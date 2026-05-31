Career Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांना असतो अधिकारी बनण्याचा मोह; यासाठी ते काहीही करतात, नंतर होतो पश्चाताप

अंकशास्त्राच्या (Numerology) विश्वात प्रत्येक अंकाची एक वेगळी ऊर्जा असते. काही लोक शांत आणि समाधानी जीवन जगणे पसंत करतात, तर काही लोकांच्या मनात लहानपणापासूनच लाल दिव्याची गाडी, हातात अमर्याद सत्ता आणि समाजात अधिकारी बनण्याचा तीव्र मोह असतो. हा अधिकार मिळवण्यासाठी हे लोक आपल्या आयुष्यातील सुख, नाती आणि उमेदीचा काळ पणाला लावतात. परंतु अंकशास्त्रात अशा तीन विशिष्ट मूलांकांचा उल्लेख केला आहे, ज्यांच्या मनात हा मोह एका मर्यादेच्या पलीकडे जातो. जेव्हा वेळ निघून जाते आणि अपयश येते, तेव्हा याच मोहाचे रूपांतर एका मोठ्या पश्चातापात कसे होते ते आपण पुढे पाहूया..मूलांक १ज्या लोकांचा मूलांक १ असतो या अंकाचा स्वामी 'सूर्य' असल्यामुळे यांच्या रक्तातच नेतृत्वगुण आणि हुकूमशाही वृत्ती असते. कोणाच्या हाताखाली काम करणे यांना अजिबात आवडत नाही. प्रशासकीय सेवेत सर्वोच्च पदावर बसण्याचा मोह यांना सर्वात जास्त असतो. हा अट्टहास पूर्ण करण्यासाठी ते स्वतःला एका बंद खोलीत कोंडून घेतात आणि सर्व सुखांचा त्याग करतात. परंतु जर नशिबाची साथ मिळाली नाही, तर आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे वाया गेल्याची जाणीव त्यांना होते आणि शेवटी पदरी तीव्र पश्चाताप पडतो..Chanakya Life Guide : नात्यात सुरुवातीला खूप प्रेम करणारे लोक, हळूहळू तुमच्यावर चिडचिड का करू लागतात? जाणून घ्या नेमकं कारण.मूलांक ५ज्या व्यक्तींचा मूलांक ५ असतो आणि त्यांचा स्वामी 'बुध' आहे. हे लोक अत्यंत बुद्धिमान आणि चतुर असतात, पण अधिकार पदाची ताकद यांना वेड लावून सोडते. आपली कुशाग्र बुद्धी वापरून हे लोक अधिकारी बनण्यासाठी वाटेल ते प्रयत्न करतात. परंतु, बुध हा अत्यंत चंचल ग्रह असल्यामुळे हे लोक एकाच ध्येयावर जास्त काळ लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. अधिकारी बनण्याच्या मोहापायी ते इतर अनेक चांगल्या व्यावसायिक संधी नाकारतात. शेवटी जेव्हा अपयश येते, तेव्हा वेळेत घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचा मोठा पश्चाताप यांना सहन करावा लागतो..'या' मुलांकाचे लोक दिसतात मनाने कठोर पण त्यांच्यासारखं मायाळू जगात कोणी नसतं, एखाद्याला जीव लावला तर त्यांच्यासाठी काहीही करतात.मूलांक ९ज्याचा मूलांक असतो ९ आणि त्यांचा स्वामी 'मंगळ' आहे. मंगळ हा अग्नी आणि ऊर्जेचा कारक असल्यामुळे या लोकांमध्ये अफाट धाडस असते. पोलीस, आर्मी किंवा मोठ्या प्रशासकीय हुद्द्यावर ऑफिसरबनण्याचा मोह यांच्या डोक्यात हवा भरतो. आपल्या या अट्टहासासाठी ते साम, दाम, दंड, भेद अशा कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करायला तयार होतात. परंतु योग्य वेळी यश न मिळाल्यास यांचा हाच संताप आणि अहंकार त्यांच्या नाशाचे कारण बनतो. उमेदीचा काळ निसटून गेल्यावर यांच्याकडे केवळ मानसिक क्लेश आणि पश्चाताप उरतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.