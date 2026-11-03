अनेक वर्षांनंतर दिवाळीत शुक्रादित्य-बुधादित्य योग! 'या' ४ राशींचे नशीब चमकेल; नोकरी-व्यवसायात मिळणार घवघवीत यश...

Diwali 2026 Lucky Zodiac Signs: दरवर्षी कार्तिक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अमावस्या तिथीला प्रकाश उत्सव म्हणजेच 'दिवाळी'चा सण उत्साहात साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे, यंदाची दिवाळी ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून अत्यंत खास असणार आहे, कारण अनेक वर्षांनंतर ८ नोव्हेंबर या दिवशी अत्यंत दुर्मिळ योग जुळून येत आहेत. या पवित्र पर्वावर स्वाति नक्षत्र, आयुष्मान आणि सौभाग्य योगासोबतच तूळ राशीमध्ये सूर्य आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे 'शुक्रादित्य योग' तसेच सूर्य व बुध यांच्या युतीमुळे 'बुधादित्य योग' निर्माण होत आहे.ग्रहांच्या या शुभ संयोगाचा प्रभाव सर्व १२ राशींवर पडणार असला, तरी ४ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अत्यंत भाग्यवान ठरणार आहे. या विशेष योगामुळे संबंधित जातकांना करिअरमध्ये मोठी भरभराट, नोकरीत बढती, व्यवसायात प्रचंड फायदा आणि धनलाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. दिवाळीच्या या मंगलमयी पर्वावर कोणत्या चार राशींचे भाग्य उजळणार आहे, याचे सविस्तर भविष्य पाहूया- .मेष राशी (Aries)मेष राशीच्या लोकांसाठी दिवाळीचा हा काळ अत्यंत लाभदायक आणि फलदायी ठरणार आहे. या काळात तुम्ही हाती घेतलेल्या कामांमध्ये तुम्हाला मनासारखे यश मिळेल.- नोकरी करणाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात मान-सन्मान वाढेल तसेच वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. बऱ्याच काळापासून जमीन-जुमला किंवा मालमत्तेशी संबंधित रखडलेले वाद किंवा अडचण दूर होऊ शकते. न्यायालयीन किंवा महत्त्वाचे निर्णय तुमच्या बाजूने लागण्याची शक्यता आहे. वैवाहिक आयुष्यात आनंद राहील आणि विवाहासंदर्भातील रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लागतील. आर्थिक बाजू मजबूत झाल्यामुळे मानसिक ताण दूर होईल..Daily Horoscope: आजचे राशी भविष्य 3 नाेव्हेंबर २०२६.तूळ राशी (Libra)तूळ राशीमध्येच सूर्य आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे हा राजयोग तयार होत असल्याने, या राशीच्या जातकांसाठी हा काळ अत्यंत शुभ मानला जात आहे. या काळात तुमचे नशीब पूर्णपणे तुमच्या पाठीशी असेल. तुमचे अनेक दिवसांपासून रखडलेले महत्त्वाचे प्रकल्प किंवा कामे या काळात सुरळीतपणे पूर्ण होतील. नवीन संधी तुमच्या स्वागतासाठी सज्ज असतील. कुटुंबात आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळेल. तुमचे एखादे मोठे स्वप्न या दिवाळीत पूर्ण होऊ शकते. नवीन लोकांच्या सहकार्याने किंवा भागीदारीत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हा काळ उत्तम आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना इच्छित कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता बळावली आहे..धनु राशी (Sagittarius) धनु राशीच्या जातकांसाठी हा काळ मान-सन्मान, संपत्ती आणि यश घेऊन येणार आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा कमावता येईल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना नवीन व्यावसायिक डील मिळतील, ज्यामुळे भविष्यात मोठा आर्थिक फायदा होईल. समाजमाध्यमांत किंवा कार्यक्षेत्रात तुमच्या कामाचे भरभरून कौतुक केले जाईल, ज्यामुळे समाजात तुमचा मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल. स्वतःचे घर किंवा नवीन वास्तू खरेदी करण्याचे तुमचे स्वप्न या काळात सत्यात उतरू शकते. करिअरमध्ये अत्यंत सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळतील. .मीन राशी (Pisces) मीन राशीच्या लोकांसाठी यंदाची दिवाळी अत्यंत आनंददायी आणि लकी ठरणार आहे. जीवनातील अनेक समस्या सुटून सकारात्मक ऊर्जेचा संचार होईल. कुटुंबात सुख-शांति नांदेल आणि सर्व सदस्यांमध्ये प्रेम वाढेल. जोडीदारासोबतचे संबंध अधिक घट्ट होतील आणि परस्पर विश्वास वाढीस लागेल. तुमचे जुने सर्व मनसुबे पूर्ण होऊन तुम्ही भविष्यासाठी काही नवीन आणि मोठे ध्येय निश्चित कराल. कुटुंबासमवेत दर्जेदार वेळ घालवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे मन प्रसन्न राहील आणि जीवनात समृद्धीचे आगमन होईल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: पॉकेट मनी उडवत नाहीत तर जपून वापरतात! 'या' ३ मूलांकांची मुले जन्मापासूनच असतात फायनान्शियल जिनियस....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.