Ganesh Chaturthi Vastu Tips 2026: गणेशोत्सवाआधी घरातून ‘या’ ६ वस्तू आजच काढून टाका; वास्तुशास्त्रानुसार मिळेल सुख-शांती अन् सकारात्मक ऊर्जा!

VASTU TIPS BEFORE BRINGING LORD GANESHA HOME: गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी सुरू झाली की घराची साफसफाई, सजावट आणि पूजेची लगबग वाढते. पण यंदा गणरायाला घरी आणण्यापूर्वी फक्त घर सजवण्याऐवजी काही गोष्टी घरातून हद्दपार करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे! वास्तुशास्त्रानुसार घरातील काही तुटलेल्या, खराब आणि अनावश्यक वस्तू नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करू शकतात, अशी मान्यता आहे. मग श्रीगणेशाच्या आगमनापूर्वी नेमक्या कोणत्या वस्तू घरातून काढून टाकाव्यात?.तुटलेल्या मूर्ती आणि फाटलेली धार्मिक चित्रेतुटलेल्या, चिरलेल्या किंवा खराब झालेल्या देवांच्या मूर्ती आणि फाटलेली धार्मिक चित्रे घरात ठेवणे वास्तुशास्त्रानुसार अशुभ मानले जाते. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, अशी मान्यता आहे.काय करावे: अशा मूर्ती किंवा फोटो थेट कचऱ्यात टाकू नका. त्यांचा आदरपूर्वक निपटारा करा. शक्य असल्यास योग्य धार्मिक पद्धतीने विसर्जन किंवा दफन करण्याची पद्धत अवलंबा..खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि बंद पडलेली घड्याळेबंद पडलेले घड्याळ हे प्रगती थांबण्याचे आणि स्थिर ऊर्जेचे प्रतीक मानले जाते. खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमुळे घरात अनावश्यक पसारा आणि मानसिक ताण वाढू शकतो.काय करावे: वस्तू दुरुस्त होण्यासारखी असेल तर ती दुरुस्त करून घ्या. अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचा योग्य पद्धतीने पुनर्वापर किंवा विल्हेवाट लावा..Ganesh Chaturthi 2026: यंदा हरतालिका अन् गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी! मग आधी पूजा कोणाची करायची? उपवास कधी सोडायचा? जाणून घ्या एकाच क्लिकवर.खराब चपला-बूट आणि फाटलेले कपडेघराच्या प्रवेशद्वाराजवळ जुने, फाटलेले किंवा वापरात नसलेले चपला-बूट साठवून ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जा आणि समृद्धीच्या प्रवाहात अडथळा येतो, अशी वास्तुशास्त्रीय मान्यता आहे. फाटलेले कपडे कपाटात ठेवणेही अनावश्यक पसारा वाढवते.काय करावे: वापरण्यायोग्य कपडे गरजू व्यक्तींना द्या. पूर्णपणे खराब झालेले कपडे आणि चपला-बूट काढून टाका. विशेषतः घराचे प्रवेशद्वार स्वच्छ आणि मोकळे ठेवा..तुटलेली काच आणि आरशाच्या वस्तूतुटलेले किंवा चिरलेले आरसे, काचेच्या वस्तू आणि फुटलेली भांडी घरात ठेवणे वास्तुदोष आणि घरातील नकारात्मकतेशी जोडले जाते.काय करावे: स्वयंपाकघर, हॉल किंवा इतर ठिकाणी असलेले तुटलेले कप, प्लेट्स, ग्लास आणि चिरलेले आरसे घरातून काढून टाका..Ganesh Utsav 2026: महाराष्ट्रापासून मिझोरमपर्यंत! कशी साजरी होते गणेश चतुर्थी? जाणून घ्या वेगवेगळ्या राज्यांतील अनोख्या परंपरा!.शिळे अन्न आणि अशुद्ध मानल्या जाणाऱ्या वस्तूगणेशोत्सवादरम्यान घरातील वातावरण आणि पूजेची जागा शुद्ध व स्वच्छ ठेवण्याला विशेष महत्त्व दिले जाते.काय करावे: फ्रिज आणि स्वयंपाकघरातील शिळे, खराब झालेले, कालबाह्य झालेले पदार्थ काढून टाका. घरातील सात्त्विक वातावरण राखण्यासाठी बाप्पाच्या आगमनापूर्वी मांसाहारी पदार्थ आणि मद्यपदार्थ घरातून काढून टाकणे किंवा संपवणे योग्य मानले जाते..जुन्या पूजेचा पसारा आणि प्लास्टिकच्या सजावटीमागील पूजेतील सुकलेली फुले, जुन्या प्लास्टिकच्या सजावटी आणि अस्ताव्यस्त पूजेचे साहित्य घरात अनावश्यक पसारा निर्माण करते.काय करावे: सुकलेली फुले आणि पूजेतील नैसर्गिक कचरा कंपोस्टमध्ये टाका. प्लास्टिक किंवा थर्माकोलच्या जुन्या सजावटीऐवजी कापड, कागद, ताजी फुले किंवा इतर पर्यावरणपूरक सजावटीचा वापर करा..बाप्पाच्या आगमनापूर्वी घराची झटपट तयारीप्रवेशद्वाराची स्वच्छता: बाहेर ठेवलेल्या चपला-बूट व्यवस्थित आवरा. ज्या ठिकाणी रांगोळी काढणार आहात तो भाग झाडून-पुसून घ्या.खड्या मिठाच्या पाण्याने फरशी पुसा: विशेषतः पूजेच्या जागेची स्वच्छता करण्यासाठी खड्या मिठाच्या पाण्याचा वापर करण्याची प्रथा आहे.पूजेची जागा तयार करा: गणेशमूर्ती ठेवायचा पाट किंवा चौरंग स्वच्छ करा. तो सामायिक बाथरूम किंवा स्वयंपाकघराच्या भिंतीला लागून नसावा, याचीही काळजी घ्या.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.