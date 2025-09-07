संस्कृती

Chandra Grahan 2025: आज होणारा वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण, जाणून घ्या सुतक वेळ अन् 12 राशींवर होणारा परिणाम

Chandra Grahan 2025 date and time in India: वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण आज लागणार आहे. भारतात सुतक पडणार का तसेच याचा राशींवर काय परिणाम होणार आहे हे जाणून घेऊया.
Chandra Grahan 2025 date and time in India

Chandra Grahan 2025 date and time in India

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

२०२५ सालचे दुसरे चंद्रग्रहण ७-८ सप्टेंबरच्या रात्री होणार असून, हे भारतातील बहुतेक भागात स्पष्टपणे दिसेल. धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून हे ग्रहण अत्यंत महत्वाचे मानले जाते. कुंभ आणि पूर्वभाद्रपद नक्षत्रात होणारे हे ग्रहण सर्व १२ राशींवर प्रभाव टाकणार आहे, ज्यामुळे सुतक काळ देखील पाळला जाईल.

Effects of Chandra Grahan 2025 on zodiac signs: आज वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण लागणार आहे. हे पूर्ण चंद्रग्रहण असेल आणि सर्वात खास गोष्ट म्हणजे ते भारतातील बहुतेक भागात स्पष्टपणे दिसेल. हे ग्रहण केवळ खगोलशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनच विशेष नाही तर धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून देखील खूप महत्वाचे मानले जाते.

यंदा चंद्रग्रहण वेळेच्या दृष्टीने देखील खूप मोठे असेल आणि अलिकडच्या काळात घडणाऱ्या सर्वात प्रभावशाली खगोलीय घटनांपैकी एक मानले जात आहे. भारतात ते दृश्यमान असल्याने, सुतक काळ देखील वैध असेल, जो विशेषतः पूजा, धार्मिक कार्ये आणि दैनंदिन जीवनात पाळला जातो.

ज्योतिषाचार्यांच्या मते, हे ग्रहण कुंभ आणि पूर्वभाद्रपद नक्षत्रात होईल, ज्यामुळे ते आणखी प्रभावी होते. जाणून घेऊया की हे चंद्रग्रहण किती काळ चालेल, सुतक काळाची वेळ मर्यादा काय असेल आणि त्याचा सर्व १२ राशींवर काय परिणाम होईल.

