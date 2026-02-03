संस्कृती

Horoscope News : 'या' राशींच्या अडचणीचा काळ झाला सुरु ! अंगारक योगामुळे करावा लागणार संकटांचा सामना

Top 3 Unlucky Signs Suffer From Angarak Yoga : फेब्रुवारी महिना सुरु होऊन दोन दिवस उलटले आहेत आणि आता तीन राशींना आजपासून एप्रिलपर्यंत अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया.
Top 3 Unlucky Signs Suffer From Angarak Yoga

Top 3 Unlucky Signs Suffer From Angarak Yoga

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal News : ज्योतिष शास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात ग्रह भ्रमण करतात. बऱ्याचदा त्यांची युतीही होते. अनेकदा यामुळे काही शुभ योग बनतात तर कधी कधी अशुभ योगही बनतात. याचा परिणाम काही राशींवर होऊन त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या महिन्यात राहू आणि मंगळाच्या युतीमुळे अंगारक योग तयार होतोय. या योगाचा परिणाम काही राशींवर होणार आहे.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Aries Horoscope
horoscope
Daily Horoscope
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.