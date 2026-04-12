Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांना नसतो सरकारी नोकरीचा योग; तयारीत घालवतात अनेक वर्षे, पण खाजगी क्षेत्रात मिळतं मोठं यश

Career Numerology Suggestions : अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा प्रभाव त्याच्या करियर आणि भविष्यावर पडत असतो. अनेक तरुण सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अहोरात्र कष्ट करतात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यात आपली महत्त्वाची वर्षे खर्च करतात, तरीही काहींना यश हुलकावणी देते. याचे मुख्य कारण त्यांच्या मुलांकाची ऊर्जा आणि त्या ग्रहाचा स्वभाव असू शकतो. काही विशिष्ट मुलांकांच्या व्यक्तींसाठी सरकारी क्षेत्रापेक्षा खासगी क्षेत्र अधिक प्रगतीचे आणि लाभाचे ठरते. याचा अर्थ असा मुळीच नाही की त्यांनी प्रयत्न सोडून द्यावेत तर याचा अर्थ असा आहे की त्यांची खरी प्रगती आर्थिक प्रगती ही वेगाने बदलणाऱ्या कॉर्पोरेट जगात दडलेली आहे..मुलांक ५बुध ग्रहाच्या प्रभावाखाली असलेल्या मुलांक ५ च्या व्यक्ती अत्यंत बुद्धिमान, चपळ आणि बदल स्वीकारणाऱ्या असतात. सरकारी नोकरीतील ठराविक साचा, नियम आणि धीमेपणा त्यांच्या मुक्त स्वभावाला अनेकदा मानवत नाही. हे लोक एकाच जागी बसून काम करण्यापेक्षा नवनवीन आव्हाने स्वीकारण्यात पटाईत असतात. त्यामुळे बँकिंग, व्यापार, शेअर मार्केट किंवा मार्केटिंग यांसारख्या खासगी क्षेत्रांत ते अत्यंत कमी वयात मोठे यश संपादन करतात. सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत वेळ घालवण्यापेक्षा जर त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय किंवा आधुनिक कॉर्पोरेट क्षेत्र निवडले तर त्यांना अमाप प्रसिद्धी आणि पैसा मिळतो..मुलांक ६शुक्र ग्रहाचे आधिपत्य असलेल्या या व्यक्तींना आयुष्यात सुख-सुविधा, सौंदर्य आणि लक्झरीची ओढ असते. सरकारी नोकरीतील शिस्त आणि साधेपणा त्यांना काहीसा नीरस वाटू शकतो. मुलांक ६ च्या लोकांची कल्पनाशक्ती अफाट असते, त्यामुळे ते ग्लॅमर, फॅशन, डिझायनिंग, मीडिया किंवा मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांमध्ये (MNC) उच्च पदावर झळकतात. खासगी क्षेत्रातील मोकळे वातावरण त्यांच्यातील सुप्त गुणांना वाव देते. जिथे सरकारी नोकरीत ठराविक पगार असतो, तिथे या व्यक्ती आपल्या कौशल्याच्या जोरावर खासगी क्षेत्रात मोठी संपत्ती निर्माण करू शकतात..मुलांक ७केतू ग्रहाचा प्रभाव असलेल्या ७ मुलांकाच्या व्यक्ती अत्यंत संशोधक वृत्तीच्या आणि अध्यात्मिक विचारांच्या असतात. त्यांना गर्दीपेक्षा शांतता आणि विश्लेषणात्मक कामे आवडतात. सरकारी क्षेत्रातील राजकारण किंवा प्रशासकीय गुंतागुंत त्यांना मानसिक तणाव देऊ शकते. याउलट IT क्षेत्र, डेटा सायन्स, संशोधन संस्था किंवा परदेशातील कंपन्यांमध्ये त्यांना प्रचंड मान-सन्मान मिळतो. हे लोक आऊट ऑफ द बॉक्स विचार करणारे असल्याने खासगी क्षेत्रातील तांत्रिक पदे त्यांच्यासाठी यशाची गुरुकिल्ली ठरतात. स्वतःच्या छंदाला करिअर बनवल्यास हे लोक जगात नाव कमावतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.