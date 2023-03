Dream Astrology : स्वप्नात नवरी, अप्सरा किंवा अभिनेत्री दिसण्याचे काय असतात संकेत? स्वप्न शास्त्र सांगते...

Dream Astrology : स्वप्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा भाग असतो. असा एखादाच व्यक्ती असेल ज्याला कधी स्वप्न पडलं नाही. या स्वप्नांचं खरंच आपल्या आयुष्याशी काही संबंध असतो का? चला तर जाणून घेऊया.

स्वप्न शास्त्रानुसार आपण जी स्वप्ने पाहतो, ती स्वप्ने आपल्या जीवनावर प्रभाव टाकतात. जरी स्वप्नाला वास्तविकता नसली तरी सुद्धा स्वप्ने बरंच काही संकेत देत असतात. आज आपण स्वप्नात नवरी, अप्सरा किंवा अभिनेत्री दिसण्याचे काय संकेत असतात, हे जाणून घेणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया स्वप्नशास्त्र काय सांगते... (Dream Astrology when appearance of a bride an apsara an actress in a dream)

लाल कपड्यांमध्ये नवी नवरी

यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषुपश्यति

समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने.

म्हणजेच जर तुम्हाला स्वप्नात लाल कपड्यात श्रृंगार केलेली नवरी दिसत असेल तर भीतीचं काहीही कारण नाही. कारण हा शुभ आणि समृद्धीचा संकेत असतो. स्वप्न शास्त्रनुसार हे स्वप्न सांगतं की लवकरच तुम्हाला आर्थिक लाभ होणार आहे. पैसे कमावण्याची संधी आली तर हातातून जाऊ देऊ नका.

स्वप्नात अभिनेत्री दिसेल तर

प्रत्येक व्यक्तीला कोणती ना कोणती अभिनेत्री आवडत असते. जर तुमच्या स्वप्नात अभिनेत्री दिसेल तर समजायचं की तुमच्या आयुष्यात शुभ संकेत देत आहे. स्वप्न शास्त्रनुसार हे तुमच्या महत्वकांक्षा पुर्ण होणार असल्याचे संकेत मानले जाते. याचा अर्थ हा पण होतो की तुम्ही भविष्यात खूप मोठी कमाई करणार आहात जे तुमचं आयुष्य बदलेल.

स्वप्नात स्वर्गलोकची अप्सरा दिसेल तर

स्वप्नात जर स्वर्गलोकमधील अप्सरा नृत्य करताना दिसेल किंवा परी दिसेल तर हे स्वप्न तुमच्या आयुष्यात भरभराट घेऊन येण्याचं संकेत आहे. तुम्हाला धनप्राप्ती होऊ शकते किंवा कुटूंबातील किंवा कामाच्या ठिकाणचे वाद संपुष्टात येतील.

स्वप्नात भिक मागणारी महिला दिसेल तर

स्वप्नात जर कोणती भिक मागणारी महिला दिसेल तर तुम्हाला निराश वाटू शकते. मात्र स्वप्न शास्त्रानुसार असं स्वप्न शुभ मानले जाते. असं म्हणतात की भिक मागणारी महिला किंवा पुरुष स्वप्नात येणे म्हणजेच तुम्हाला लवकरच धन-लाभ होण्याचे संकेत असतात.