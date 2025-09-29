Vijayadashami 2025: दसऱ्याच्या दिवशी राशीनुसार करा 'या' वस्तूंचे दान, बदलेल नशीब

यंदा दसरा म्हणजेच विजयादशमीचा सण २ ऑक्टोबरला साजरा केला जाणार आहेदसऱ्याच्या दिवशी राशीनुसार दान केल्याने नशीब बदलू शकते.चला तर मग जाणून घेऊया. .How to change luck with Dussehra donations: यंदा दसरा म्हणजेच विजयादशमीचा सण २ ऑक्टोबरला साजरा केला जाणार आहे. या सणाला हिंदू धर्मात खास महत्व आहे. या दिवशी रामाने रावणाचा वध केला होता. धार्मिक मान्यतेनुसार विजयादशमीच्या दिवशी शुभ कार्य, दान-पुण्य आणि पूजा-पाठ करणे शुभ मानले जाते. या दिवशी राशिनूसार दान करणे शुभ मानले जाते. .मेष राशिच्या लोकांसाठी शुभ दिवस सुरू होणार आहे. हा दिवस भगवान श्रीराम आणि हनुमानाची पूजा करण्यासाठी मंगलमय मानला जातो. तुम्ही बेसण लाडूचा दान करू शकता. घरात शमीचे रोप लावल्यास नकारात्मकता दूर होते. वृषभ वृषभ राशीच्या लोकांना माता लक्ष्मीची पूजा करावी. पूजेत कमळाचे फूल अर्पण करावे. कोणत्याचे गरीबाला जेवण द्यावे. हा दिवस तुमच्या भाग्यासाठी चांगला असेल. मिथुन भगवान गणेश आणि माता सरस्वती यांची पूजा करावी. पांढरी मिठाई अर्पण करावे. शमीचे रोप लावून पूजन करावे. एका गरिबाला फळ दान करावे. .कर्क कर्क राशीच्या लोकांनी दसऱ्याच्या दिवशी श्रीरामाची पूजा करावी. दूधापासून बनवलेली मिठाई अर्पण करावी. जास्तीत जास्त लोकांना प्रसाद द्यावा. घरात सुख शांती समृद्धी कायम राहते. सिंह सिंह राशीच्या लोकांनी सूर्य देवाची पूजा करावी. रामाला फुल अर्पण करावे. गरजूंना अन्नदाण करावे. यामुळे जीवनात सकारात्मकता येते. कन्या कन्या राशिच्या लोकांनी भगवान गणपतीची पूजा करावी.या दिवशी शमीचे रोप लावणे शुभ मानले जाते. तसेच गरजूंना किंवा गरिबांना अन्नदान करावे. .Navratri 2025: नवरात्रीत विड्यांच्या पानांनी करा 'हे' 4 खास उपाय, माता लक्ष्मीची कायम राहील कृपादृष्टी .तुळतुळा राशीच्या लोकांना या दिवसी माता लक्ष्मीची पूजा करावी. पांढरी मिठाइ अर्पण करावी. सात मुलींना जेवायला बोलवावे. तसेच त्यांना जेवायला द्यावे. फळ अर्पण करावे. यामुळे आर्थिक स्थिती मजबुत होते. वृश्चिक वृश्चिक राशीच्या लोकांनी रामाची पूजा करावी. लाल रंगाची मिठाइ अर्पण करावी. धनु धनु राशीच्या लोकांनी विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पूजा करावी. पिवळ्या कपड्यावर फुले अर्पित करावे. तसेच गरजेंना भोजन करावे. तुम्हाला व्यापारात सफालता मिळेल. .मकर मकर राशिच्या लोकांनी दसऱ्याच्या दिवशी रामाची पूजा करावी. पांढरी मिठाई अर्पण करावी. गोर-गरिबांना भोजन द्यावे. यामुळे प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळेल. कुंभ कुंभ राशीच्या लोकांना रामाची पूजा करावी. तसेच नारळ आणि फुल अर्पण करावे. गरजूंना कपडे अर्पण करावे. मीन मीन राशीच्या लोकांनी भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पूजा करावी. यांना पिवळ्या रंगाची मिठाई द्यावी. गोरगरिबांना मदत करावी..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.