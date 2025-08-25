Ganesh Chaturthi 2025: आपल्या आवडत्या मोदकासाठी बाप्पाने घातली होती आईवडिलांनाच पृथ्वीप्रदक्षिणा! वाचा ही रंजक कथा

पुराणान्तरीची या संदर्भातली कथा अशीएकदा देवांनी अथक परिश्रम करून अमृताचा मोदक तयार केला व तो घेऊन ते शंकराकडे आले. पार्वतीच्या हातात मोदक देऊन ते परत गेले. "स्कंद' व "गणेश' या दोघांना या मोदकाची बातमी कळली आणि ती दोघे मोदक मिळावा म्हणून पार्वतीजवळ हटून बसली.पार्वती म्हणाली, ""हा महाबुद्धी मोदक आहे. याचा नुसता वास घेतला तरी अमरत्व प्राप्त होते. इतकेच नव्हे तर जो हा मोदक खाईल, तो सर्व शास्त्रात प्रवीण होईल व शस्त्रास्त्र विद्येतही निपुण होईल.''हे ऐकल्यावर स्कंद व गणेश हे दोघेही "मला आधी हवा.' असा हट्ट करू लागले. तेव्हा पार्वतीने एक नामी युक्ती शोधून काढली. ती आपल्या त्या दोन पुत्रांना म्हणाली, ""तुम्ही दोघेही पृथ्वीप्रदक्षिणेला जा. जो आधी प्रदक्षिणा करून परत येईल, त्याला मी हा मोदक देईन.'.स्कंद लगेच पृथ्वी प्रदक्षिणेसाठी निघाला; परंतु गणपती मात्र तिथेच थांबला. त्याने एका शिलाखण्डावर शंकर-पार्वतींना बसविले. नंतर पूजासामग्रीसह त्या दोघांची यथासांग पूजा केली. त्या दोघांनाच एक पूर्ण प्रदक्षिणा घातली व तो शंकर-पार्वतीपुढे नतमस्तक होऊन उभा राहिला व मधुर वाणीने म्हणाला, ""आई-वडिलांना प्रदक्षिणा म्हणजेच पृथ्वीप्रदक्षिणा. सर्व तीर्थात केलेले स्नान, सर्व देवांना केलेला नमस्कार, सर्व यज्ञयागादी व्रते व सर्व साधना ह्यांचे पुण्य आई-वडिलांच्या पूजेच्या सोळाव्या भागाएवढेही होऊ शकत नाही.''शंकर-पार्वतीला गणपतीच्या कुशाग्र बुद्धीचे कौतुक वाटले आणि पार्वतीने गणपतीला आनंदाने तो दिव्य मोदक देऊन टाकला..Ganesh Chaturthi 2025: भारतभर गाजणारा बाप्पांचा जल्लोष! जाणून घ्या विविध राज्यांतील खास गणेशोत्सवाच्या परंपरा.अंगारकी चतुर्थी माहात्म्यफार वर्षांपूर्वी "भारद्वाज' नावाने थोर ऋषी होऊन गेले. पृथ्वीपासून त्यांना जास्वंदीच्या फुलासारखा तांबड्या रंगाचा पुत्र झाला. पुढे पृथ्वीने त्या पुत्राला भारद्वाज ऋषींच्या आश्रमाजवळ ठेवले व ती निघून गेली.भारद्वाज ऋषींनीच त्याचे नाव " भौम' ठेवून लालनपालन केले. त्याचा वर्ण तांबडा असल्यामुळे पुढे तो "अंगारक भौम' म्हणून प्रसिद्ध पावला.भौमाला भारद्वाज ऋषींनी सर्व शास्त्रात व विद्येत पारंगत केले. पुढे भारद्वाजांनी त्याला "ॐ गं गणपतये नमः' या मंत्राचा जप करावयास सांगितले..भौम नदीच्या काठावर भौमाने उपरोल्लेखित मंत्राचा जप उभ्यानेच एक हजार वर्षे केला. त्याची ही कठोर तपश्चर्या पाहून गणपती भौमावर प्रसन्न झाला. पुढे मंगळवारी संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी गणपतीने प्रत्यक्ष भौमाला दर्शन देऊन वर मागण्यास सांगितले.गणपती प्रसन्न झालेला पाहून भौम त्याला म्हणाला, "तुला देवांसह अमृत प्राशन करायला मिळेल. तू दुसऱ्या वराच्या रुपाने जगाचे मंगल करायला सांगितलेस. म्हणून लोक मला "मंगलमूर्ती" म्हणू लागतील. तसेच, तुझे नाव "अंगारक' आहे. म्हणून मंगळवारी येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थीला लोक "अंगारकी चतुर्थी' असे म्हणू लागतील आणि या संकष्टीचे व्रत करणाऱ्याला 21 संकष्टी चतुर्थी केल्याचे पुण्य मिळेल..नंतर गणपतीने भौमाला स्वतः विलीन करून घेतले. भौम गणपतीशी एकरूप होताच गणपती अंतर्धान पावला. तेव्हापासून सर्वजन गणपतीला "मंगलमूर्ती' म्हणू लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.