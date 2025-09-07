संस्कृती

Political Astrology : फडणवीसांसाठी कटकटीचा काळ ते राज्याच्या राजकारणात मोठ्या फेरबदलाची शक्यता...जाणून घ्या या आठवड्याचं राजकीय भविष्य!

Devendra Fadnavis Political Future 2025 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्म २२ जुलै १९७०चा असून, त्यांची कुंभ रास आहे. या राशीला साडेसाती असून, साडेसातीचा तिसरा टप्पा सुरू आहे. मागील पाच वर्षे साडेसाती सुरू आहे.
Devendra Fadnavis Political Future 2025

Devendra Fadnavis Political Future 2025

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Astrology predictions suggest challenging times for Devendra Fadnavis until 2027 with political hurdles ahead : मंगळाचे कन्या राशीतील भ्रमण १३ सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे १३ सप्टेंबरपर्यंत काळ मुख्यमंत्र्यांसाठी कटकटीचा ठरणार आहे. पण त्याचबरोबर सात सप्टेंबरचे चंद्रग्रहण आणि २१ सप्टेंबरचे सूर्यग्रहण मुख्यमंत्री व महाराष्ट्रासाठी प्रतिकूल राहू शकते, असं भाकीत ज्योतिषाचार्य सिद्धेश्वर मारटकर यांनी वर्तवलेलं आहे. महाराष्ट्राची धनू रास असून, कन्या राशीचा मंगळ दशमात भ्रमण करीत असल्याने महाराष्ट्र व विशेषतः मुंबईमध्ये अशांतता निर्माण झाली आहे. या प्रतिकूल ग्रहणाचा परिणाम महाराष्ट्रातील राजकीय स्थितीवर होण्याची शक्यता आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
political

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com