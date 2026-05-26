Eid Al-Adha 2026: भारतात बकरी ईद 27 मे की 28 मे रोजी साजरी होणार? जाणून घ्या नेमकी तारीख आणि भारतात कुठे, कशी साजरी होते ईद

Eid Al-Adha 2026 Moon Sighting Update: दरवर्षी बकरी ईद जवळ आली की एकच प्रश्न सर्वांच्या मनात सुरू होतो तो म्हणजे "यंदा बकरी ईद नेमकी कोणत्या दिवशी आहे?" कारण हा सण कॅलेंडरनुसार नाही, तर चंद्र दर्शनानुसार ठरतो. त्यामुळे एका राज्यात 27 मे तर दुसऱ्या राज्यात 28 मे अशी वेगवेगळी तारीख पाहायला मिळते. यंदाही भारतात बकरी ईदच्या तारखेबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून अखेर कोणत्या दिवशी ईद-उल-अजहा साजरी होणार, हे आता स्पष्ट झालं आहे..बकरी ईद 2026 कधी आहे?प्राप्त माहितीनुसार, भारतातील बहुतेक प्रदेशांमध्ये बकरी ईदचा उत्सव गुरुवार, 28 मे 2026 रोजी साजरा होणार आहे. धार्मिक संस्थांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 18 मे रोजी झिल हिज्जा महिन्याचा चंद्र दिसल्यानंतर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.काही ठिकाणी 27 मे रोजीही साजरी होणारभारताच्या काही प्रदेशांमध्ये स्थानिक चंद्रदर्शनाच्या प्रथेनुसार बकरी ईद 27 मे रोजी साजरी होणार आहे. विशेषतः जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हा उत्सव एक दिवस आधी, म्हणजेच 27 मे रोजीच साजरा होण्याची दाट शक्यता आहे..कोणत्या राज्यांत 28 मे रोजी बकरी ईद ?महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, तमिळनाडू, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, झारखंड यांसह बहुतांश राज्यांमध्ये 28 मे रोजी बकरी ईद साजरी केली जाईल.तर उत्तर प्रदेश आणि केरळमध्ये 27 आणि 28 मे असे दोन दिवस सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे..या दिवशी काय केलं जातं?बकरी ईदच्या दिवशी मुस्लिम समाजातील लोक मशिदींमध्ये एकत्र येऊन खास नमाज अदा करतात. त्यानंतर कुर्बानीची धार्मिक परंपरा पार पाडली जाते. यानंतर नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि गरजू व्यक्तींमध्ये अन्नाचे वाटप करून उत्सवाचा आनंद व्यक्त केला जातो.