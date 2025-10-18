रांगोळी पहिल्यांदा कधी बनवली गेली? वैदिक-पौराणिक संबंध काय? जाणून घ्या कधीही न ऐकलेला इतिहास

दिवाळीचा सण सुरू झाला आहे. या दिवशी प्रत्येकाच्या घरात रांगोळी देखील बनवली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का रांगोळीचा इतिहास किती जुना आहे? रांगोळीची परंपरा संपूर्ण भारतात सौंदर्य आणि उत्सवाचे प्रतीक आहे. त्याचा इतिहास किती जुना असू शकतो याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. त्याची मुळे हजारो वर्षे जुनी आहेत, ती वैदिक काळापासून पसरलेली आहेत. प्राचीन घरांच्या अंगणांपासून ते मंदिरांच्या प्रवेशद्वारांपर्यंत, रांगोळी नेहमीच पवित्रता, समृद्धी आणि दैवी उपस्थितीचे प्रतीक राहिली आहे. वैदिक यज्ञांपासून ते आजपर्यंत ही रंगीत कला कशी विकसित झाली ते आपण जाणून घेऊया..रांगोळीची प्राचीन परंपरारांगोळी ही सजावटीचा एक पारंपारिक प्रकार आहे. रांगोळी भारतीय सणांमध्ये भिंती सजवणे हे पूर्णपणे सौंदर्यात्मक असते, तर फरशी सजवणे हे पूजेशी जोडलेले असते. ही सजावट निसर्ग, समुदाय प्रतीके आणि अगदी आकाशीय तारे आणि ग्रहांच्या उपस्थितीशी जोडलेली आहे. म्हणूनच, फुले, पाने, मोर, हंस आणि सूर्य आणि चंद्रासह रांगोळीची प्राचीन परंपरा विशेष आहे..रांगोळी हा शब्द कुठून आला?"रांगोळी" हा शब्द संस्कृत शब्द "रंगावली" पासून आला आहे. ज्याचा अर्थ "रंगांची रेषा" आहे. संस्कृतमध्ये आवलीचा अर्थ "रांग" असा होतो. हे दिवाळीच्या "दीपावली" सारखेच आहे. ज्याचा अर्थ "दिव्यांची रांग" असा होतो. अशाप्रकारे प्रकाशाचा सण रांगोळीशी सहजपणे जोडला जाऊ शकतो..दिवाळी असो किंवा इतर कार्यक्रम... मुंबईतील 'हा' बाजार खरेदीसाठी बेस्ट ठरतो.रांगोळीचा वैदिक संबंधहिंदू धर्मग्रंथांमध्ये आणि वैदिक विधींमध्ये रांगोळीचा प्रथम उल्लेख आढळतो. ती केवळ सौंदर्यासाठी तयार करण्यात आली नव्हती तर ती एका पवित्र उद्देशाने देखील होती. रंगावली किंवा रंगभूमी हा शब्द प्राचीन ग्रंथांमध्ये आढळतो. यज्ञापूर्वी जमीन शुद्ध करण्यासाठी आणि दैवी शक्तींना आमंत्रित करण्यासाठी केलेल्या सजावटीचा संदर्भ याचा आहे..समृद्धी आणि सौभाग्याचे प्रतीकवैदिक काळात लोकांचा असा विश्वास होता की तांदळाचे पीठ, हळद आणि कुंकू वापरून नक्षीकाम केल्याने आजूबाजूचे वातावरण लक्षणीयरीत्या शुद्ध होते आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. हे नक्षीकाम खोल एकाग्रता आणि श्रद्धेने बनवले जात असे. हिंदू परंपरेत, रांगोळीला समृद्धी आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानले जाते. ती संपत्ती आणि समृद्धीची देवी लक्ष्मीला घरात आकर्षित करते असे मानले जाते. घरात आनंद, आरोग्य आणि यशाचे स्वागत करण्यासाठी आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवण्यासाठी प्रवेशद्वारावर रांगोळी सुंदरपणे डिझाइन केलेली असते..