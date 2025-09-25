संस्कृती

Dussehra Horoscope : दसऱ्याला बुधाचे भ्रमण! 'या' 5 राशींसाठी मंगल योग घेऊन येईल यश आणि आनंदाची लाट

Dussehra Astrological Forecas : दसऱ्याला बुध आणि मंगळाच्या युतीमुळे मेषसह अजून चार राशींसाठी धन, यश आणि आनंदाचे योग निर्माण होतील.
Dasara Rashi bhavishy

Dasara Rashi bhavishy

Sakal

Aarti Badade
Updated on

Dasara Rashi bhavishy : दसऱ्याच्या दिवशी 2 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 3.34 वाजता बुध तुळ राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार हा दसरा दिवस मानला जाईल,कारण बुध 3 ऑक्टोंबर रोजी बुध सूर्योदयपूर्वी तुळ राशीत प्रवेश करेल.

Loading content, please wait...
Life
wellness
Dussehra
Dussehra holiday
Dussehra festival
Daily Rashi Bhavishya
Weekly Rashi Bhavishya
Zodiac
Zodiac Signs
Zodiac Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com