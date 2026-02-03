Horoscope News : 'या' राशींच्या अडचणीचा काळ झाला सुरु ! अंगारक योगामुळे करावा लागणार संकटांचा सामना

Marathi Rashi Fal News : ज्योतिष शास्त्रानुसार प्रत्येक महिन्यात ग्रह भ्रमण करतात. बऱ्याचदा त्यांची युतीही होते. अनेकदा यामुळे काही शुभ योग बनतात तर कधी कधी अशुभ योगही बनतात. याचा परिणाम काही राशींवर होऊन त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या महिन्यात राहू आणि मंगळाच्या युतीमुळे अंगारक योग तयार होतोय. या योगाचा परिणाम काही राशींवर होणार आहे. .या महिन्यात तयार होणाऱ्या अंगारक योगाचा परिणाम तीन राशींवर होणार असून एप्रिल महिन्यापर्यंत त्याचा प्रभाव राहील. या काळात अपघात, नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकटं, आरोग्याच्या समस्या अशा गोष्टींचा सामना या राशींच्या लोकांना करावा लागू शकतो. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास : मेष राशीचा स्वामी मंगळ आहे. राहू आणि मंगळाची युती मेष राशीसाठी अशुभ असेल. या काळात आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागेल. खर्च वाढतील त्यामुळे त्यावर वेळीच नियंत्रण आणा. आरोग्याची काळजी घ्या. गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगा. हनुमान चाळिसेचे पठण लाभदायी ठरेल. .मकर रास : मकर राशीच्या लोकांना राहू आणि मंगळाच्या युतीमुळे अडचणीचा सामना करावा लागेल. नोकरी किंवा व्यवसायात अडचणी येतील. नविन करारांमध्ये अडचणी येतील. मेहनत करूनही फळ मिळणार आहे. हनुमान चालीसेचे पठण करा. त्यांना लाडूचा नैवेद्य अर्पण करा. .मीन रास : मीन राशीच्या लोकांसाठी या काळात समस्या वाढतील. वैवाहिक जीवनात वाद सुरु होतील. जिभेवर नियंत्रण ठेवा याशिवाय वाद घालणेही टाळा. मानसिक ताण त्रास देईल. पैशांच्या अडचणी निर्माण होतील. आरोग्याची काळजी घ्या. लांबचा प्रवास टाळा. नियमित हनुमान चालीसा वाचा. रामनामाचा जप केल्यास अधिक फायदा होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..महाशिवरात्रीला करा हा छोटासा उपाय; करिअर-व्यवसायात झपाट्याने होईल प्रगती!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.