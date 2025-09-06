संस्कृती

Chandra Gochar 2025: 7 सप्टेंबरपासून 'या' राशीचे नशीब बदलेल, आर्थिक संकटातून मिळेल मुक्तता

Chandra Gochar 2025: दरवर्षी भाद्रपद पौर्णिमा तिथीपासून ते आश्विन अमावस्येपर्यंत पितृपक्ष साजरा केला जातो. या काळात कोणत्या राशीच्या लोकांचे नशीब चमकणार आहे हे आज जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
चंद्र गोचर 2025 मुळे मेष, मकर आणि मिथुन राशींना आर्थिक लाभ मिळतील. चंद्राच्या राशीतील बदलामुळे मेष राशीचे उत्पन्न वाढेल, मकर राशीला मानसिक तणावातून मुक्तता मिळेल, आणि मिथुन राशीला करिअर प्रगतीची संधी मिळेल. चंद्र गोचराच्या शुभ परिणामांसाठी भगवान शिवाची पूजा आणि चंद्र मंत्राचा जप उपयुक्त ठरेल.

Moon Transit 2025 financial relief zodiacs: वैदिक कॅलेंडरनुसार अनंत चतुर्दशी शनिवार, ०६ सप्टेंबर रोजी साजरी केली जात आहे. हा सण दरवर्षी भाद्रपद महिन्यात साजरा केला जातो. गणेश महोत्सवाची सांगताही याच दिवशी होते. गणपती बाप्पा या शुभ तिथीला निघतात. अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी, शेषनागजींसह लक्ष्मी नारायणाची भक्तीभावाने पूजा केली जाते. 

