Ganesh Chaturthi 2025: प्राणप्रतिष्ठेवेळी अर्पण करावयाचे १६ उपचार कोणते? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगतात

थोडक्यात:गणेशोत्सवात गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करताना १६ पारंपरिक उपचार (षोडशोपचार) अर्पण केले जातात.हे १६ उपचार गणपतीला आदर, स्वच्छता आणि भक्तीने पुजन करण्याचा धार्मिक आणि आध्यात्मिक विधी आहे.प्रत्येक उपचाराचा शरीर, मन आणि आत्म्याच्या शुद्धतेसाठी आणि भक्तीच्या संपूर्णतेसाठी महत्त्व आहे..Ganesh Chaturthi: यावर्षी २७ ऑगस्ट २०२५ पासून देशभरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. घरोघरी गणपती बाप्पांचे स्वागत, पूजन आणि आरतीसह वातावरण भक्तिमय होणार आहे. गणेशमूर्ती बसवण्याआधी एक महत्त्वाचा विधी केला जातो, तो म्हणजे प्राणप्रतिष्ठा ज्यामध्ये गणपती बाप्पाला आमंत्रित करून त्यांच्या पुजनाचा आरंभ केला जातो..या प्राणप्रतिष्ठेच्या वेळी १६ पारंपरिक उपचार (षोडशोपचार) अर्पण करण्याची पौराणिक परंपरा आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का, हे १६ उपचार कोणते आहेत आणि त्यांचे महत्त्व काय? चला तर मग, धर्मशास्त्र अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून या उपचारांमागील शास्त्र आणि श्रद्धा जाणून घेऊया..Sprouts Benefits: दररोज मोड आलेलं धान्य खाणं आरोग्यासाठी लाभदायक; जाणून घ्या 7 जबरदस्त फायदे!.षोडशोपचार म्हणजे काय?"षोडश" म्हणजे १६, आणि "उपचार" म्हणजे सेवा किंवा पुजाविधी. भगवंताची भक्तिभावाने पूजा करताना त्या पुजेतून त्यांचं स्वागत, स्नान, वस्त्रप्रदान, नैवेद्य व आरती यांसारख्या १६ सेवा अर्पण केल्या जातात. यामुळे पुजा संपूर्ण आणि प्रभावी मानली जाते..गणपतीला अर्पण करावयाचे १६ उपचार कोणते?१. आवाहनदेवतेला आमंत्रण देणे. मनोपूर्वक प्रार्थना करून गणपतीला पुजेसाठी आमंत्रित केलं जातं.२. आसनगणपतीला आसन अर्पण केलं जातं, म्हणजे पुजेच्या ठिकाणी त्यांचे स्थान प्रतिष्ठित केलं जातं.३. पाद्यपाय धुण्यासाठी पाणी अर्पण केलं जातं.४. अर्घ्यस्वागतार्थ पाणी व अर्घ्य अर्पण केलं जातं. हे देवतेच्या आदरासाठी असतं.५. आचमनपवित्र पाण्याने मुख प्रक्षालन. गणपतीला आचमनाचं पाणी दिलं जातं..६. स्नानगंध, पुष्प व जलाने स्नान घालणं किंवा मंत्रपूर्वक जलसिंचन.७. वस्त्रनवीन वस्त्र अर्पण केलं जातं किंवा वस्त्राचा संकल्प घेतला जातो.८. यज्ञोपवीतउपवित (जनेऊ) अर्पण केलं जातं. हे पवित्रतेचं प्रतीक आहे.९. गंधचंदन किंवा इतर सुवासिक गंध लावला जातो.१०. पुष्पमालाफुलांची माळ अर्पण केली जाते..Ganeshotsav 2025: गणपतीची सोंड उजवी की डावी? शास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या!.११. धूपसुगंधी धूप दाखवला जातो, ज्यामुळे वातावरण पवित्र होते.१२. दीपदिवा ओवाळण्यात येतो, हा प्रकाश आणि ज्ञानाचं प्रतीक आहे.१३. नैवेद्यआवडती मिठाई, फळं, मोदक इत्यादी अर्पण केले जातात.१४. पानाचा विडासुपारी, पान, लवंग, वेलची यांचा अर्पण.१५. नमस्कारहात जोडून, मस्तक झुकवून गणपतीला नमस्कार केला जातो.१६. प्रदक्षिणा व मंत्रपठणदेवतेची तीन वेळा प्रदक्षिणा घातली जाते आणि स्तोत्र/मंत्र पठण केलं जातं..या पूजाविधीचे धार्मिक महत्त्वया १६ उपचारांमधून भक्त आपली संपूर्ण श्रद्धा आणि आदर व्यक्त करतो.प्रत्येक उपचारामध्ये एक आध्यात्मिक अर्थ असतो शरीर, मन आणि आत्म्याची शुद्धता साधणे.शास्त्रानुसार पूजेला संपूर्णता प्राप्त होते.गणपतीची कृपा अधिक सहजपणे प्राप्त होते..FAQs1. षोडशोपचार म्हणजे काय? (What is Shodashopachar?)षोडशोपचार म्हणजे गणपतीला अर्पण होणाऱ्या १६ पारंपरिक सेवा किंवा पुजाविधी, ज्यातून भक्ती व्यक्त केली जाते.2. गणपतीला कोणते १६ उपचार अर्पण केले जातात? (What are the 16 rituals offered to Ganpati?)आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, पानाचा विडा, नमस्कार, आणि प्रदक्षिणा व मंत्रपठण.3. षोडशोपचार का केले जातात? (Why are Shodashopachars performed?)हे १६ उपचार भक्ती आणि श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी, तसेच शरीर-मन-आत्म्याची शुद्धता साधण्यासाठी केले जातात.4. प्राणप्रतिष्ठा विधीत षोडशोपचारांचे महत्त्व काय आहे? (What is the importance of Shodashopachar in Pranapratishtha?)षोडशोपचार प्राणप्रतिष्ठेला संपूर्णता देतात आणि गणपतीची कृपा मिळवण्यास मदत करतात.