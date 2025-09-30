Durgashtami 2025 Rashibhavishya: दुर्गाष्टमीला बनतोय उभयचरी योग; मेषसह या दोन राशींवर होणार लाभाचा वर्षाव

Zodiac Signs Benefits Durga Ashtami: आज नवरात्रीचा नववा दिवस असून दुर्गाष्टमी आहे. देवीच्या उपासनेसाठी आणि पूजेसाठी हा दिवस अत्यंत पवित्र मानला जातो. याच दिवशी देवीने महिषासुराचा वध केला होता. आज अनेक घरांमध्ये कुमारिका पूजन देखील केले जाते. या दिवशी केलेली पूजा सर्व पापांपासून मुक्ती मिळवून देते अशी श्रद्धा आहे.आजच्या या शुभ दिवशी चंद्र धनु राशीत, पूर्वाषाढा नक्षत्रात दिवसभर भ्रमण करेल आणि गुरुच्या दृष्टीत राहील, ज्यामुळे गजकेसरी योग तयार होईल. याशिवाय, सूर्यापासून द्वादश घरात शुक्र आणि द्वितीय घरात मंगळ असल्याने उभयचर योग तयार होत आहे. ग्रहांच्या या स्थितीमुळे अनेक राशींना आज विशेष लाभ मिळतील. चला पाहूया आजचे संपूर्ण राशिभविष्य..मेष आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल आहे. एखाद्या धार्मिक यात्रेची संधी मिळू शकते. कुटुंबीय किंवा भावंडांचा सल्ला तुम्हाला लाभदायक ठरेल. शासकीय कामात यश मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र सासरच्या मंडळींसोबत आर्थिक व्यवहार टाळावेत, अन्यथा मतभेद होऊ शकतात. मुलांच्या आरोग्याबाबत थोडी चिंता वाटू शकते.वृषभ आज काही प्रसंग हाताळताना तुमच्या हुशारीची आणि संयमाची कसोटी लागेल, पण तुम्ही परिस्थिती आपल्या बाजूने वळवण्यात यशस्वी व्हाल. आर्थिक स्थिती सुधारेल. नोकरीत प्रतिष्ठा वाढेल. गाडी घेण्याची संधी निळू शकते. दूर राहणाऱ्या मित्र किंवा नातेवाईकांशी संपर्क साधता येईल. तुमच्या जोडीदारासोबतच्या नात्यातील गोडवा टिकून राहिल आणि एखाद्या चांगल्या कामाचा भग होण्याची संधी मिळेल..मिथुनआज घरातील वातावरण तुमच्या अनुकूल असेल आणि कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. मात्र, स्पर्धक किंवा विरोधक अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. संध्याकाळी मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांचा आनंद घ्याल. सामाजिक वर्तुळ वाढेल आणि प्रतिष्ठा उंचावेल. आवश्यक गोष्टींसाठी काही खर्च करावा लागू शकतो. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना भागीदारांचा पाठिंबा मिळेल.कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस लाभदायक आहे. व्यवसाय आणि व्यापारात प्रगतीची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारी योजनांचा फायदा घेता येईल. एखाद्या महत्त्वाच्या संधीची ओळख करून योग्य निर्णय घेतल्यास प्रगती साध्य होईल. कुटुंबीयांकडून आनंदाची बातमी मिळू शकते. अडकलेला पैसा परत मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांत चांगले यश मिळेल..Career Horoscope 30th Sept: उद्या गजकेसरी राजयोग! मान-सन्मान आणि यशाची दारे उघडणार; 'या' राशींचे करिअर झेपावणार.सिंहआज तुम्हाला उत्साह आणि ऊर्जा वाढल्यासारखे जाणवेल. तुम्हाला वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मिळेल. व्यवसायात तुमच्या कौशल्यामुळे फायदा होईल. कुटुंबातील मुलांकडून आनंदाची बातमी मिळेल. कुटुंबासोबत प्रवास किंवा स्नेहमेळाव्याचा कार्यक्रम होईल. घरात पाहुणे आल्यामुळे वातावरण आनंदी राहील. पुण्यकर्मासाठी दानधर्म करण्याची संधी मिळेल.कन्याकुटुंबीयांचा आधार मिळेल. लांब राहणाऱ्या आप्तांकडून सुखद बातमी येईल. कलात्मक आणि सर्जनशील विषयांमध्ये आवड वाढेल. मनात नवीन विचार आणि कल्पना येतील. एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीशी भेट होऊन जीवनाला नवीन दिशा मिळू शकते. धार्मिक स्थळी जाण्याची संधी मिळेल..तुलाआज कामाच्या ठिकाणी चांगली संधी मिळू शकते. सामाजिक कार्यात भाग घेतल्याने प्रतिष्ठा वाढेल. शत्रू आणि विरोधक शांत राहतील. परंतु महत्त्वाची कामे इतरांवर सोपवताना सावधगिरी बाळगा. संध्याकाळचा वेळ कुटुंबासोबत आनंदात घालवाल. वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. वादग्रस्त विषयांपासून दूर राहणे फायद्याचे ठरेल.वृश्चिकआर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे लागतील. अचानक खर्च येऊ शकतो. जवळच्या व्यक्तीला मदत करावी लागेल. आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. शेजाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. प्रवासाची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगले यश मिळेल..Dussehra Horoscope : दसऱ्याला बुधाचे भ्रमण! 'या' 5 राशींसाठी मंगल योग घेऊन येईल यश आणि आनंदाची लाट.धनुमहत्त्वाचे कार्य पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक योजनांमधून लाभ मिळू शकतो. अडकलेला पैसा परत मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात प्रगती होईल. काही नातेवाईकांबद्दल चिंता वाटू शकते. मित्राला मदतीचा हात देऊ शकता. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. प्रेमसंबंधात गोडवा वाढेल आणि प्रिय व्यक्तीसोबत आनंददायी वेळ घालवाल. धार्मिक कार्यातून पुण्यलाभ होईल.मकरआज तुम्हाला मित्र आणि नातेवाईकांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. पूर्वी केलेल्या कामासाठी तुम्हाला सन्मान मिळू शकतो. एखाद्या प्रतिष्ठित व्यक्तीशी भेट होऊन नवीन संधीचे दरवाजे उघडतील. तुम्ही जोडीदारासाठी भेटवस्तू खरेदी कराल. कामाचा ताण असेल, पण पुण्यकर्मामुळे मनःशांती मिळेल. प्रवास करताना गाडीची तपासणी करून घ्या..कुंभकरिअर आणि व्यवसायात उत्तम प्रगती होईल. वैवाहिक जीवन सुखदायी असेल. जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आजचा दिवस अनुकूल आहे. प्रवासाची संधी मिळेल. नातेवाईकांकडून सहकार्य मिळेल. अडकलेली कामे पूर्ण होतील. प्रिय व्यक्तीसोबत आनंदाचे क्षण घालवाल.मीनव्यवसाय आणि कामकाजात चढउतार अनुभवता येतील. वैवाहिक नात्यात जोडीदाराच्या भावनांना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांना भेटवस्तू देऊन नात्यातील तणाव कमी करता येईल. आळस टाळा, अन्यथा काही कामे अडकू शकतात. सासरच्या मंडळींकडून सहकार्य मिळेल. लहान व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगल्या कमाईची संधी मिळेल. दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या आनंदाच्या बातमीची प्राप्ती होऊ शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.