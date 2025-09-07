Chandra Grahan 2025: आज होणारा वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण, जाणून घ्या सुतक वेळ अन् 12 राशींवर होणारा परिणाम

२०२५ सालचे दुसरे चंद्रग्रहण ७-८ सप्टेंबरच्या रात्री होणार असून, हे भारतातील बहुतेक भागात स्पष्टपणे दिसेल. धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून हे ग्रहण अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. कुंभ आणि पूर्वभाद्रपद नक्षत्रात होणारे हे ग्रहण सर्व १२ राशींवर प्रभाव टाकणार आहे, ज्यामुळे सुतक काळ देखील पाळला जाईल..Effects of Chandra Grahan 2025 on zodiac signs: आज वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण लागणार आहे. हे पूर्ण चंद्रग्रहण असेल आणि सर्वात खास गोष्ट म्हणजे ते भारतातील बहुतेक भागात स्पष्टपणे दिसेल. हे ग्रहण केवळ खगोलशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनच विशेष नाही तर धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून देखील खूप महत्वाचे मानले जाते.यंदा चंद्रग्रहण वेळेच्या दृष्टीने देखील खूप मोठे असेल आणि अलिकडच्या काळात घडणाऱ्या सर्वात प्रभावशाली खगोलीय घटनांपैकी एक मानले जात आहे. भारतात ते दृश्यमान असल्याने, सुतक काळ देखील वैध असेल, जो विशेषतः पूजा, धार्मिक कार्ये आणि दैनंदिन जीवनात पाळला जातो.ज्योतिषाचार्यांच्या मते, हे ग्रहण कुंभ आणि पूर्वभाद्रपद नक्षत्रात होईल, ज्यामुळे ते आणखी प्रभावी होते. जाणून घेऊया की हे चंद्रग्रहण किती काळ चालेल, सुतक काळाची वेळ मर्यादा काय असेल आणि त्याचा सर्व १२ राशींवर काय परिणाम होईल..चंद्रग्रहणाची वेळपूर्ण चंद्रग्रहणाची वेळ भारतीय वेळेनुसार ग्रहण रात्री ९:५७ वाजता सुरू होईल. ग्रहणाचा मध्यकाळ रात्री ११:४१ वाजता आणि शेवटचा काळ पहाटे १:२७ वाजता असेल. ग्रहणाचा स्पर्श, मध्य आणि शेवट संपूर्ण भारतात दिसून येईल. भारताव्यतिरिक्त, हे ग्रहण पश्चिम प्रशांत महासागर, हिंदी महासागर, पूर्व अटलांटिक महासागर, अंटार्क्टिका, आशिया, ऑस्ट्रेलिया, युरोप इत्यादी ठिकाणी दिसून येईल..सुतक काळाची वेळग्रहण सुरू होण्याच्या सुमारे ९ तास आधी सुतक काळ सुरू होतो. यावेळी सुतक काळ ७ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२:२६ वाजता सुरू होईल आणि संपूर्ण ग्रहण कालावधीसाठी प्रभावी राहील. या काळात, शास्त्रांनुसार, देवतांच्या मूर्तींना स्पर्श करणे, पूजा आणि हवन करणे निषिद्ध मानले जाते. तसेच यावेळी जप आणि ध्यान अनेक पटींनी अधिक फलदायी असतात..Chandra Grahan 2025: पितृपक्षाच्या पहिल्याच दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, एक दिवस आधीच करा तुळशीशी संबंधित 'ही' कामे .चंद्रग्रहणाचा १२ राशींवर काय परिणाम होईल मेष:मेष राशीच्या जातकांच्या राशीपासून अकराव्या घरात ग्रहण असेल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता असेल, परंतु त्यांना त्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. वृषभ: वृषभ राशीच्या जातकांसाठी हे चंद्रग्रहण मिश्र परिणाम देईल. हे ग्रहण राशीपासून दहाव्या घरात असेल, त्यामुळे कार्यक्षेत्रात काही बदल होऊ शकतात. मिथुन:मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हे चंद्रग्रहण शुभ राहील. धार्मिक कार्यात रस वाढेल. कर्क:कर्क राशीच्या लोकांसाठी हे चंद्रग्रहण प्रतिकूल ठरू शकते. कुटुंबात काही मुद्द्यांवरून तणाव वाढू शकतो. ग्रहण मनावर परिणाम करू शकते. या राशीच्या जातकांनी त्यांच्या आरोग्याबाबत सावधगिरी बाळगावी. सिंह: या राशीच्या लोकांना करिअर आणि व्यवसायासाठी चंद्रग्रहण शुभ ठरेल. विवाहित जीवनात सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कन्या: कन्या राशीच्या लोकांसाठी चंद्रग्रहण शत्रूंवर विजय मिळवणारे ठरेल. या राशीच्या विद्यार्थ्यांना आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी ते शुभ परिणाम देईल. तूळ: चंद्रग्रहणाचा परिणाम तुमच्या कौटुंबिक जीवनावर होईल. तूळ राशीच्या जातकांनी कोणत्याही प्रकारचा वाद टाळावा. .वृश्चिक:वाहने आणि प्रवासातून तुम्हाला फायदा होईल. घरगुती जीवनात आनंदात अडथळे येतील. धनु: वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण धनु राशीच्या लोकांसाठी शुभ परिणाम देईल. त्यांना नशिबाची साथ मिळेल. मकर: मकर राशीच्या लोकांनी पैशांशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी. चंद्रग्रहणाच्या प्रभावामुळे या राशीच्या लोकांचा खर्च वाढू शकतो. कुंभ:चंद्रग्रहण तुमच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि मानसिक संतुलनावर परिणाम करेल. आध्यात्मिक साधना आणि आत्मनिरीक्षणासाठी हा शुभ काळ असल्याचे म्हटले जाईल. मीन: चंद्रग्रहणाचा मीन राशीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. या राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगावी. खर्चावर नियंत्रण ठेवा आणि कर्ज घ्या किंवा हुशारीने गुंतवणूक करा..२०२५ मधील चंद्रग्रहण कधी होईल आणि ते भारतात दिसेल का?२०२५ चे शेवटचे चंद्रग्रहण ७-८ सप्टेंबर रोजी रात्री ९:५८ ते १:२६ वाजेपर्यंत होईल, आणि ते भारतात पूर्णपणे दिसेल. .चंद्रग्रहण २०२५ चा सुतक काळ कधी आहे आणि त्यावेळी काय टाळावे? सुतक काळ ७ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२:१९ वाजता सुरू होईल आणि ८ सप्टेंबर रोजी रात्री १:२६ वाजता संपेल; यावेळी खाणे, शिजवणे आणि शुभ कार्ये टाळावीत..चंद्रग्रहणाचा कोणत्या राशींवर सकारात्मक परिणाम होईल?मेष, कुंभ आणि मीन राशींना करिअर आणि आर्थिक लाभ होईल, तर मिथुन, कन्या आणि धनु राशींनी सावध राहावे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.