Ganesh Chaturthi 2025: भारतभर गाजणारा बाप्पांचा जल्लोष! जाणून घ्या विविध राज्यांतील खास गणेशोत्सवाच्या परंपरा

गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. गणेश चतुर्थीला सुरु होणारा, सगळ्यांच्याच आवडीचा आणि अख्ख्या भारतभर साजरा हा १० दिवसांचा सण अनंत चतुर्थीला संपतो. मात्र या १० दिवसांत सर्वत्र जाल्लोशाह्चे वातावरण असते. लोक मोठ्या उत्साहात बाप्पाची पूजा करतात. ठिकठिकाणी गणेश मंडळांमध्ये वेगवेगळे देखावे उभे केले जातात. विविध स्पर्धा, खेळया आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. भारतात अनेक ठिकाणी गणेशोत्सव वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते. इतकेच नाही तर गणेशोत्सव वेगवेगळ्या पद्धतीने देखील साजरा केला जातो. चला तर त्याबद्दल थोडं जाणून घेऊया. .गणेशोत्सवआपल्या लाडक्या बाप्पाचा वाढदिवस म्हणजे गणेश चतुर्थी. या दिवसापासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होते. गणेश चतुर्थीला अनेक ठिकाणी विनायक चतुर्थी, गौरी हब्बा किंवा गौरी गणेश हब्बा असेही म्हणतात. या दिवशी अनेकजणांच्या घरी गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. प्रत्येक गल्लीत एक तरी गणेश मंडळ असतंच असतं. आणि या उत्सवाची सांगता अनंत चतुर्थीला बाप्पाचं विसर्जन करून होते.यंदा गणेश चतुर्थी २७ ऑगस्टला असून ६ सप्टेंबरला अनंत चतुर्थीला आहे. चला बघूया भारतातील विविध राज्यात कशा पद्धतीने गणेहशोत्सव साजरा केला जातो. .महाराष्ट्रमहाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखलं जाणारं पुणे शहर आणि गजबजलेली मुंबई ही महाराष्ट्रातील दोन शहरं गणेशोत्सवाच्या जल्लोषासाठी महाराष्ट्रात खास प्रसिद्ध आहेत.पुण्यात घराघरात आणि मंडळांमध्ये सजावट, पूजा-अर्चा, मोदक-लाडू आणि पारंपरिक कार्यक्रमांनी गणेशोत्सव साजरा होतो. मुंबईत भव्य गणेशमूर्ती, "गणपती बाप्पा मोरया" चा गजर आणि लालबागचा राजा, खेतवाडी गणराज, अंधेरीचा राजा यांसारखी मंडळं लाखो भाविकांना आकर्षित करतात. शेवटी समुद्रकिनारी विसर्जन मिरवणुका नृत्य, संगीत आणि जल्लोषाने शहराला रंगतदार बनवतात..गोवागोव्यामध्ये पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सवाला चवथ असं म्हणतात. महाराष्ट्र इतक्याच उत्साहात गोव्यातही गणेशोत्सव जल्लोषात साजरा केला जातो. या काळात घरांची साफसफाई केली जाते. गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा, नातेवाईकांना भेटण्याचा आनंद आणि रेलचेल असते. या काळात नेवरी, पातोळेओसारखे पारंपरिक गोड पदार्थ घराघरात बनवले जातात. कोकणातील लोककला, नाटकं, पारंपरिक दशावताराचे नृत्यप्रकार यामुळे या उत्सवाला रंगात येते..तामिळनाडूतामिळनाडूत गणेशोत्सवाला विनायक चतुर्थी म्हणतात. हा उत्सव एक दिवस आधी गौरी हब्बा ने सुरू होतो, जिथे देवी गौरीची पूजा केली जाते. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी लोक घराघरात व मंदिरांत मातीच्या गणेशमूर्ती बसवतात, भजनं गातात, कोझुकट्टाईसारखे गोड पदार्थ बनवतात आणि आनंदाने पूजा करतात. चेन्नईसारख्या शहरांत या दिवसांत धार्मिक प्रवचनं आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी भक्ती आणि परंपरेचं सुंदर मिश्रण अनुभवायला मिळतं..कर्नाटककर्नाटकमध्ये गणेशोत्सव पारंपरिक आणि धार्मिक विधींनी साजरा केला जातो. सुरुवात गौरी पूजनाने होते आणि त्यानंतर घराघरात तसेच सार्वजनिक मंडळांत गणेशमूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जाते. या काळात मोदक, गोज्जू, पायसम यांसारखे पदार्थ बनवले जातात. पूजा, भजनं, आरत्या आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांत लोक उत्साहाने सहभागी होतात. विशेषत: बेंगळुरू आणि मैसूरसारख्या शहरांत भक्ती, साधेपणा आणि एकत्रितपणाचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो..आंध्र प्रदेशया राज्यांत गणेशोत्सवाला विनायक चविथी असे म्हणतात. घराघरांत मातीच्या गणेशमूर्ती बसवून पूजा-अर्चा केली जाते, भजनं म्हटली जातात आणि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये लोक उत्साहाने सहभागी होतात. तसेच उंद्रल्लू, कुडुमुलु तसेच भाताची पेज यांसारखे खास पदार्थ बनवतात. विशेषत: हैदराबाद भव्य मिरवणुका, नृत्य, संगीत आणि मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या साजरीकरणासाठी प्रसिद्ध आहे. येथील प्रसिद्ध खैरताबाद मंडळ दरवर्षी उंच गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करते, कधी कधी ही मूर्ती तब्बल ६० फूट उंचीची असते. तर आंध्र प्रदेशातील कानीपाकम गावात दरवर्षी २१ दिवसांचा ब्रह्मोत्सव साजरा केला जातो, जो या प्रदेशातील अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण सोहळा मानला जातो..पश्चिम बंगालपश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये गणेशोत्सव उत्साहात साजरा केला जातो. शहरांमध्ये घरं, शाळा आणि व्यावसायिक ठिकाणी गणेशमूर्ती बसवून पारंपरिक पद्धतीने पूजा-अर्चा केली जाते तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. कोलकात्यात हा उत्सव इतर ठिकाणांइतका भव्य नसला तरी सुंदर सजावट, पारंपरिक विधी आणि स्थानिक परंपरांचा संगम यातून उत्सवाचा आनंद साजरा केला जातो.