Employee Code चा ‘हा’ अंक का मानला जातो शुभ? करिअरमध्ये पुढे जाण्याचे मिळतात ‘हे’ संकेत!

NUMBER 3 IN EMPLOYEE CODE AND CAREER SUCCESS NUMEROLOGY: अंकशास्त्रानुसार काही अंक आपल्या व्यक्तिमत्वावर आणि जीवनावर प्रभाव पाडतात. गाडीचा नंबर, घराचा नंबर किंवा अगदी ऑफिसमधील Employee code देखील लोकांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या Employee code '3' हा अंक असेल तर ते खूप शुभ मानलं जातं. करिअर, नेतृत्वगुण आणि सर्जनशीलता या गोष्टीशी संबंध जोडला जातो. .ज्या व्यक्तीच्या Employee code मध्ये 3 हा अंक असेल तर करिअरमध्ये प्रगती होण्याचे संकेत मिळतात असं मानलं जातं. तसंच अशा व्यक्तींना कामात काहीतरी नवीन शिकण्याची संधी मिळते. हे स्वत:ला अधिक सुधारण्याचा प्रयत्न करतात. वेळेनुसार त्यांच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या सोपावल्या जाऊ शकतात. प्रमोशन किंवा करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या संधी मिळण्याची शक्यता असल्याचंही अंकशास्त्र सांगतं. ऑफिसमध्ये अशा व्यक्ती टीमला मार्गदर्शन करणं, नवीन कर्मचाऱ्यांना माहिती देणं किंवा एखाद्या विषयावर सल्ला देणं अशा भूमिका बजावताना दिसू शकतात. .अंकशास्त्रात 3 हा ज्ञान, सर्जनशीलता, संवाद आणि नवीन काहीतरी करण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्ती संबंधित अंक मानला जातो. त्यामुळे तुमच्या Employee Code मध्ये हा अंक असेल, तर त्याचा करिअरशी संबंधित काही सकारात्मक गोष्टीशी संबंध जोडला जातो. मात्र, हे दावे अंकशास्त्राच्या श्रद्धा आणि समजुतींवर आधारित आहेत. याला वैज्ञानिक पुरावा नाही. त्यामुळे करिअरमधील यशासाठी कौशल्य, मेहनत, योग्य निर्णय आणि सातत्य यांनाच अधिक महत्त्व आहे..डिस्क्लेमर - ही फक्त सामान्य माहिती आहे. सकाळ समूह अशा गोष्टींना दुजोरा देत आहे. या लेखातील माहिती विविध माध्यमे, ज्योतिषी, पंचांग, प्रवचन, प्रचलित समजुती, धर्मग्रंथ आणि दंतकथांमधून संकलित करण्यात आली आहे. वाचकांनी या माहितीला अंतिम सत्य किंवा निश्चित दावा मानू नये आणि आपल्या विवेक बुद्धीने विचार करावा. .लेट पण थेट! 'या' मुलांकाला जन्मलेल्या लोकांचे उशिरा होतात लग्न, लाईफ पार्टनर असा मिळतो की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.