो. गुरु स्वामी असल्याने हे लोक बुद्धिमान आणि महत्त्वाकांक्षी असतात. समाजात त्यांना मोठा मान मिळतो. मात्र, यश जवळ आले की ऐनवेळी विघ्न येते. तरीही न खचता परिश्रमांच्या जोरावर ते शेवटी मोठे यश मिळवतातच..Numerology : 'या' मुलांकाच्या लोकांकडे असतो पैसा अन् सक्सेस; पण आयुष्यात शांतता नसते, एकटेपणात प्रेमासाठी तरसतात.मूलांक ८८, १७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ८ असतो. शनी स्वामी असल्याने यांच्या आयुष्यात संघर्षाशिवाय काहीच मिळत नाही. अगदी काम पूर्ण होणार असे वाटतानाच अचानक अडथळे येतात. शनीच्या या कडक परीक्षेनंतर, वयाच्या ३५ शीनंतर हे लोक स्वतःचे मोठे साम्राज्य उभे करतात..Love Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक जोडीदारावर करतात प्रचंड प्रेम; धोका देणं तर लांबच, जरासुद्धा दुखावत नाहीत.मूलांक ९९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्यांचा मूलांक ९ असतो. मंगळ स्वामी असलेले हे लोक अत्यंत निडर आणि धाडसी असतात. यश डोळ्यांसमोर असूनही ते मिळवण्यासाठी यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत लढावे लागते. पण मंगळाच्या ऊर्जेमुळे हे लोक प्रत्येक आव्हानावर मात करून राजेशाही यश मिळवतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.