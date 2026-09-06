Dream Astrology: रात्री झोपेत साप चावणे, पडणे किंवा दात पडणे... अशी स्वप्नं पडतायत? स्वप्नशास्त्रानुसार जाणून घ्या यामागचे नेमके संकेत काय

Common Dreams and Their Meanings According Dream Astrology: कधी रात्री अचानक दचकून जाग आली आणि पडलेलं स्वप्न डोक्यातून काही केल्या जात नाहीये? कधी स्वप्नात साप चावतो, आपण उंचावरून खाली पडतो, दात तुटतात किंवा अचानक एखादं मंदिर दिसतं... अशी स्वप्नं केवळ कल्पना आहेत की त्यामागे काही खास संकेत दडलेले आहेत? स्वप्नशास्त्रानुसार या प्रत्येक स्वप्नाचा वेगळा अर्थ सांगितला जातो. तुमच्या स्वप्नातही यापैकी काही घडत असेल, तर त्याचा पारंपरिक अर्थ जाणून घेणं नक्कीच रंजक ठरेल. मात्र, हे अर्थ श्रद्धा आणि परंपरेवर आधारित असून त्याला वैज्ञानिक पुरावा नाही..स्वप्नात साप चावणेस्वप्नात साप दिसणे किंवा साप चावणे हे अनेकांसाठी भीतीदायक असते. स्वप्नशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार, असे स्वप्न एखाद्याकडून फसवणूक होणे, कोणीतरी तुमच्या विरोधात असणे किंवा एखाद्या व्यक्तीपासून सावध राहण्याचा संकेत मानला जातो. मात्र, याचा अर्थ नक्कीच कोणीतरी तुमच्याविरुद्ध काहीतरी करत आहे, असे नाही. मानसशास्त्रानुसार, असे स्वप्न भीती, चिंता किंवा मनात सुरू असलेल्या एखाद्या विचारामुळेही पडू शकते.उंचावरून खाली पडणेस्वप्नात उंच ठिकाणाहून खाली पडणे हे खूप घाबरवणारे असते. स्वप्नशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार, असे स्वप्न आयुष्यातील अडचणी, चिंता किंवा एखाद्या कामात येणारे अडथळे दर्शवते. तुमच्या आयुष्यातील एखादी परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणाबाहेर जात असल्यासारखी वाटत असेल, तर त्याचाही या स्वप्नाशी संबंध असू शकतो. मात्र, असे स्वप्न पडल्याने भविष्यात काही वाईट घडणार आहे, असे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले नाही..स्वप्नात मंदिर किंवा देव दिसणेस्वप्नात मंदिर, देव किंवा देवतेचे दर्शन होणे हे स्वप्नशास्त्रानुसार शुभ मानले जाते. अशा स्वप्नाचा संबंध चांगले बदल होणे, मनातील अडचणी दूर होणे किंवा आयुष्यात सकारात्मक गोष्टी घडण्याशी जोडला जातो. विशेषतः तुम्ही एखाद्या कठीण काळातून जात असाल, तर असे स्वप्न मनाला शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा देऊ शकते.स्वप्नात वाहते पाणी दिसणेस्वप्नात पाणी दिसणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. स्वप्नशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार, स्वच्छ आणि वाहते पाणी दिसणे शुभ मानले जाते. हे आयुष्यातील प्रगती, आनंद आणि मनःशांतीचे संकेत मानले जाते. मात्र, स्वप्नात पाणी कसे दिसत होते, हेही महत्त्वाचे असते. शांत आणि स्वच्छ पाणी शुभ मानले जाते, तर पूर किंवा घाबरवणारे पाणी वेगळा अर्थ दर्शवू शकते. त्यामुळे स्वप्नात नेमकी परिस्थिती काय होती आणि त्या वेळी तुम्हाला कसे वाटत होते, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे..स्वप्नात कमळ दिसणेकमळाला भारतीय संस्कृतीत विशेष महत्त्व आहे आणि त्याचा संबंध देवी लक्ष्मीशीही जोडला जातो. त्यामुळे स्वप्नात सुंदर आणि ताजे कमळ दिसणे हे शुभ आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. स्वप्नशास्त्रानुसार, असे स्वप्न चांगल्या संधी मिळणे, आर्थिक प्रगती होणे किंवा आयुष्यात सकारात्मक बदल होण्याचा संकेत मानला जाऊ शकतो. मात्र, स्वप्नात कमळ दिसल्याने प्रत्यक्षात पैसा मिळेल किंवा आर्थिक फायदा होईल, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.स्वप्नात सूर्योदय दिसणेस्वप्नात सुंदर सूर्योदय दिसणे हे शुभ आणि सकारात्मक मानले जाते. पारंपरिक स्वप्नशास्त्रानुसार, सूर्योदय म्हणजे नवी सुरुवात, आशा, यश आणि नवीन संधी यांचे प्रतीक आहे. तुम्ही नोकरी, व्यवसाय, नातेसंबंध किंवा आयुष्यातील एखाद्या नवीन टप्प्याची सुरुवात करत असाल, तर असे स्वप्न खास अर्थपूर्ण वाटू शकते. सूर्योदय म्हणजे नवीन दिवसाची सुरुवात असल्याने, त्याला आशा आणि चांगल्या बदलांशी जोडले जाते..स्वप्नात दात पडणेस्वप्नात दात पडणे किंवा तुटलेले दात दिसणे हे अनेकदा घाबरवणारे किंवा चिंतेत टाकणारे असते. स्वप्नशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार, अशा स्वप्नांचा संबंध चिंता, अडचणी, नुकसान किंवा आयुष्यात होणाऱ्या कठीण बदलांशी जोडला जातो. मात्र, असे स्वप्न पडल्याने प्रत्यक्षात काही नुकसान होणार आहे, असे नाही. मानसशास्त्रानुसार, हे स्वप्न ताण, असुरक्षितता किंवा मनात सुरू असलेल्या चिंतेमुळेही पडू शकते..स्वप्नांचा ‘खरा’ अर्थ काय?स्वप्ने ही परंपरा, भावना आणि वैयक्तिक अनुभव यांचा एक मनोरंजक भाग आहेत. स्वप्नशास्त्रात विविध स्वप्नांना वेगवेगळे संकेत दिले जातात; मात्र हे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले भविष्य वर्तवणारे नियम नाहीत.मंदिर दिसले तर त्यातून सकारात्मक भावना मिळू शकतात. सूर्योदय नव्या सुरुवातीची आठवण करून देऊ शकतो. तर साप किंवा खाली पडण्यासारखे स्वप्न आपल्या मनातील भीतीकडे लक्ष वेधू शकते..म्हणून प्रत्येक स्वप्नाला घाबरून जाण्याऐवजी स्वतःला एक प्रश्न विचारा; “या स्वप्नामुळे मला माझ्याबद्दल काय जाणवले?”कदाचित स्वप्नाचा सर्वात महत्त्वाचा अर्थ भविष्य सांगण्यात नसून, आपल्या मनात काय सुरू आहे हे समजून घेण्यात असू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.