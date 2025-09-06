Chandra Gochar 2025: 7 सप्टेंबरपासून 'या' राशीचे नशीब बदलेल, आर्थिक संकटातून मिळेल मुक्तता

चंद्र गोचर 2025 मुळे मेष, मकर आणि मिथुन राशींना आर्थिक लाभ मिळतील. चंद्राच्या राशीतील बदलामुळे मेष राशीचे उत्पन्न वाढेल, मकर राशीला मानसिक तणावातून मुक्तता मिळेल, आणि मिथुन राशीला करिअर प्रगतीची संधी मिळेल. चंद्र गोचराच्या शुभ परिणामांसाठी भगवान शिवाची पूजा आणि चंद्र मंत्राचा जप उपयुक्त ठरेल..Moon Transit 2025 financial relief zodiacs: वैदिक कॅलेंडरनुसार अनंत चतुर्दशी शनिवार, ०६ सप्टेंबर रोजी साजरी केली जात आहे. हा सण दरवर्षी भाद्रपद महिन्यात साजरा केला जातो. गणेश महोत्सवाची सांगताही याच दिवशी होते. गणपती बाप्पा या शुभ तिथीला निघतात. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी, शेषनागजींसह लक्ष्मी नारायणाची भक्तीभावाने पूजा केली जाते. .ज्योतिषांच्या मते, अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी, मनाचा कारक चंद्र देव, त्याची स्थिती बदलेल. याचा परिणाम ग्रहांच्या घर आणि स्थितीनुसार सर्व राशींवर होईल. यापैकी अनेक राशींच्या लोकांना विशेष फायदे मिळतील. या राशींना कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .चंद्र राशीतील बदलज्योतिषांच्या मते ६ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११:२१ वाजता चंद्र देव मकर राशीतून कुंभ राशीत संक्रमण करेल. चंद्र देव या राशीत अडीच दिवस राहतील. त्यानंतर, ८ सप्टेंबर रोजी दुपारी ०२:४९ वाजता ते मीन राशीत संक्रमण करतील. चंद्र देवाच्या राशीतील बदलामुळे, पितृ पक्षात दोन राशींच्या लोकांना लाभ होतील. .Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात कोणत्या वस्तू खरेदी करू नये? वाचा एका क्लिकवर.मेषमेष राशीचे लोक चंद्राच्या राशीतील बदलामुळे श्रीमंत होऊ शकतात. चंद्राची दृष्टी तुमच्या अकराव्या घरात असेल. यामुळे तुमचे उत्पन्न वाढेल. रखडलेली किंवा अपूर्ण कामे पूर्ण होतील. कुटुंबातील सदस्यांशी संबंध गोड होतील. विशेष कामात यश मिळाल्याने मन प्रसन्न राहील. गुंतवणुकीसाठी हा चांगला काळ आहे. शहाणपणाने गुंतवणूक करा..मकरमकर राशीच्या लोकांना पितृपक्षात फायदा होऊ शकतो. या राशीवर देवांचा देव महादेव यांची कृपादृष्टी आहे. तर, ऊर्जा कारक मंगळ, मकर राशीच्या लोकांना नेहमीच शुभ परिणाम देतो. तर, चंद्र देवाच्या आशीर्वादाने, मानसिक तणावातून मुक्तता मिळू शकते. सर्व प्रकारच्या सकारात्मक कामात यश मिळेल. संपत्ती वाढेल. वाणी गोड होईल. आत्मविश्वास वाढेल. शेजाऱ्यांशी संबंध अधिक दृढ होतील..चंद्र गोचर 2025 मुळे कोणत्या राशींना फायदा होईल?चंद्र गोचर 2025 मुळे मिथुन, धनु आणि मकर राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ, करिअर प्रगती आणि मानसिक स्थैर्य मिळेल. .चंद्र गोचर दरम्यान कोणत्या उपायांनी नशीब सुधारेल? भगवान शिवाची पूजा, चंद्र मंत्राचा जप आणि पवित्र नदीजवळ वेळ घालवल्याने चंद्र गोचराचे सकारात्मक परिणाम वाढतील..चंद्र गोचराचा आर्थिक संकटांवर कसा परिणाम होईल? चंद्र गोचरामुळे मिथुन, धनु आणि मकर राशीच्या लोकांना आर्थिक तंगीपासून मुक्तता आणि नवीन उत्पन्नाच्या संधी मिळतील..चंद्र गोचर 2025 कधी होईल आणि किती काळ टिकेल?चंद्र गोचर 7 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल आणि प्रत्येक राशीत साधारण 2.5 दिवस राहील, ज्यामुळे भावनिक आणि आर्थिक बदल होतील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.