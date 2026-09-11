Ganesh Chaturthi 2026: १४ सप्टेंबरला बाप्पाचे आगमन! जाणून घ्या अचूक तिथी ,प्राणप्रतिष्ठेचा शुभ मुहूर्त अन् संपूर्ण पूजा विधी....

Ganesh Festival 2026 Guide: "गणपती बाप्पा मोरया..." च्या जयघोषात आणि ढोल-ताशांच्या गजरात संपूर्ण महाराष्ट्र बाप्पाच्या स्वागतासाठी सज्ज होत आहे. दरवर्षी भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या चतुर्थी तिथीला लाडक्या गणपती बाप्पाचे घरोघरी आणि भव्य मंडपांमध्ये आगमन होते. संपूर्ण १० दिवस अत्यंत भक्तिमय वातावरणात साजरा होणारा हा गणेशोत्सव अनंत चतुर्दशीला विसर्जनाने पूर्ण होतो.यंदा २०२६ मध्ये गणेश चतुर्थी कधी आहे, बाप्पाच्या स्थापनेची योग्य वेळ कोणती आणि पूजा विधी कसा करावा, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .गणेश चतुर्थी २०२६पंचांगानुसार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथीचा प्रारंभ आणि समाप्ती खालीलप्रमाणे असेल-चतुर्थी तिथी प्रारंभ: १४ सप्टेंबर २०२६, सकाळी ७:०६ वाजता.चतुर्थी तिथी समाप्त: १५ सप्टेंबर २०२६, सकाळी ७:४४ वाजता.गणेश चतुर्थी तारीख: उदयतिथीनुसार यंदा गणेश चतुर्थी १४ सप्टेंबर २०२६ ला साजरी केली जाईल.अनंत चतुर्दशी (विसर्जन): १० दिवसांच्या या उत्सवाची सांगता २५ सप्टेंबर २०२६ ला विसर्जनाने होईल..Ganesh Chaturthi 2026: गणपती बाप्पाला मोदकाचाच नैवेद्य का? जाणून घ्या मोदकामागचा खरा अध्यात्मिक अर्थ! .बाप्पाच्या मूर्ती स्थापनेचा शुभ मुहूर्तधार्मिक मान्यतेनुसार, श्री गणेशाचा जन्म मध्यान्ह काळात (दुपारी) झाला होता. त्यामुळे गणेश चतुर्थीला मध्यान्ह काळात बाप्पाची स्थापना करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.मूर्ती स्थापनेची सर्वोत्तम वेळ: १४ सप्टेंबर २०२६ ला सकाळी ११:२० ते दुपारी १:४८ (दुपारचा मध्यान्ह काळ) या २ तास २८ मिनिटांच्या शुभ मुहूर्तावर भक्त संपूर्ण धार्मिक विधींसह आपल्या घरी किंवा मंडळात गणपती बाप्पाच्या मूर्तीची स्थापना करू शकतात..गणेश चतुर्थी पूजा विधीगणेश चतुर्थीच्या दिवशी बाप्पाची पूजा खालील सोप्या आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने करावी-स्थान शुद्धी: पूजेची जागा पूर्णपणे स्वच्छ करून तेथे चौरंग किंवा पाट ठेवावा. त्यावर लाल किंवा पिवळे वस्त्र अंथरून थोड्या अक्षता ठेवाव्यात.प्राणप्रतिष्ठा: चौरंगावर बाप्पाची मूर्ती विराजमान करावी. त्यानंतर दिवा आणि धूप लावून पूजेचा संकल्प करावा. 'ॐ गं गणपतये नमः' या मंत्राचा जप करत मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करावी.पूजा साहित्य अर्पण: मूर्तीला जानवे, हळद-कुंकू, अष्टगंध, अक्षता आणि तांबडे/लाल जास्वंदीचे फूल वाहावे.दुर्वा आणि नैवेद्य: बाप्पाला अत्यंत प्रिय असणारी २१ दुर्वांची जुडी अर्पण करावी. यानंतर बाप्पाला २१ उकडीचे मोदक किंवा लाडूंचा नैवेद्य दाखवावा.आरती व क्षमा प्रार्थना: नैवेद्य दाखवल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबासह भावपूर्ण आरती करावी आणि पूजेत कळत-नकळत झालेल्या चुकांसाठी क्षमा मागून सुख, शांती व समृद्धीसाठी प्रार्थना करावी..Ganpati Decoration 2026: कागदी कमळ, केळीची पाने अन् कापसाचे ढग; यंदा गणपती सजावटीसाठी ट्राय करा १० भन्नाट अन् सोप्या आयडिया!.गणेश चतुर्थीचे धार्मिक महत्त्वहिंदू धर्मात श्री गणेशाला 'प्रथमपूज्य' मानले जाते. कोणत्याही शुभ कार्यात विघ्न येऊ नये म्हणून आधी गणपतीचे स्मरण केले जाते. बाप्पा हा बुद्धी, सिद्धी, सुख आणि समृद्धी देणारी देवता आहे. भाद्रपद चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्तावर बाप्पाची मनोभावे सेवा केल्याने घरातील सर्व विघ्ने, संकटे दूर होतात आणि जीवनात मंगलमय वातावरण निर्माण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.