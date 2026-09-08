Ganesh Utsav 2026: महाराष्ट्रापासून मिझोरमपर्यंत! कशी साजरी होते गणेश चतुर्थी? जाणून घ्या वेगवेगळ्या राज्यांतील अनोख्या परंपरा!

Ganesh Utsav Traditions Across India: गणेशोत्सव हा संपूर्ण भारतात अत्यंत श्रद्धेने आणि उत्साहाने साजरा केला जाणारा सण आहे. जरी हा उत्सव देशभरात साजरा होत असला, तरी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये याचा कालावधी, पूजा-पद्धत आणि सांस्कृतिक परंपरांमध्ये मोठे वैविध्य पाहायला मिळते. कुठे भव्य सार्वजनिक पंडाल सजवले जातात, तर कुठे घराघरांमध्ये बाप्पाची स्थापना केली जाते. चला तर मग जाणून घेऊया भारतातील विविध राज्यांमध्ये हा सण कसा साजरा केला जातो..महाराष्ट्र आणि गोवा (पश्चिम भारत)महाराष्ट्र: गणेशोत्सवाचे मुख्य केंद्र म्हणजे महाराष्ट्र. इथे ३, ५ किंवा १० दिवस उत्सव साजरा होतो. मुंबईतील 'लालबागचा राजा' आणि पुण्यातील 'श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई' गणपती जगप्रसिद्ध आहेत. आगमन सोहळा, ढोल-ताशा पथक, नऊवारी साडी आणि कुर्त्याचा पारंपरिक पोषाख तसेच गिरगाव चौपाटीवरील विसर्जन मिरवणुका ही महाराष्ट्राची खरी ओळख आहे.गोवा: गोव्यात या सणाला 'चवथ' (Chovoth) म्हणतात. इथे घराघरांमध्ये मातीची गणेश मूर्ती स्थापित केली जाते. पूजास्थानाला फळे, फुले आणि रानभाज्यांनी सजवले जाते, ज्याला 'माटोली' म्हणतात. इथे हा मुख्यत्वे कौटुंबिक अन् पारंपरिक सण आहे..Pithori Amavasya 2026: १० की ११ सप्टेंबर? पिठोरी अमावस्या नक्की कधी? जाणून घ्या तिथी, पूजेची पद्धत अन् महत्त्व! .कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा (दक्षिण भारत)कर्नाटक: इथे गणेश चतुर्थीच्या एक दिवस आधी 'गौरी हब्बा' साजरा केला जातो, ज्यामध्ये माता पार्वतीची पूजा केली जाते. बाप्पाला 'कडाबू' (विशेष मोदक) चा नैवेद्य दाखवला जातो.तेलंगणा व आंध्र प्रदेश: हैदराबादचा 'खैराताबाद गणेश' आपल्या अथांग आणि प्रचंड उंचीच्या मूर्तीसाठी जगप्रसिद्ध आहे. हुसेन सागर तलावात होणारा भव्य विसर्जन सोहळा पाहण्यासाठी लाखोंची गर्दी जमते..गुजरात आणि राजस्थानगुजरात: सूरत, वडोदरा आणि अहमदाबादमध्ये भव्य मूर्तींची स्थापना केली जाते. इथे संध्याकाळच्या आरतीनंतर पारंपरिक 'गरबा' आणि 'रास' चे आयोजन केले जाते.राजस्थान: जयपूरचे प्रसिद्ध 'मोती डुंगरी गणेश मंदिर' हे या उत्सवाचे मुख्य केंद्र आहे. इथे बाप्पाला हजारो किलो मोदकांचा भोग चढवला जातो..उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तर भारतमध्य प्रदेश: इंदूर, भोपाळ आणि उज्जैनमध्ये महाराष्ट्रासारखाच उत्साह असतो. इंदूरमध्ये अनंत चतुर्दशीला निघणाऱ्या कापड गिरणी कामगारांच्या ऐतिहासिक 'झाक्या' खूप प्रसिद्ध आहेत.उत्तर प्रदेश: वाराणसीच्या गंगा घाटावर बाप्पाची विशेष महाआरती केली जाते आणि विसर्जन गंगेच्या पात्रात किंवा जलकुंभांमध्ये केले जाते.पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर: पंजाबमध्ये ढोल-ताशांवर भांगडा करत बाप्पाचे स्वागत केले जाते, तर जम्मूमध्ये तवी नदीच्या काठावर विसर्जन मिरवणुका काढल्या जातात..पूर्व आणि ईशान्य भारत (आसाम, मिझोरम, नागालँड, मेघालय)पश्चिम बंगाल आणि बिहार: इथे शैक्षणिक संस्था, कला केंद्रे आणि व्यापारी वर्गातर्फे गणेशपूजन केले जाते. पटना आणि रांचीमध्ये भव्य थीम-बेस्ड पंडाल उभारले जातात.ईशान्य कडील राज्ये:आसाम व नागालँड: दीमापूर आणि गुवाहाटीमध्ये स्थानिक व्यापारी वर्ग व सांस्कृतिक मंडळांतर्फे बाप्पाची स्थापना केली जाते.मिझोरम व मेघालय: आइजोल आणि शिलाँगसारख्या शहरांमध्ये सार्वजनिक मंडळ कमी असतात. इथे लोक आपल्या घरी किंवा कम्युनिटी हॉलमध्ये इको-फ्रेंडली (मातीच्या) छोट्या मूर्ती स्थापित करून साधेपणाने आणि भक्तिमय वातावरणात पूजा करतात..Ganesh Chaturthi 2026: यंदा हरतालिका अन् गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी! मग आधी पूजा कोणाची करायची? उपवास कधी सोडायचा? जाणून घ्या एकाच क्लिकवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.