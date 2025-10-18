संस्कृती

रांगोळी पहिल्यांदा कधी बनवली गेली? वैदिक-पौराणिक संबंध काय? जाणून घ्या कधीही न ऐकलेला इतिहास

Rangoli History And Origin: रांगोळी ही केवळ रेषा नसून संस्कृती, धर्म आणि काळाचे प्रतीक आहे. जरी त्या बदलू शकतात. तरी परंपरा टिकून राहतात. रांगोळी ही केवळ जमिनीवर काढलेली रचना नाही. ती शरीरसंस्थेला विश्वाशी जोडण्याचे दृश्यचित्रण आहे.
Rangoli History

Rangoli History

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

दिवाळीचा सण सुरू झाला आहे. या दिवशी प्रत्येकाच्या घरात रांगोळी देखील बनवली जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का रांगोळीचा इतिहास किती जुना आहे? रांगोळीची परंपरा संपूर्ण भारतात सौंदर्य आणि उत्सवाचे प्रतीक आहे. त्याचा इतिहास किती जुना असू शकतो याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. त्याची मुळे हजारो वर्षे जुनी आहेत, ती वैदिक काळापासून पसरलेली आहेत. प्राचीन घरांच्या अंगणांपासून ते मंदिरांच्या प्रवेशद्वारांपर्यंत, रांगोळी नेहमीच पवित्रता, समृद्धी आणि दैवी उपस्थितीचे प्रतीक राहिली आहे. वैदिक यज्ञांपासून ते आजपर्यंत ही रंगीत कला कशी विकसित झाली ते आपण जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
rangoli
Diwali
Diwali Decoration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com