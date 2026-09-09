संस्कृती

Ganesh Chaturthi Vastu Tips 2026: गणेशोत्सवाआधी घरातून ‘या’ ६ वस्तू आजच काढून टाका; वास्तुशास्त्रानुसार मिळेल सुख-शांती अन् सकारात्मक ऊर्जा!

GANESH CHATURTHI HOME CLEANING TIPS 2026: गणेश चतुर्थी आधी घराची साफसफाई करताना ‘या’ ६ वस्तू काढून टाका. वास्तुशास्त्रानुसार सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांतीसाठी जाणून घ्या खास टिप्स.
Ganesh Chaturthi 2026: 6 Unwanted Things to Remove for Positive Energy and Peace at Home

Ganesh Chaturthi 2026: 6 Unwanted Things to Remove for Positive Energy and Peace at Home

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

VASTU TIPS BEFORE BRINGING LORD GANESHA HOME: गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी सुरू झाली की घराची साफसफाई, सजावट आणि पूजेची लगबग वाढते. पण यंदा गणरायाला घरी आणण्यापूर्वी फक्त घर सजवण्याऐवजी काही गोष्टी घरातून हद्दपार करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे! वास्तुशास्त्रानुसार घरातील काही तुटलेल्या, खराब आणि अनावश्यक वस्तू नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करू शकतात, अशी मान्यता आहे. मग श्रीगणेशाच्या आगमनापूर्वी नेमक्या कोणत्या वस्तू घरातून काढून टाकाव्यात?

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