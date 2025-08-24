संस्कृती

Ganpati Bappa 2025: गणपती बाप्पाला दुर्वा का अर्पण करतात? जाणून घ्या कारण आणि महत्त्व

Durva Grass Offering: राज्यभरात मोठ्या उत्साहात गणेश चतुर्थी साजरी केली जाते. यंदा हा सण २७ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. चला, आपण जाणून घेऊया गणपती बाप्पाला दुर्वा अर्पण करण्यामागील महत्व आणि कारणे
Durva Grass Offering
Durva Grass OfferingEsakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. गणपती पूजेत दुर्वा अर्पण केल्याने पूजा पूर्ण आणि धार्मिकदृष्ट्या समृद्ध होते.

  2. दुर्वा अर्पण केल्याने गणपती प्रसन्न होतात आणि अडथळे दूर होतात.

  3. दुर्वा अर्पण केल्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा, शांतता आणि समृद्धी वाढते.

Loading content, please wait...
Hindu religion
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
Ganesh festival special receipe
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Kasaba Ganpati
Durva
Pro-Hindu organizations
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com