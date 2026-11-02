Dhanteras Horoscope: धनत्रयोदशीपासून 'या' ४ राशींचे अच्छे दिन! मालव्य राजयोगामुळे मिळणार बक्कळ पैसा, नोकरी-व्यवसायातही मिळणार घवघवीत यश!

DIWALI 2026 ASTROLOGY PREDICTIONS: दिवाळी म्हणजे आनंद, उत्साह आणि समृद्धीचा सण! यंदाच्या दिवाळीत ग्रहांची बदलती चाल काही राशींच्या व्यक्तींसाठी खास ठरू शकते. धनत्रयोदशीच्या दिवशी शुक्र ग्रहाच्या गोचरामुळे एक अत्यंत शुभ मानला जाणारा मालव्य महापुरुष राजयोग निर्माण होणार आहे. आणि या ग्रहस्थितीमुळे चार राशींच्या व्यक्तींना धनलाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि नव्या संधी मिळण्याचे ज्योतिषीय संकेत आहेत. त्यामुळे यंदाची दिवाळी या राशींसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकते..मेषमेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा कालावधी नातेसंबंध आणि आर्थिक बाबतीत लाभदायक ठरू शकतो. वैवाहिक जीवनातील मतभेद कमी होऊन जोडीदारासोबतचे नाते अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक भागीदारीतून चांगला लाभ मिळू शकतो. उत्पन्नाचे नियोजन करण्यासाठी आणि नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हा कालावधी सकारात्मक ठरू शकतो..तूळशुक्राचे तूळ राशीत आगमन या राशीतील व्यक्तींसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. नोकरीत कामगिरीची प्रशंसा होण्याची शक्यता आहे. पदोन्नती, पगारवाढ किंवा महत्त्वाची जबाबदारी मिळू शकते. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक मिळण्याची आणि कामाच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासोबतच पूर्वी अडकलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात..कन्याकन्या राशीच्या व्यक्तींना मालव्य राजयोगाचा आर्थिक क्षेत्रात लाभ होऊ शकतो. अनपेक्षित मार्गाने धनप्राप्ती होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना वरिष्ठांकडून प्रशंसा मिळू शकते. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीतही सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत आहेत..मकरमकर राशीच्या व्यक्तींना या काळात करिअरमध्ये प्रगती करण्याच्या संधी मिळू शकतात. नोकरीत नवीन जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता असून प्रगतीचे मार्ग उघडू शकतात. व्यवसाय विस्तारासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढल्यामुळे घर, गाडी किंवा इतर सुखसोयींवर खर्च करण्याचा विचार करू शकता. कुटुंबातील वातावरण आनंददायी राहू शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.