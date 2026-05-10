Career Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांना कोणत्याही कामात येतात शंभर अडथळे, पण जिद्दीने पूर्ण करतात सगळी स्वप्नं

अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव आणि नशीब त्यांच्या जन्मदिनांकावर आधारित असते. काही लोकांसाठी यशाचा मार्ग सोपा नसतो. त्यांना पावलोपावली आव्हाने आणि शंभर अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. मात्र अशा लोकांमध्ये एक विलक्षण जिद्द असते जी त्यांना सामान्य माणसापेक्षा वेगळी ठरवते. कितीही संकटे आली तरी हे लोक हार मानत नाहीत आणि आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करत राहतात. विशेषतः चार मुलांकांचे लोक संघर्षातूनच स्वतःचे साम्राज्य उभे करतात..मुलांक ४मुलांक ४ चा स्वामी 'राहू' आहे (जन्म तारीख ४, १३, २२, ३१), जो जीवनात अचानक येणारे बदल आणि अडथळे निर्माण करतो. या लोकांसाठी यश मिळवणे म्हणजे लोखंडाचे चणे चावण्यासारखे असते. यांच्या कामात अनेकदा तांत्रिक किंवा अनपेक्षित अडचणी येतात ज्यामुळे सुरुवातीला निराशा येते. पण या लोकांची बुद्धिमत्ता आणि कधीही हार न मानण्याची वृत्ती त्यांना तारते. ते शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतात आणि समाजापेक्षा वेगळा मार्ग निवडून आपली स्वप्ने सत्यात उतरवतात..Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड घमंडी; कधीच बघवत नाही दुसऱ्यांचा आनंद, तुमच्या समोर करतात डाऊन टू अर्थची ॲक्टिंग.मुलांक ७मुलांक ७ चा स्वामी 'केतू' आहे (जन्म तारीख ७, १६, २५). या लोकांचा जीवनप्रवास मानसिक आणि भावनिक संघर्षांनी भरलेला असतो. त्यांना सहजासहजी कोणतीही गोष्ट मिळत नाही आणि अनेकदा त्यांच्या मेहनतीचे श्रेय दुसरेच घेऊन जातात. पण हे लोक अत्यंत आध्यात्मिक आणि संयमी असतात. ते प्रत्येक अडथळ्याकडे एक अनुभव म्हणून पाहतात. त्यांची तीव्र कल्पनाशक्ती आणि सखोल विचारसरणी त्यांना अशा उंचीवर नेते जिथे पोहोचणे इतरांसाठी कठीण असते..Success Numerology : स्वभावाने खूपच घाबरट असतात 'या' 2 मुलांकाचे लोक; अपयशाच्या भीतीने गमावतात मोठी संधी, नंतर उरतो पश्चाताप.मुलांक ८ज्यांचा मुलांक ८ आहे (जन्म तारीख ८, १७, २६), त्यांचा स्वामी 'शनी' आहे. शनी हा कर्माचा आणि संघर्षाचा कारक मानला जातो. या मुलांकाच्या लोकांच्या यशाची गती संथ असते आणि त्यांना आयुष्यात अनेक कडक परीक्षा द्याव्या लागतात. कौटुंबिक किंवा आर्थिक अडचणींमुळे त्यांचे मार्ग वारंवार रोखले जातात. मात्र ८ हा अंक सत्तेचा आणि संपत्तीचाही आहे. एकदा का त्यांनी आपल्या जिद्दीने कष्टाची तयारी ठेवली की मग त्यांना जगातील कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही. ते अत्यंत श्रीमंत आणि प्रभावशाली व्यक्ती म्हणून समोर येतात..Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक नेहमीच करतात भेदभावाचा सामना; समाजात मिळतो अपमान, पण करियरमध्ये घेतात भरारी, बनतात लखपति.मुलांक ९मुलांक ९ चा (जन्म तारीख ९, १८, २७) स्वामी 'मंगळ' आहे. हे लोक ऊर्जेने भरलेले असतात, पण हीच ऊर्जा अनेकदा त्यांच्यासमोर आव्हाने उभी करते. त्यांना अनेकदा शत्रूंचा किंवा वादांचा सामना करावा लागतो. कामात वारंवार येणारे अडथळे त्यांना क्रोधित करतात पण त्यांचा हाच राग ते आपल्या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी इंधन म्हणून वापरतात. मंगळाच्या प्रभावामुळे ते कमालीचे धाडसी असतात. संकट कितीही मोठे असले तरी ते त्यावर तुटून पडतात आणि विजय मिळवूनच शांत बसतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.