Ganesh Chaturthi 2025: प्राणप्रतिष्ठेवेळी अर्पण करावयाचे १६ उपचार कोणते? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगतात

Ganesh Chaturthi 2025: गणेशोत्सव यंदा २७ ऑगस्टपासून देशभर उत्साहात साजरा होणार आहे. प्राणप्रतिष्ठेवेळी गणपतीला पारंपरिक १६ उपचार अर्पण करणे शास्त्रात सांगितले आहे.
Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. गणेशोत्सवात गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करताना १६ पारंपरिक उपचार (षोडशोपचार) अर्पण केले जातात.

  2. हे १६ उपचार गणपतीला आदर, स्वच्छता आणि भक्तीने पुजन करण्याचा धार्मिक आणि आध्यात्मिक विधी आहे.

  3. प्रत्येक उपचाराचा शरीर, मन आणि आत्म्याच्या शुद्धतेसाठी आणि भक्तीच्या संपूर्णतेसाठी महत्त्व आहे.

