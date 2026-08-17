Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजावर तांब्याचा सूर्य लावावा की नाही? वास्तुनुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, महत्त्व आणि फायदे

Copper Sun on Your Main Entrance: घरात सकारात्मक ऊर्जा, सुख आणि समृद्धी कायम राखण्यासाठी वास्तुशास्त्रात अनेक सोपे उपाय सांगण्यात आले आहेत. या उपायांपैकी एक अत्यंत प्रभावी उपाय म्हणजे घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर तांब्याचा सूर्य लावणे. वास्तुशास्त्रात तांब्याला सूर्यदेवाचा धातू मानले गेले आहे. सूर्य हा जीवनशक्ती, तेज, आत्मविश्वास आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. मुख्य द्वारावर तांब्याचा सूर्य लावल्याने घरातील ऊर्जेचे संतुलन उत्तम राहते..मुख्य द्वारावर तांब्याचा सूर्य का लावावा?घराचे मुख्य द्वार हे सकारात्मक तसेच नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करण्याचे मुख्य स्थान असते. वास्तुशास्त्रानुसार मुख्य द्वारावर लावण्यात आलेल्या वास्तु उपायांचा संपूर्ण कुटुंबावर थेट प्रभाव पडतो. प्रवेशद्वारावर तांब्याचा सूर्य लावल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जेचा नाश होतो आणि घरात शुभ ऊर्जेचा प्रवाह वाढतो..Vastu Tips: घरात हत्तीची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.कोणत्या दिशेला लावावा तांब्याचा सूर्य?तांब्याचा सूर्य लावताना योग्य दिशेची निवड करणे अत्यंत आवश्यक आहे-पूर्व दिशा सर्वोत्तम: तांब्याचा सूर्य लावण्यासाठी पूर्व दिशा सर्वात शुभ मानली जाते, कारण पूर्व दिशेकडून सूर्योदय होतो.सकारात्मक ऊर्जेचा संचार: जेव्हा सकाळची कोवळी सूर्यकिरणे तांब्याच्या सूर्यावर पडतात, तेव्हा घरात सकारात्मक ऊर्जेचा वेगवान संचार होतो.मुख्य द्वार पूर्व दिशेला असल्यास: जर तुमच्या घराचे मुख्य द्वार पूर्व दिशेला असेल, तर तेथे तांब्याचा सूर्य लावणे विशेष फलदायी ठरते..तांब्याचा सूर्य लावण्याचे ५ प्रमुख फायदेऊर्जेचे संतुलन: घरातील वातावरणातील ऊर्जेचे संतुलन राखण्यास मदत होते.आर्थिक प्रगती: वास्तुशास्त्रानुसार आर्थिक अडचणी दूर होऊन प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात.आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण: सूर्य हा आत्मबळाचा कारक असल्याने कुटुंबातील सदस्यांच्या आत्मविश्वासात अन् नेतृत्वक्षमतेत वाढ होते..करिअर अन् शिक्षण: घरातील मुलांचे शिक्षण आणि सदस्यांच्या करिअरमध्ये उत्तम यश मिळण्याचे योग बनतात.कौटुंबिक सलोखा: घरातील सदस्यांमध्ये सकारात्मक विचारसरणी वाढीस लागून संबंध अधिक दृढ होतात.तांब्याचा सूर्य नेहमी योग्य दिशेत आणि योग्य उंचीवरच लावावा. चुकीच्या दिशेला लावल्यास त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही. यासाठी वास्तु तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे फायदेशीर ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: उशीखाली किंवा बेडवर औषधं ठेवताय? वास्तूमध्ये का मानले जाते अशुभ? जाणून घ्या नियम! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.