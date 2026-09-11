इमोशनलेस असतात ‘या’ राशीचे लोक! समोरच्याने कितीही प्रेम दिलं तरी पडत नाही फरक; पुढे होतो मोठा पश्चात्ताप, आयुष्यात साथ देत नाही कोणी

ASTROLOGY: काही राशींच्या व्यक्ती भावनिक नसतात आणि त्यांच्या या सवयीमुळे त्या आयुष्यात बऱ्याच गोष्टींपासून दूर जातात. मानवी जीवनात भावनांना खूप महत्त्वाचं मानलं जातं, कारण कोणतीही गोष्ट आपण भावनेतूनच समोरच्याला समजावून सांगत असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींच्या व्यक्ती भावनाहीन असतात. त्यांना समोरच्याचं सुख-दुःखही समजून घेता येत नाही. आज आपण अशाच राशींविषयी जाणून घेणार आहोत..मकर रासमकर राशीचे लोक खूप शिस्तप्रिय आणि कामाला महत्त्व देणारे असतात. त्यांच्या आयुष्यात करिअर, काम आणि स्वतःचं ध्येय यांना जास्त महत्त्व असतं. त्यामुळे अनेकदा ते आपल्या भावनांकडे लक्ष देत नाहीत.समोरची व्यक्ती त्यांच्यावर कितीही प्रेम करत असली, तरी मकर राशीचे लोक आपल्या भावना सहज व्यक्त करत नाहीत. त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला त्यांना आपली काळजी आहे की नाही, असं वाटू शकतं. नात्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे जवळची माणसं त्यांच्यापासून दूर जाऊ शकतात. त्यानंतर मात्र आपली चूक लक्षात येऊन त्यांना पश्चात्ताप होऊ शकतो..Love Horoscope: ज्याची आतुरतेने वाट पाहताय, ते प्रेम अखेर मिळणार! ‘या’ राशींच्या लव्ह लाईफमध्ये येणार मोठा ट्विस्ट; खास व्यक्तीची एंट्री.कुंभ रासकुंभ राशीचे लोक आपल्या पद्धतीने जगायला पसंत करतात. त्यांना स्वतःचं स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळे ते प्रत्येक गोष्ट समोरच्या व्यक्तीला सांगतीलच असं नाही.समोरची व्यक्ती त्यांच्यासाठी कितीही काही करत असली, तरी कुंभ राशीचे लोक अनेकदा त्याला लगेच प्रतिसाद देत नाहीत. आपल्या मनात काय सुरू आहे, हेही ते सहज कोणाला सांगत नाहीत. त्यांच्या या स्वभावामुळे जवळची माणसंही हळूहळू त्यांच्यापासून दूर जाऊ शकतात. नंतर मात्र आपली माणसं आपल्यापासून दूर गेली आहेत, याची जाणीव त्यांना होऊ शकते..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीचे लोक कोणावरही लगेच विश्वास ठेवत नाहीत. समोरची व्यक्ती खरंच आपली आहे का, तिचं प्रेम खरं आहे का, याचा ते आधी विचार करतात. समोरची व्यक्ती कितीही प्रेम देत असली, तरी वृश्चिक राशीचे लोक लगेच मन मोकळं करत नाहीत. ते स्वतःभोवती एक अंतर ठेवतात. त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला त्यांचा स्वभाव समजून घेणं कठीण जाऊ शकतं.त्यांच्या या स्वभावामुळे एखादी चांगली व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यातून निघून जाऊ शकते. त्यानंतर मात्र त्या व्यक्तीला योग्य वेळी समजून घेतलं नाही, याचा पश्चात्ताप होऊ शकतो..Horoscope: तोंडावर साखरेसारखे गोड, पण माघारी करतात मोठा विश्वासघात! ‘या’ राशींच्या व्यक्तींचा असतो कपटी स्वभाव.कन्या रासकन्या राशीचे लोक प्रत्येक गोष्ट विचार करून करतात. नात्यांमध्येही ते भावनांपेक्षा जास्त विचार करतात. त्यामुळे समोरची व्यक्ती त्यांच्यावर कितीही प्रेम करत असली, तरी ते त्या प्रेमाचा लगेच स्वीकार करतीलच असं नाही. समोरची व्यक्ती आपल्यासाठी एवढं करत आहे, यापेक्षा तिच्यात काय कमी आहे, याकडे त्यांचं जास्त लक्ष जातं. त्यामुळे समोरची व्यक्ती हळूहळू थकू शकते आणि त्यांच्यापासून दूर जाऊ शकते.पुढे आयुष्यात जेव्हा त्यांना कोणाची साथ हवी असते, तेव्हा मात्र एकटेपणा जाणवू शकतो. त्यावेळी आपल्या वागण्याचा पश्चात्ताप होण्याची शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.