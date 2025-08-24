Ganpati Bappa 2025: गणपती बाप्पाला दुर्वा का अर्पण करतात? जाणून घ्या कारण आणि महत्त्व

थोडक्यात:गणपती पूजेत दुर्वा अर्पण केल्याने पूजा पूर्ण आणि धार्मिकदृष्ट्या समृद्ध होते.दुर्वा अर्पण केल्याने गणपती प्रसन्न होतात आणि अडथळे दूर होतात.दुर्वा अर्पण केल्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा, शांतता आणि समृद्धी वाढते..Ganesh Puja Durva: गणेश चतुर्थी हा दहा दिवसांचा अत्यंत भक्तीभावाने साजरा केला जाणारा सण आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र तसेच इतर राज्यांमध्येही हा सण मोठ्या आनंदाने आणि भक्तिभावाने साजरा होतो. यंदा गणेश चतुर्थीचा उत्सव २७ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. या काळात भक्त गणपतीची स्थापना करतात, उपवास करतात आणि विधीपूर्वक पूजा करतात..गणपती बाप्पाला अर्पण करण्यात येणाऱ्या वस्तूंपैकी दुर्वा गवताला विशेष स्थान आहे. दुर्वा शिवाय गणपतीची पूजा अपूर्ण समजली जाते. पण तुम्हाला माहित आहे का, दुर्वा गवताला गणेशपूजेतील इतकं महत्त्व का दिलं जातं? चला, यामागचं पौराणिक आणि धार्मिक कारण जाणून घेऊया..Gokarna Plant Care: गोकर्णाचं झाड निळ्या फुलांनी फुलवायचंय? मग माळीने सांगितलेल्या 'या' 3 टिप्स नक्की पाळा.दुर्वा अर्पण करण्यामागचं पौराणिक कारणपुराणानुसार, एकदा गणेशाला अनलासुर नावाचा राक्षस त्रास देत होता. तो राक्षस त्याच्या पोटात जळजळ निर्माण करत होता. या वेदनेने गणपतींना खूप त्रास झाला होता. तेव्हा ऋषी कश्यपांनी गणपतींना दुर्वा खायला दिला. दुर्वा खाल्ल्यानंतर त्यांची वेदना कमी झाली आणि गणपतींना आराम मिळाला. त्यानंतरपासून गणपतींना दुर्वा अर्पण करण्याची परंपरा सुरू झाली..दुर्वा अर्पणाचे फायदेगणपती प्रसन्न होतात: दुर्वा अर्पण केल्याने गणेशजींना आनंद होतो आणि भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होतात.विघ्नांचे नाश: गणपती विघ्नहर्ता म्हणून ओळखले जातात. दुर्वा अर्पण केल्याने अडथळे आणि विघ्न दूर होतात.शांतता आणि समृद्धी: दुर्वा अर्पण केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते, मानसिक शांतता आणि आर्थिक समृद्धी मिळते.आरोग्यदायी: दुर्वा गवताच्या अर्पणाने आरोग्याला देखील फायदा होतो असा श्रद्धा आहे..Natural Skincare Tips: घरच्या घरी नैसर्गिक स्किनकेअर करायचं आहे? मग आजीचे गुपित फंडे नक्की ट्राय करा!.दुर्वा कशी अर्पण करावी?गणपतीला दुर्वा अर्पण करताना ११ जोड्या दुर्वा, म्हणजे २२ गाठी, स्वच्छ करून गणपतीच्या चरणी, कानाजवळ किंवा कपाळावर ठेवतात. अर्पण करताना "श्री गणेशाय नम: दुर्वांकुरं समर्पयामि" या मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते. या विधीने गणपती प्रसन्न होतात आणि त्यांच्या आशीर्वादाने जीवन सुखी, समृद्ध आणि विघ्नमुक्त होते..FAQs1. गणपतीला दुर्वा का अर्पण करतात? (Why is Durva grass offered to Lord Ganesha?)पुराणानुसार, दुर्वा खाल्ल्याने गणपतींना वेदना कमी झाल्या होत्या. त्यामुळे दुर्वा अर्पण ही परंपरा आहे.2. गणपतीला दुर्वा किती गाठी अर्पण कराव्या? (How many blades of Durva should be offered?)गणपतीला ११ जोड्या म्हणजे २२ गाठी दुर्वा अर्पण करणे शुभ मानले जाते.3. दुर्वा गणपतीच्या कोणत्या ठिकाणी ठेवावी? (Where should Durva be placed when offering to Lord Ganesha?)दुर्वा गणपतीच्या चरणी, कानाजवळ किंवा कपाळावर ठेवली जाते.4. गणपतीला दुर्वा अर्पण केल्याने काय फायदे होतात? (What are the benefits of offering Durva to Lord Ganesha?)गणपती प्रसन्न होतात, विघ्न दूर होतात, आणि घरात शांती व समृद्धी येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.