ग्रंथामध्ये उल्लेखप्राचीन विधींमध्ये, कोणत्याही यज्ञाच्या सुरुवातीपूर्वी परिसर शुद्ध करण्यासाठी विविध प्रतीकात्मक कृती केल्या जात होत्या. यज्ञवेदीभोवती रांगोळी तयार करणे ही यातील एक होती. तांदळाच्या पिठापासून बनवलेल्या या गोलाकार किंवा चौकोनी नक्षी परिपूर्णतेचे प्रतीक होत्या. या नक्षी त्या भागाला पवित्र करतात आणि नश्वर आणि दैवी क्षेत्रांमध्ये एक पूल निर्माण करतात असे मानले जात होते. नारद शिल्पशास्त्रासारख्या ग्रंथांमध्ये याचा विस्तृत उल्लेख आहे..रांगोळीची सर्वात जुनी आख्यायिकाया ग्रंथात रंगावलीचा उल्लेख आहे. विवाह आणि शुभ समारंभांमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या सजावटीचा. रांगोळीबद्दलची सर्वात जुनी आख्यायिका म्हणजे अगस्त्य ऋषी आणि त्यांची पत्नी लोपामुद्रा यांची कथा. असे म्हटले जाते की, लोपामुद्राने वैदिक यज्ञांसाठी धार्मिक स्थळ सजवण्यासाठी आणि पवित्र करण्यासाठी रांगोळी तयार करण्यास सुरुवात केली. आणखी एक लोककथा अशी आहे की, जेव्हा भगवान राम १४ वर्षांच्या वनवासानंतर अयोध्येत परतले तेव्हा लोकांनी त्यांची घरे आणि रस्ते रांगोळी आणि दिव्यांनी सजवून उत्सव साजरा केला..दिवाळीसाठी फेमस असणाऱ्या सोन पापडीचा शोध कुणी आणि कसा केला?.कामसूत्रात तपशीलवार उल्लेखभारतीय ग्रंथांमध्ये कामसूत्रात रांगोळीच्या कलेचा तपशीलवार उल्लेख आहे. कामसूत्राचा प्रामाणिक काळ तिसऱ्या शतकातील मानला जातो. कामसूत्रात सौंदर्य आणि सजावट हे मन आनंदी ठेवण्याचे साधन म्हणून देखील वर्णन केले आहे. रांगोळीसारखी कला देखील त्याचा एक भाग आहे. ऋषी वात्स्यायन लिहितात की, सुगंधित दिव्यांनी प्रकाशित केलेली चांगल्या धुराने सुगंधित आणि स्वच्छपणे सजवलेली, ज्याच्या भिंती आणि फरशी देखील पाहण्यास मनोरंजक आहेत. ती आनंद आणि प्रेमसंबंधांसाठी योग्य आहे..रांगोळीमुळे नारद मुनींची शापातून मुक्ततानारद पुराणात देवर्षी नारदांनी चूक केल्याची कथा आहे. त्या चुकीचे प्रायश्चित्त करण्यासाठी त्यांना एकामागून एक ८४ लाख स्त्रियांच्या पोटी जन्म घेण्याचा शाप मिळाला. नारद मुनी या शापातून सुटण्याचा मार्ग शोधू लागले. मग नारद मुनी तीन मुख्य देवांकडे गेले, परंतु त्यापैकी कोणीही त्यांचे पाप दूर करू शकले नाही. मग विष्णूजींनी त्यांना त्यांच्या गुरूंच्या आश्रयाला जाण्याचा सल्ला दिला. नारद मुनींना हा प्रश्न पडला की, त्यांनी कोणाला आपले गुरु बनवावे? मग विष्णूजी म्हणाले- उद्या सकाळी समुद्रकिनारी भेटणाऱ्या पहिल्या व्यक्तीला तुमचा गुरु मान..जेव्हा नारद समुद्रकिनाऱ्यावर पोहोचले तेव्हा एक मच्छीमार जाळे टाकण्यासाठी आला होता. ऋषींनी त्यांचे पाय धरले आणि ८४ लाख जन्मांच्या चक्रातून मुक्ततेची याचना केली. सुरुवातीला, मच्छीमार संकोचला आणि या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा नारद मुनींनी आग्रह धरला तेव्हा मच्छीमाराने समुद्रकिनाऱ्यावर दगडांनी भरलेल्या ८४ रेषा काढल्या आणि त्या ओलांडण्यास सांगितले. नारद मुनींनी त्या रेषा उलट्या केल्या. अशा प्रकारे शापातून मुक्तता झाली. जमिनीवर वर्तुळात काढलेल्या या ८४ रेषा जीवनाचे प्रतीक मानल्या गेल्या. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच जमिनीवर काढलेल्या स्वरूपात एक अशक्य कल्पनारम्य साकार झाली. ही रांगोळी होती.. 