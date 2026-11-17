KARTIK PURNIMA 2026 RELIGIOUS SIGNIFICANCE: दिवाळीचा सण संपल्यानंतर कार्तिक पौर्णिमेला देव दिवाळी किंवा देव दीपावली साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात या दिवसाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. पौराणिक कथेनुसार, कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी देवतांनी पृथ्वीवर येऊन दिवाळी साजरी केली होती, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे या दिवशी दीपदान, पूजाअर्चा आणि धार्मिक विधी करण्याला विशेष महत्त्व दिले जाते.देव दिवाळीच्या निमित्ताने घरातील देवघर, तुळशीवृंदावन, प्रवेशद्वार तसेच मंदिरांमध्ये दिवे प्रज्वलित केले जातात. काशीमध्ये तर या उत्सवाचे भव्य स्वरूप पाहायला मिळते. यंदा देव दिवाळी कोणत्या दिवशी आहे आणि दिवे लावण्यासाठी कोणता वेळ शुभ आहे, जाणून घेऊया..देव दिवाळी 2026 कधी आहे?हिंदू पंचांगानुसार, यंदा कार्तिक पौर्णिमा 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी आहे. त्यामुळे उदय तिथीचा विचार करता देव दिवाळी 24 नोव्हेंबरला साजरी केली जाईल.पौर्णिमा तिथी सुरू: 23 नोव्हेंबर 2026, रात्री 11 वाजून 42 मिनिटांनीपौर्णिमा तिथी समाप्त: 24 नोव्हेंबर 2026, रात्री 8 वाजून 23 मिनिटांनीदेव दिवाळी: 24 नोव्हेंबर 2026.देव दिवाळीला दिवे लावण्याचा शुभ मुहूर्तदेव दिवाळीच्या दिवशी सकाळी स्नान करून पूजा करण्याबरोबरच संध्याकाळी दीपप्रज्वलन करण्याला विशेष महत्त्व आहे.स्नान आणि पूजेची वेळ: सकाळी 6:50 ते 9:04दीपप्रज्वलनाचा शुभ काळ: सायंकाळी 5:59 ते रात्री 8:34दीपदानासाठी योग्य वेळ: सायंकाळी 5:59 ते रात्री 8:23.देव दिवाळीमागची पौराणिक कथादेव दिवाळीचा संबंध भगवान शिव आणि त्रिपुरासुराच्या वधाशी जोडला जातो. पौराणिक कथेनुसार, त्रिपुरासुराच्या अत्याचारामुळे देवतांसह संपूर्ण सृष्टी त्रस्त झाली होती. त्याचा अंत करण्यासाठी भगवान शिवांनी त्रिपुरारी रूप धारण केले आणि त्रिपुरासुराचा वध केला.त्रिपुरासुराचा पराभव झाल्यानंतर देवतांनी आनंद व्यक्त करण्यासाठी काशीमध्ये दीप प्रज्वलित करून उत्सव साजरा केला, अशी धार्मिक मान्यता आहे. याच परंपरेतून कार्तिक पौर्णिमेला देव दीपावली साजरी करण्याची प्रथा रूढ झाली असे मानले जाते..काशीतील देव दीपावली असते खासदेव दिवाळी म्हटले की सर्वात आधी आठवण येते ती काशीची. या दिवशी गंगा घाटांवर हजारो दिवे लावले जातात. संपूर्ण घाट परिसर दीपांच्या प्रकाशाने उजळून निघतो. मंदिरांमध्येही आकर्षक रोषणाई आणि दीपसजावट केली जाते.म्हणूनच देव दिवाळी हा केवळ दिवे लावण्याचा दिवस नसून, धार्मिक श्रद्धा, दीपदान आणि भगवान शिवाच्या विजयाशी जोडलेला महत्त्वाचा सण मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.