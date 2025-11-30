Gajkesari Yoga: १२ वर्षांनी पुन्हा येत आहे शक्तिशाली गजकेसरी योग; चंद्र-गुरूच्या आशीर्वादाने मिळणार भरभराटीचे संकेत

Gajkesari Yoga 2026: वैदिक ज्योतिषात अनेक योगांपैकी एक गजकेसरी योग हा विशेष मानला जातो. हा योग निर्माण झाल्यावर व्यक्तीच्या जीवनात भाग्यवृद्धी, संपत्तीवाढ आणि मान प्रतिष्ठा वाढण्याचे संकेत मानले जातात..येत्या काळात म्हणजे २०२६ च्या सुरवातीला जानेवारी महिन्यात गुरु आणि चंद्र यांच्या कृपेने असा शुभ पुन्हा एकदा कर्क राशीत हा योग तयार होत आहे. यामुळे ग्रहस्थितीचा परिणाम सर्व राशींवर होईल, परंतु काही राशींना याचा विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. चला तर जाणून घेऊयात कोणत्या राशींना काय फायदा मिळणार आहे..Numerology December Predictions: या मूलांकांना डिसेंबरमध्ये मिळेल आर्थिक फायदा; जाणून घ्या 1 ते 9 अंकज्योतिष.तूळया राशींच्या व्यक्तींसाठी गजकेसरी योग करिअर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणणार आहे. अनेकांना नवीन नोकरी मिळण्याचे योग आहेत. तसेच नोकरीत पदोन्नती होण्याची शक्यता जास्त आहे. आणि व्यावसायिकांसाठी नव्या प्रोजेक्टची संधी मिळू शकते..कर्ककर्क राशींच्या जातकांसाठी हा काळ विशेष शुभ मानला जात आहे. यावेळी समाजात मान- सन्मान वाढण्याची दाट शक्यता आहे. तुमची निर्णयक्षमता वाढेल यासोबत सर्व अडथळे दूर होऊ शकतात. अविवाहितांना योग्य विवाहप्रस्ताव मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच आरोग्य आणि आत्मविश्वास दोन्ही सुधारतील.Udupi Tourism: मठ, बीच आणि आयलंड एकाच ठिकाणी शोधताय? मग 'या' शहराला एकदा नक्की भेट द्या!.मिथुनया राशीच्या व्यक्तींसाठी आर्थिक लाभाचे योग तयार होतील. दुसऱ्या भावात योग निर्माण झाल्यामुळे धनप्राप्ती होईल. मार्केटिंग, मीडिया, फायनान्स, ट्रेडिंग क्षेत्रातील लोकांना विशेष फायदा होण्याची शक्यता आहे. सहकारी आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. नव्या गुंतवणुकीचे अवसर प्राप्त होऊ शकतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.